«Ростов» обеспечил себе еврокубки. «Спартак» подталкивает «Динамо» ближе к стыкам. Ключевые моменты 27-го тура РФПЛ

Шикарнейший пас Ромуло и очередной гол Промеса.
Вновь отличная передача и достойное завершение. На сей раз – от Зе Луиша, который в последнее время раззабивался.
Зе Луиш и Промес на десерт сочиняют такую красотулечку. И кого из них теперь назначать игроком матча?
Януш Гол вынуждает допускать тавтологию в самом начале матча с «Уралом».
Нестареющий бомбардир Спартак Гогниев огорчает пермяков.
«Рубин» играл с «Краснодаром». Канунников и Смолов отметились голами.
«Анжи» принимал «Зенит». Единственный гол забил Артем Дзюба.
«Кубань» и «Мордовия» встретились в битве аутсайдеров. «Мордовия» одержала волевую победу.
В субботу тур продолжился встречей ЦСКА и «Терека». Единственный гол забил Понтус Вернблум.
Второй быстрый гол за вечер у нас. Чем-то похожий на первый и тоже в первые 10 минут уложились. «Локо» выбывает из борьбы за Лигу чемпионов?
Нобоа на пару с рикошетом доводят положение соперника до очень тяжелого.
Шкулетич все-таки умеет забивать! Вколачивает важный мяч в ворота ростовчан и придает приунывшим партнерам энергии.
Павел Яковлев забивает после шикарной передачи Ивана Таранова.