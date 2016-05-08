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  • «Ростов» обеспечил себе еврокубки. «Спартак» подталкивает «Динамо» ближе к стыкам. Ключевые моменты 27-го тура РФПЛ

«Ростов» обеспечил себе еврокубки. «Спартак» подталкивает «Динамо» ближе к стыкам. Ключевые моменты 27-го тура РФПЛ

«Спартак» - «Динамо» 1:0

Шикарнейший пас Ромуло и очередной гол Промеса.

Вновь отличная передача и достойное завершение. На сей раз – от Зе Луиша, который в последнее время раззабивался.

Зе Луиш и Промес на десерт сочиняют такую красотулечку. И кого из них теперь назначать игроком матча?

«Амкар» - «Урал» 1:0

Януш Гол вынуждает допускать тавтологию в самом начале матча с «Уралом».

Нестареющий бомбардир Спартак Гогниев огорчает пермяков. 

«Рубин» играл с «Краснодаром». Канунников и Смолов отметились голами.

«Рубин» – «Краснодар» – 1:1

«Анжи» принимал «Зенит». Единственный гол забил Артем Дзюба.

«Анжи» – «Зенит» – 0:1

«Кубань» и «Мордовия» встретились в битве аутсайдеров. «Мордовия» одержала волевую победу.

«Кубань» – «Мордовия» – 1:2

В субботу тур продолжился встречей ЦСКА и «Терека». Единственный гол забил Понтус Вернблум.

ЦСКА – «Терек» – 1:0

«Ростов» - «Локомотив» 2:1

Второй быстрый гол за вечер у нас. Чем-то похожий на первый и тоже в первые 10 минут уложились. «Локо» выбывает из борьбы за Лигу чемпионов?

Нобоа на пару с рикошетом доводят положение соперника до очень тяжелого.

Шкулетич все-таки умеет забивать! Вколачивает важный мяч в ворота ростовчан и придает приунывшим партнерам энергии.

«Крылья Советов» - «Уфа» 1:0

Павел Яковлев забивает после шикарной передачи Ивана Таранова.

Россия. Премьер-лига Россия Крылья Советов Уфа Ростов Локомотив Нобоа Кристиан Яковлев Павел Гол Януш Азмун Сердар Шкулетич Петар
Комментарии (20)
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Reets
1462559307
Молодцы Ростовчане
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zubr252
1462559845
Ростов прыгнул выше головы молодцы
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ЗаЖиМ
1462561926
Второй гол Локо всё таки забил головой "Бузов")
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Ronaldinho R10
1462573517
А!Так это Локомотив гранд!А по названию статьи так красиво звучит...
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арейская
1462584732
Рада за "Ростов" и "Крылья", именно на их победу я и ставила!
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Kurp
1462684936
Ростов порадовал
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kidd-75
1462730249
Динама..............
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арейская
1462759656
Что "Ростов" обеспечил себе еврокубки, это уже понятно, но хотелось чтобы он вошел в них как минимум со второго места!
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УРАЛОЧКА
1462797431
комбинация крылышек с голом Яка класс
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vgarakh
1462865506
Ростов в лигу чемпионов надо , край! Надеюсь!
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