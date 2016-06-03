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ЧМ-2018. Какой будет сборная Англии?

Вратарь – Джо Харт

Возраст на момент ЧМ – 31 год

Джо Харт – голкипер из категории тех, что с годами и опытом становятся только сильнее. Природные данные у него практически идеальны для голкипера, а основные проблемы находятся в области психологии. Иногда Джо теряет концентрацию в матче и чемпионате, начинает почивать на лаврах без должной конкуренции. В сборной Англии у Харта конкуренция будет всегда, так как есть Фрейзер Форстер, Джек Батлэнд, появился молодой Джордан Пикфорд. Кроме того, с годами Харт станет мудрее, опытнее, а значит – никому место в воротах сборной Англии не отдаст не то что к ЧМ-2018, но и к чемпионату мира в Катаре.

Альтернатива: Джек Батлэнд

Правый защитник – Кайл Уокер

Возраст на момент ЧМ – 28 лет

Нет сомнений, что на правом фланге обороны сборной Англии и через два года будет актуальной конкуренция между Натаниэлем Клайном и Кайлом Уокером – игроками одного возраста и схожей стилевой направленности. Уокер выглядит более атлетичным и выносливым игроком, играет в прогрессирующем клубе, где будет выступать в Лиге чемпионов, потому у него немного больше шансов стать основным правым защитником к ЧМ. Но здесь многое будет зависеть от предпочтений менеджера, кем был он ни был.

Альтернатива: Натаниэль Клайн

Центральный защитник – Крис Смоллинг

Возраст на момент ЧМ – 28 лет

С центральными защитниками у сборной Англии беда даже сейчас, когда еще в строю Фил Ягелка и Гари Кэхилл, а через два года будет форменная катастрофа, если не появится кто-то новый. Просматривая ближайший резерв сборной сейчас можно возлагать надежды только на Риса Оксфорда из «Вест Хэма». Но ему еще предстоит проявить себя в АПЛ, потому пока не видно никакой вменяемой альтернативы Крису Смоллингу кроме его травматичного одноклубника Фила Джонса.

Альтернатива: Рис Оксфорд

Центральный защитник – Джон Стоунс

Возраст на момент ЧМ – 24 года

Джон Стоунс – одна из главных надежд сборной Англии в защите. Новый Джон Терри провел крайне неудачный сезон, но никто не сомневается в его таланте. Уже сейчас за него готовы драться английские топ-клубы, и в ближайшие два года Стоунс просто обязан выйти на новый уровень – набраться европейского опыта, обрести стабильность и класс. Таланта подобного уровня в его возрастной группе на позиции центрального защитника нет, потому Джон в любом случае будет на хорошем счету в сборной. Но ему все же важно подтвердить авансы уже в ближайшем сезоне и показать наконец-то, за что же его так высоко оценивают.

Альтернатива: Фил Джонс

Левый защитник – Люк Шоу

Возраст на момент ЧМ – 22 года

Рой Ходжсон готов был взять Люка Шоу и на Евро-2016, но тот так и не сыграл ни разу после ужасной травмы, полученной в матче с «ПСВ», пропустив практически весь сезон. Травма эта не из категории хронических, потому нет сомнений в том, что Шоу вернется и снова заиграет на том уровне, который от него ждут. В «Манчестер Юнайтед» у него хорошее будущее при любом менеджере, так как на левом фланге обороны никто себя не проявил в отсутствие Люка. Шоу отличается хорошими физическими кондициями, а значит должен понравиться Жозе Моуриньо, предпочитающему видеть на фланге выносливых и сильных игроков.

Альтернатива: Брендан Галловей/Данни Роуз

Опорный полузащитник – Эрик Дайер

Возраст на момент ЧМ – 24 года

Еще один игрок из прогрессирующего «Тоттенхэма», востребованный в сборной уже сейчас. Нет предпосылок к тому, что Дайер потеряет свою привлекательность для сборной Англии через два года, потому что он выгодно отличается от альтернативных вариантов на позиции опорника тем, что не ломается раз в полгода как Джек Уилшер. Кроме того Дайер универсален – может сыграть в центре обороны и справа, что будет ценным умением в условиях дефицита центрбеков. Дайер отлично читает игру, полезен при подключениях к стандартам благодаря прекрасной игре на втором этаже, хорош в работе с мячом – школа португальского «Спортинга» сказывается.

Альтернатива: Джек Уилшер/Рубен Лофтус-Чик

Правый полузащитник – Джесси Лингард

Возраст на момент ЧМ – 25 лет

Позиция правого полузащитника будет проблемной для сборной Англии. Оксфорд-Чемберлен не оправдывает надежд, Андрос Таунсенд вылетел в Чемпионшип с «Ньюкаслом», к тому же не отличается стабильностью и высоким игровым интеллектом, а Тео Уолкотт потихоньку стареет и часто травмируется. В такой ситуации сборной может пригодиться универсал из «МЮ», раскрывшийся при ван Гаале Джесси Лингард. Трудолюбивый, настырный, прямолинейный, но всегда готовый обострять игру полузащитник может сыграть на любом из флангов или в центре. Его кроссы достаточно часто доходят до адресата, сам Лингард умеет оказываться в нужном месте в нужное время, а старательность и тактическая грамотность этого игрока просто обязаны привлечь внимание тренеров сборной.

