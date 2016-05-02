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  • Каспийск, Астрахань, Химки и другие города, принимавшие финал Кубка России

Каспийск, Астрахань, Химки и другие города, принимавшие финал Кубка России

Химки-2009, стадион «Арена Химки»

«Рубин» – ЦСКА – 0:1

Гол: Алдонин, 90+1.

Первый финал вне Москвы состоялся шесть лет назад на новом стадионе в Химках. По регламенту Кубка России матч должен был пройти в столице, но по разным причинам игру не стали проводить ни на «Локомотиве», ни в «Лужниках». В химкинском финале армейцы на 13-й минуте остались вдесятером после удаления Павла Мамаева, но сумели не только отбиться от всех рубиновских атак, но и выиграть трофей благодаря голу Евгения Алдонина в компенсированное время. При этом Игорь Акинфеев стал первым вратарем, который не пропустил ни гола в трех финалах Кубка России. «Рубин» же до финала получил в свои ворота всего лишь один мяч. Второй гол лишил тогдашних чемпионов России возможности поставить в клубный музей еще один трофей.

Ростов-на-Дону-2010, стадион «Олимп-2»

«Зенит» – «Сибирь» – 1:0

Гол: Широков (с пенальти), 60.

В следующем году решающий матч Кубка наконец-то прошел за пределами московской области – это произошло впервые в истории. В присутствии 15 000 зрителей «Зенит» и «Сибирь» сражались на ростовском стадионе «Олимп-2». Победный мяч с пенальти, назначенного за игру рукой защитника «Сибири», забил Роман Широков. Под конец основного времени сибиряки едва не сравняли счет, но питерцам повезло, а кубок во второй раз в истории уехал в Санкт-Петербург. За последние десять лет «Зенит» справедливо считается одним из главных клубов страны, однако в финал Кубка за это время сине-бело-голубые попадали лишь однажды. Новая попытка взять трофей – через полторы недели.

Ярославль-2011, стадион «Шинник»

ЦСКА – «Алания» –  2:1

Голы: 1:0 – Думбия, 12; 1:1 – Неко, 22; 2:1 – Думбия, 71.

По дороге к финалу ЦСКА устранил «Зенит» и в очень драматичном матче «Спартак» (3:3, победа по пенальти), «Алания» же вообще не пропустила ни одного гола, но при этом не одержала ни одной победы в основное время. Владикавказский клуб трижды сыграл вничью 0:0 с КАМАЗом, «Горняком» и «Ростовом», выиграв все матчи по пенальти, а четвертьфинальная игра с «Сатурном» вообще не была проведена из-за отказа раменчан принимать участие в соревновании. В решающей встрече «Алания» долго упиралась и даже сравняла счет после гола Думбии, но затем снова не справилась с грозным ивуарийцем и в итоге проиграла. Алан Дзагоев, несмотря на победу, был сослан в дубль за мат в адрес Леонида Слуцкого. Худшим по посещаемости (10 800 человек) этот матч не стал, но меньше пришло только на финал-2001 между «Локомотивом» и «Анжи» (8 500).

Екатеринбург-2012, стадион «Центральный»

«Динамо» – «Рубин» – 0:1

Гол: Еременко, 78.

Изначально рассматривались две даты проведения финала – 9 мая (против чего выступали правоохранительные органы) и 20 мая (при этом срывался мини-отпуск у игроков перед отъездом в сборную для подготовки к Евро-2012). Выбор сделали в пользу Дня Победы, а «Рубин» взял трофей там же, где и начинал кубковый путь – на екатеринбургском стадионе (в 1/16 финала был побежден «Урал»). В решающем матче для победы хватило точного удара Романа Еременко, при этом казанский клуб так и не пропустил ни одного мяча в Кубке России-2011/12. А выдавшее очень симпатичный сезон «Динамо» Сергея Силкина не выиграло в итоге ни кубок, ни медали.

Грозный-2013, стадион «Ахмат-Арена»

ЦСКА – «Анжи» – 1:1 (пенальти – 4:3)

Голы: 1:0 – Муса, 7; 1:1 – Диарра, 74.

Решающий матч Кубка в Грозном – самый поздний за последнее десятилетие, он состоялся 1 июня. Эта игра удерживает рекорд посещаемости среди немосковских финалов – на нее пришло 30 500 человек, и все они вряд ли пожалели о потраченном времени. ЦСКА не пропустил ни одного гола до финала и сражался с суперзвездным на тот момент «Анжи», довольно быстро поведя в счете. В основное время победу добыть не удалось, а в серии пенальти нервы не выдержали у махачкалинцев – промахнулись Жирков и Жусилей.

Каспийск-2014, стадион «Анжи Арена»

«Краснодар» – «Ростов» – 0:0 (пенальти – 5:6)

Снова финал на Кавказе, только теперь уже на каспийской «Анжи-Арене», которую реконструировали еще за год до этого матча. На пути к нему «Ростов» прошел четырех соперников из ФНЛ, а «Краснодару» удалось выбить в полуфинале ЦСКА. Финальный матч был образцом редчайшей скуки и запомнился, пожалуй, только удалениями Баштуша и Перейры, да промахами Сигурдссона с Газинским, из-за которых клуб Сергея Галицкого остался без первого трофея. Ну а тренер «Ростова» Миодраг Божович взял Кубок со второй попытки – первая была с «Амкаром» в последнем московском финале, когда за 26 минут до конца основного времени пермяки побеждали ЦСКА 2:0, но не удержали победу и уступили по пенальти.

Астрахань-2015, стадион «Центральный»

«Локомотив» – «Кубань» – 3:1

Голы: 0:1 – Игнатьев, 28; 1:1 – Ниасс, 73; 2:1 – Буссуфа, 104; 3:1 – Ал.Миранчук, 111.

Прошлогодний финал – самый результативный из всех немосковских, но при этом снова не собравший солидной аудитории (всего 14 300 зрителей). Желто-зеленые открыли счет после точного удара Игнатьева, но развить успех не сумели, а «Локо» перевел игру в овертайм и додавил соперника. Возглавлявший «Кубань» Леонид Кучук не смог обыграть свой бывший клуб, а Игорь Черевченко стал первым человеком в истории Кубка, сумевшим выиграть его и как игрок, и как тренер.

Россия. Кубок Россия Рубин ЦСКА Зенит Cибирь Алания Динамо Краснодар Ростов Алдонин Евгений Еременко Роман Широков Роман Муса Ахмед Миранчук Алексей
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bolela_16
1462269378
Следующий финал в Краснодаре!!!
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