«Реал», «ПСