Игры разума Слуцкого: кто сыграет в атаке против Англии?

Прежде чем рассуждать, кого Слуцкий выпустит в атаке против англичан, нужно понять какие ресурсы есть у его оппонента – Роя Ходжсона. Едва ли кто-то будет спорить, что оборона «Трех Львов» наиболее уязвимое место команды. Но оборона всегда начинается с ворот. Здесь номер один – Джо Харт. Фрезер Форстер из «Саутгемптона» тоже крут, но стоять будет вратарь «Сити». А вот дальше начинаются проблемы. Только трех стопперов включил тренер в окончательную заявку. Но главная неприятность в том, что Крис Смоллинг, Гари Кэхилл и Джон Стоунз занимают в своих клубах позицию правого центрального защитника. Наверное, вы скажете – какая разница где сыграть, справа, слева, это же центральная зона. Все и так понятно. Возможно, также восклицать будут многие тренеры ФНЛ. Но нет. Для защитников это крайне важно, правоногому игроку сложно действовать в зоне левого центра. А для нападающих соперника играть в такой ситуации – одно удовольствие.

Россию остановит Кэмпбелл

Одно место должно быть гарантировано Смоллингу из «Манчестер Юнайтед», на фоне мрачноватого сезона «красных дьяволов», он выглядел довольно цельной фигурой и в конструкциях Ходжсона изначально занимал важное место. А вот в пару ему, скорее всего, будет определен Кэхилл. Да, Ходжсон великий реформатор. Он омолодил состав до такой степени, что многие мои друзья, которые смотрят только крупные турниры и изредка следят за европейским футболом, выдавали такие перлы: «Да куда Дзюбе против Фердинанда, он его затопчет», или «Кэмпбелл ведь до сих пор играет? Помню его по матчу в Москве, мощный парень». Когда я начинаю перечислять тех, кто у сборной Англии сейчас играет в защите, их лица искривляются в недоумении. Тут же меня просят дать краткое досье на каждого. Есть, например, Джон Стоунз из «Эвертона», которого хотят видеть у себя «Барса» и много кто еще. Но едва ли Ходжсон сделает на него ставку, каким бы тренером новой формации он не был в свои 68, играть у него будет более опытный Кэхилл. Именно потому, что он опытнее. На фланги тренер выпустит Кайла Уокера и Дэнни Роуза, так как именно их активно наигрывали в товарищеских матчах.

Что в итоге получается: лидер этого построения, безусловно, Смоллинг – защитник практически без слабых мест, но периодически любящий придумывать лишнее. Рядом с ним правша Кэхилл, на которого можно и нужно оказывать давление. По флангам Уокер и Роуз из «Тоттенхэма». Они часто будут впереди, поэтому вряд ли мы их много будем видеть у собственных ворот. А ведь есть еще Эрик Дайер, мощный опорник, активно помогающий защитникам.

Как же сыграет против этого Слуцкий?

Вариант «капитан очевидность»: КоСмоДзю

В двух последних товарищеских матчах в стартовом составе впереди неизменно выходила тройка нападающих Кокорин-Дзюба-Смолов. Герой «Физрука» действует справа, любитель «эротического футбола» в центре, а лучший бомбардир чемпионата пытается найти себя то тут, то там. Он и из глубины пытается атаковать, и вытесняет со своего места Дзюбу, а иногда просто пропадает с поля. Некоторые эксперты считают, что Слуцкий пытается обмануть сам себя, запихнув в состав двух одноплановых игроков. Леонид Викторович непреклонен и продолжает гнуть свою линию. Как же это трио будет выглядеть с Англией? Дзюба, вероятнее всего, увязнет в борьбе со Смоллингом и не факт, что ее выиграет. Это будет напоминать схватку двух немного неуклюжих великанов и состязание – кто кого перетолкает. Но у Криса на всякий случай рядом будет поддержка в лице Кэхилла, поэтому вероятность того, что Дзюбе ничего не дадут сделать, крайне велика. Может здесь и есть великий замысел Слуцкого? Дзюба будет вытягивать на себя двух английских лбов, а Смолов, тем временем, врываться в свободные зоны, благо Уокер едва ли будет постоянно успевать. На бумаге это выглядит красиво. Но вот в двух товарищеских матчах подобного показать не удавалось. Кстати, а что делать Кокорину? Его Слуцкий, вероятно, попросит больше обороняться, помогать невнятно выглядевшему Смольникову. Единственный вопрос, почему тренер так свято верит в талант Александра при наличии того же Самедова?

Вероятность: 70%

Вариант «большой и кто-то рядом»: Дзюба и Смолов/Кокорин

Некоторые полагают, что Слуцкий может сыграть против англичан сдвоенным центром – выпустить вперед своего любимчика Дзюбу, а рядом Смолова или Кокорина и пусть они что-то там уже придумают. Ведь главное – хорошо сыграть в обороне, а условные Дзюба и Смолов могут в том числе помочь при стандартах. Но это очень плохая идея. Хотя бы потому, что сборная России, наверное, со времен Семина не играла по схеме в два центральных нападающих. Даже с одним в оттяжке – большая редкость. Выпустив на поле два центрфорварда, Слуцкий похоронит надежды на успешный результат. Ведь кто бы ни вышел на поле, сразу появится недопонимание, кому куда забегать, куда открываться, нападающие элементарно будут мешаться друг другу. В физической мощи Смолов и Дзюба не уступают Смоллингу и Кэхиллу, но не забывайте, там будет еще и опорник Дайер. Эти трое выжгут атакующие стремления форвардов. А сможет ли кто-то помочь из глубины – большой вопрос.

Вероятность: 10 %

Вариант «волк-одиночка»: Дзюба/Смолов/Кокорин

Вероятно, наиболее логичный вариант, если Слуцкий хочет сыграть от обороны, но с каким-то прицелом на атаку. Впереди действовал бы условный Смолов, а из глубины ему помогали бы Мамаев, Головин, Самедов или Шатов (хотя функциональная форма последнего остается загадкой). Их преимущество в том, что они будут сдерживать крайних защитников соперника, в отличие от Смолова и Кокорина, и при этом поддерживать атаку. Плюс крайние защитники россиян при такой схеме не будут заточены исключительно под оборону, и по возможности пойдут вперед. А там уж какой-нибудь навес и может найти голову Дзюбы.

Вероятность: 20%

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