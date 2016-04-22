Пять причин, по которым «Арсенал» умудрился проиграть титул

Венгер не умеет мотивировать

«Кристал Пэлас», «Суонси», «Саутгептон», «Сток Сити», «Норвич» – эти команды по ходу сезона смогли отобрать очки у «Арсенала». Как мы знаем, чемпионат выигрывает тот, кто стабильно побеждает в матчах с аутсайдерами. При том, что «Арсенал» не слишком удачно играет с фаворитами турнира, он теряет свои баллы с командами второй десятки. Лидерству «Лестера» не помешали два поражения от «Арсенала». Потому что коллектив Раньери, даже забивая по одному мячу, потерь допускал куда меньше своих новоявленных конкурентов. Венгеру же так и не удалось стать мотиватором. У «Арсенала» в матчах с аутсайдерами и середняками глаза не горят.

Все начинается с обороны

В нынешнем сезоне «Арсенал» пропустил уже 34 мяча. Подопечные Венгера по этому показателю идут на равных с конкурентами из «Сити», немного проигрывают «Лестеру» (33) и «МЮ» (30), существенно уступают «Тоттенхэму» (25). Но дело в том, что оборона «Арсенала», не будучи самой худшей по цифрам, может дрогнуть в неподходящий момент. У команды Венгера семь поражений, что намного больше, чем у конкурентов по первой тройке («Лестер» – три, «Тоттенхэм» – четыре). Если же говорить о персоналиях, то только Бельерин прогрессировал и показывал стабильный футбол. На одних спасениях Чеха далеко не уедешь.

Слабая игра лидеров

Месут Озил не попал в сборную года в английской Премьер-лиге. Человек, который сделал 16 ассистов в первой половине сезона, во второй части первенства едва ли похож на себя. Мы снова вынуждены вспоминать про любимую болезнь Месута – теряться на поле в самых важных играх. В нынешнем сезоне он такой не один. Прекрасный стартовый отрезок выдал и Оливье Жиру. Его уже успели отправить на Евро-2016 в основу сборной Франции, однако сейчас Оливье расслабился. Венгер же перестал ему доверять. Теперь Жиру вместе с «Арсеналом» рискует не только остаться без трофеев, но и не сыграть за сборную на международном турнире. Из главных звезд «Арсенала» стабилен только Петр Чех. Если бы была возможность, Венгер наверняка сделал бы из чешского вратаря нападающего.

Травмы

«Арсенал» вечно мучается с травмами, но в нынешнем сезоне из игры вылетают именно те футболисты, которые так нужны Венгеру. Казалось, что с уходом Абу Диаби пропадет и эпидемия, но она даже скорее усилилась. Январь получился слабым из-за повреждения у Алексиса Санчеса. Санти Касорла вообще не играет с декабря. Весь сезон в основной команде не видели Джека Уилшера, рискующего остаться без Евро. Мало играли Коклен и Уэлбек. Все эти игроки являются определяющими в коллективе Арсена Венгера. Они не могли помочь «Арсеналу» в те моменты, когда их участие могло спасти сезон.

Все или ничего

Венгеру не удалось правильно расставить приоритеты. Если посмотрим на «Лестер» и «Тоттенхэм», то увидим, что команды изначально выбрали главной задачей хорошее выступление в Премьер-лиге. У «Лестера» при этом еще не было еврокубков, а «Тоттенхэм» сошел с пути в Лиге Европы, когда еврокубок начал ему мешать. «Арсенал» попытался взять все и сразу. В матчах с «Барселоной» рисковые болельщики даже пытались отдать предпочтение англичанам, помня сказочную игру лондонского клуба в стартовой части сезона. Но в решающий момент «Арсенал», выдав один из лучших матчей, все равно провалился. Потраченных сил же вернуть было не суждено. Сейчас клуб борется за попадание в Лигу чемпионов, проиграл сезон «Тоттенхэму» и получил ненависть собственных фанатов. Похоже, что четвертое место в будущем скоро точно переименуют в честь «Арсенала».

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