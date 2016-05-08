«Ростов» обеспечил себе еврокубки. «Спартак» подталкивает «Динамо» ближе к стыкам. Ключевые моменты 27-го тура РФПЛ

«Спартак» - «Динамо» 1:0

Шикарнейший пас Ромуло и очередной гол Промеса.

Вновь отличная передача и достойное завершение. На сей раз – от Зе Луиша, который в последнее время раззабивался.

Зе Луиш и Промес на десерт сочиняют такую красотулечку. И кого из них теперь назначать игроком матча?

«Амкар» - «Урал» 1:0

Януш Гол вынуждает допускать тавтологию в самом начале матча с «Уралом».

Нестареющий бомбардир Спартак Гогниев огорчает пермяков.

«Рубин» играл с «Краснодаром». Канунников и Смолов отметились голами.

«Рубин» – «Краснодар» – 1:1

«Анжи» принимал «Зенит». Единственный гол забил Артем Дзюба.

«Анжи» – «Зенит» – 0:1

«Кубань» и «Мордовия» встретились в битве аутсайдеров. «Мордовия» одержала волевую победу.

«Кубань» – «Мордовия» – 1:2

В субботу тур продолжился встречей ЦСКА и «Терека». Единственный гол забил Понтус Вернблум.

ЦСКА – «Терек» – 1:0

«Ростов» - «Локомотив» 2:1

Второй быстрый гол за вечер у нас. Чем-то похожий на первый и тоже в первые 10 минут уложились. «Локо» выбывает из борьбы за Лигу чемпионов?

Нобоа на пару с рикошетом доводят положение соперника до очень тяжелого.

Шкулетич все-таки умеет забивать! Вколачивает важный мяч в ворота ростовчан и придает приунывшим партнерам энергии.

«Крылья Советов» - «Уфа» 1:0

Павел Яковлев забивает после шикарной передачи Ивана Таранова.