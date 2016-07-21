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Что даст «МЮ» приход Поля Погба

Конструктив

Луи ван Гаал научил Уэйна Руни играть в центре поля. Если учесть, что Моуринью не слишком любит универсальных игроков, он попытается заставить Уэйна снова забивать голы. В паре с Ибрагимовичем и с поддержкой Мхитаряна Руни способен снова стать лидером и вернуться в атаку. Но тогда в центре поля возникнет большой провал, который даже кудрявый Феллаини восполнить не сможет. Здесь и пригодится Поль Погба. В «Ювентусе» на способностях французского полузащитника держится вся игра команды. Он одинаково хорошо отрабатывает у своих и чужих ворот, забивает мячи и накрывает удары. Такой игрок в сегодняшнем «МЮ» станет настоящей опорой той конструкции, которую намерен построить Жозе Моуринью.

Взаимный рост

С «Ювентусом» Погба уже взял множество титулов. Поль играл в финале Лиги чемпионов, дошел со сборной до решающего матча Евро-2016. Но он по-прежнему еще слишком молод, чтобы считаться по-настоящему созревшим игроком. Своего потолка Погба не достиг, но может сделать это в ближайшие годы. «МЮ» тоже развивается и растет. Костяк команды, побеждавший на всех фронтах, распался окончательно. Из золотого поколения остался только Руни, вокруг которого и будет строиться коллектив Жозе Моуринью. Поль Погба займет свое место в этой команде, что позволит и ему самому прибавить во всех компонентах игры.

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Предыдущий опыт

В «Манчестере» Погба оставил о себе дурную славу капризного мальчика, отказавшегося подписывать новый контракт с командой. Он провел в «Юнайтед» три года, включившие в себя семь матчей за основную команду. Затем Поль побежал в «Ювентус», где, как ему показалось, в него верили больше. О своем решении Погба вряд ли пожалел, но сейчас наступает время, когда нужно возвращать долги. Именно «Манчестер» открыл французу дорогу в большой футбол. Здесь начался его карьерный путь, а толковой отдачи от Поля клуб так и не получил. Сегодняшний Погба близок к идеальному футболисту. Наступает время показать, что из Англии он сбегал не зря.

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К АПЛ готов!

Полю было 19 лет, когда он покидал «МЮ». Естественно, что парень не был готов к высоким скоростям и уровню борьбы английского чемпионата. Но в Италии Погба возмужал и превратился в игрока, способного усилить любую команду мира. Теперь француз не боится жестких стыков, обладает приличными скоростными данными, но при этом еще и думает на поле. Командам АПЛ часто не достает футболистов, умеющих придумать гол в ситуации, где его ничего не предвещает. Обладая приличной физикой, Поль Погба берет свое умом, что делает француза идеально подходящим для «МЮ» футболистом. 8 голов и 13 передач в прошедшем сезоне Серии А – очень достойный результат.

Большая победа

Главное в футболе – результат. Жозе Моуринью старается подобрать команду, способную добиться успеха в первом же сезоне. С этой целью приглашали Ибрагимовича, победный дух которого никогда не вызывал сомнений. Четырехкратный чемпион Италии Поль Погба тоже способен научить манчестерскую молодежь не тушеваться в важных матчах. Сейчас перед «МЮ» стоит задача по возвращению в Европу. Попутно нас ожидает великая тренерская битва за корону АПЛ. Поль Погба – важное оружие в руках тренера «МЮ». Осталось только до конца оформить трансфер, а затем правильно использовать самого перспективного игрока Европы.

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Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Европа Ювентус Манчестер Юнайтед Погба Поль
Комментарии (5)
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ГераХэвиЛОКО
1469084852
Будет интересно что придумает Моур с проектом МЮ
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Moglover
1469088250
Почему нет варианта не перейдёт в МЮ?
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acergu
1469088920
Ни у кого не получится в МЮ, кроме сэра Фергюсона
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