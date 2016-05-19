Андалусийский пес. Почему Лиге чемпионов будет плохо без «Ливерпуля»

Прогресс «Ливерпуля»

Даже человеку, изучающему английский футбол по статистическим отчетам в газетах, очевидно, что под руководством Клоппа красные заметно прокачались. Менее полугода хватило, чтобы привить гегенпрессинг и довести его если не до совершенства, то до качественного функционирования. Попутно немец по традиции раскрыл и переоткрыл примерно 5-7 футболистов, наиграл основу и создал команде прекрасный имидж. И все это за восемь месяцев. Ребенок Клоппа вышел слишком ранним, недоношенным. Потому и не дотянули до победы в Лиге Европы. Но фундамент уже создан, и дана установка на прогресс. «Ливерпуль» будет расти и, похоже, очень быстрыми темпами.

Все предпосылки для этого есть. Завершившийся сезон получился скомканным и бестрофейным по ряду причин, но одна стоит особняком: сумасшедший график. Красные сыграли за сезон 63 матча – в Европе к такому цейтноту никто и близко не подошел. Особенно адскими вышли зимние месяцы, когда команда играла едва ли не каждый день. Но это помогло – удалось наладить связи и научится выкручиваться в ситуации переполненного лазарета. А главное: тренер и игроки притерлись друг к другу и явно наладили отличные взаимоотношения. Клопп принципиально не стал зимой выходит на трансферный рынок, решив работать с тем, что есть, и сделав из проблемного коллектива крайне симпатичную команду, играющую в яркий футбол. Летом он, несомненно, качественно усилит ее. В этом можно не сомневаться, поскольку всем хорошо известны селекционные таланты Юргена, а мешать ему никто не будет – в контракте это прописано отдельным пунктом. Можно не сомневаться, что к середине следующего сезона «Ливерпуль» разрастется до уровня европейского топ-клуба. Так что уже можете делать ставку на его чемпионство, ведь команда не обременена еврокубками и, в отличие от «Челси», уже попривыкла к методам нового тренера. Жаль только, что внутренние трофеи – слишком мелкая рыбешка для столь привлекательной команды.

Клопп

Всегда неприятно, когда в Лиге чемпионов не собираются все мощные футбольные личности. Это порождает общую болельщицкую фрустрацию. Пресс-конференций Клоппа и его театра японских масок на бровке явно будет не хватать всему футбольному миру, а не только фанам красных. Но мы лишились не только шоу, а еще и массы интригующих тренерских противостояний в придачу. Правда, большинство из них теперь будет сосредоточено в АПЛ, но все же. Интересно было бы посмотреть на новый проект Клоппа в Европе с первых же шагов. Но, похоже, ошибок и неожиданностей мы не увидим, ведь «Ливерпуль» придет в ЛЧ через сезон в роли универсального солдата, готового мочить всех и вся.

Английские клубы

Пятый испанский клуб, как мы узнали из прошедшего сезона, превращается в колесо. Про Англию, где теперь за чемпионство борются примерно семь команд, такого не скажешь. А учитывая, что в следующем сезоне в ЛЧ будут пытать счастья «Лестер» и «Тоттенхэм», мощная поддержка АПЛ была бы явно необходима. Не то чтобы не верится в успех главных открытий года, но в еврокубках шансы все же выше у опытных бойцов. Да и по силе состава, которая в отличие от АПЛ, в ЛЧ играет важнейшую роль, оба клуба точно будут уступать осеннему «Ливерпулю».

Эра усмешек над англичанами в еврокубках завершается. Колокол прозвенел: мерсисайдцы с запредельной мотивацией играли в ЛЕ, «Ман Сити» добрался до полуфинала, а «Лестер» поставил лигу на уши, заставив топ-клубы готовится к новому сезону с удвоенным рвением. Прибавьте к тому внутренние реформы, позволяющие озолотить даже аутсайдеров, средоточие лучших тренеров, грядущую громкую летнюю трансферную кампанию, и получите чемпионат, который уже с осени готов бросить вызов испанцам. Без обид, примерофаны, но «Вильярреал» и «Севилья» осенью наверняка станут самыми бесполезными команда ЛЧ, что будет бросаться в глаза на фоне поднимающихся английских клубов.

«Севилья» не создана для Лиги чемпионов

Вчера испанцы и англичане бились вовсе не за Кубок УЕФА, а за место в Лиге чемпионов. Сам трофей давно является никчемной посудиной, из которой игрокам топ-клубов даже стыдно пить. «Севилья» же не стыдится делать это три года подряд, что наводит на интересные мысли.

Когда-то словами Мартина МакДоны, вложенными в уста Колина Фаррелла, «Тоттенхэм» был причислен к футбольному чистилищу. Вот-вот так детально изображаемое Босхом место пополнится еще одним футбольным клубом – «Севильей». Если «шпоры» показывают чудеса невезения в чемпионате, застряв между топ-клубами и середняками, то у андалусийцев столь же невнятная ситуация на европейском уровне. Испанцы лишь дважды выходили из группы и оба раза останавливались на не самых топовых клубах в 1/8: «Фенербахче» – в 2008-ом и ЦСКА – в 2010-ом. Но это ее первые попытки и совсем другая команда. Современная же один раз даже не смогла пробиться в групповой этап, а второй (в этом сезоне) – провела его бесполезно, вернувшись в любимый турнир. «Севилья» зависла в полупозиции: ЛЕ она выигрывает без особого напряга, но ЛЧ для нее слишком сложна. Каждый сезон команда распускается и собирается заново: лишь четверо игроков участвовали в трех подряд победных финалах. О стабильности и готовности к большим победам в Лиге чемпионов всерьез говорить нельзя – этого не добиться клубу, развивающемуся наскоками, а не планомерно.

Сегодняшняя «Севилья» в контексте Лиги чемпионов – «андалусйский пес» («недотепа», «слюняй» – на сленге членов Студенческой резиденции; да-да, именно это дало название великому фильму Бунюэля и Дали). Следующий сезон в главном еврокубке наверняка вновь станет для них бесполезным и лишь подарит возможность вернуться в любимую Лигу Европы. Чтобы в финале вновь украсть путевку в ЛЧ у более амбициозного клуба.

Дортмунд 3.0. Что надо знать о новом «Ливерпуле»

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