Альтернатива: Андрос Таунсенд/Адам Лаллана

Центральный полузащитник – Деле Алли

Возраст на момент ЧМ – 22 года

Восходящая звезда сборной Англии. Деле Алли производит впечатление игрока, чей прогресс не остановится к ЧМ-2018, если только главное открытие сезона в АПЛ не скосит звездная болезнь, признаки которой мы могли заметить в концовке сезона. Алли сочетает таланты и умения, присущие классному диспетчеру, который всегда готов превратиться в плеймейкера – он хорош в отборе, умеет работать с мячом под прессингом, принимать быстрые обостряющие решения. Да и забить Алли совсем не против – после дальнего удара или подключения к атаке.

Альтернатива: Росс Баркли/Джордан Хендерсон

Левый полузащитник – Джеймс Милнер

Возраст на момент ЧМ – 32 года

Не самый очевидный выбор – поставить 32-летнего на момент ЧМ-2018 Джеймса Милнера в основу через голову самого дорогого английского игрока Рахима Стерлинга, но попытаемся объяснить такое решение. То, что самый дорогой – не значит самый полезный, Стерлинг и Милнер доказали в этом сезоне как нельзя лучше. Джеймс покинул «Ман Сити» и стал лидером «Ливерпуля», одним из самых ценных для Юргена Клоппа игроков. Стерлинг же, отправившись в обратном направлении за бешеные деньги, разочаровал, как и вся команда Пеллегрини, в которой не сумели оценить Милнера. Ценность Джеймса в его работоспособности, тактической грамотности, целеустремленности и готовности выполнять любые задачи, которые поставит тренер. Физические кондиции Милнера таковы, что и в 32 года он даст фору нестабильному Стерлингу по части полезности, а тут еще неизвестно куда за два года вывезет Рахима его скверный характер и плохое воспитание.

Альтернатива: Рахим Стерлинг/Демарай Грей

Нападающий – Харри Кейн

Возраст на момент ЧМ – 24 года

Харри Кейн проводит на приличном уровне уже второй год – он справился с неудачным периодом на старте нынешнего сезона, показав, что обладает необходимой психологической устойчивостью и классом для того, чтобы считаться бомбардиром экстра-класса. Сейчас он производит впечатление нападающего, который станет для сборной Англии новым Гари Линекером – не только по стилю игры, но и по уровню, результативности и важности. Линекер в свое время не смог привести англичан к титулу, но у Кейна есть еще как минимум по два чемпионата мира и Европы, где есть шанс стать Бомбардиром Нации, что не удалось Уэйну Руни. «Шрек», к слову, в 2018 году с большой вероятностью будет играть в Китае и завершит карьеру в сборной – уж очень сильным является желание китайских клубов озолотить его невероятным контрактом.

Альтернатива: Дункан Уэтмор/Уэйн Руни

Нападающий – Маркус Рэшфорд

Возраст на момент ЧМ – 20 лет

Сейчас Маркус Рэшфорд только присматривается к сборной, а ветераны «Трех львов» – к сенсационному 18-летнему бомбардиру из «Манчестера». Но вряд ли кто-то сомневается в том, что Рэшфорд будет востребован в сборной в отборе к ЧМ-2018 и его перспективах в «МЮ». Если Маркус не станет новым Данни Уэлбеком, и его организм справится с переходом из юношеского футбола во взрослый с его невероятными нагрузками, Рэшфорд будет полезен сборной, так как способен сыграть в роли оттянутого форварда или на фланге. Таланту Маркуса еще предстоит пройти испытание стабильностью и полноценным сезоном в основе «Манчестер Юнайтед», но хочется верить, что Рэшфорд справится со всем и будет прогрессировать и дальше, превратившись в игрока, которого сборная Англии когда-то потеряла, поздно рассмотрев Иана Райта.

Альтернатива: Джейми Варди/Данни Уэлбек

ЧМ-2018. Какой будет сборная Испании?

ЧМ-2018. Какой будет сборная Франции?

Отборочные матчи к ЧМ. Европа Весь мир Англия Харт Джо Милнер Джеймс Смоллинг Крис Уокер Кайл Кейн Гарри Лингард Джесси Шоу Люк Дайер Эрик Стоунз Джон Алли Деле Рэшфорд Маркус
Комментарии (3)
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Kulimen
1464942186
Полный бред, как я считаю. Смысл писать статью, когда до ЧМ еще два года. За это время не то что игрок, а весь состав поменяться может.
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Kulimen
1464942219
Писал бы сразу про ЧМ 2026.
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-Olezhek-
1464944447
может и поменяться, а может и нет...но как по мне 80% от этого состава точно будут на ЧМ-18, если не учитывать травмы и форс-мажоры
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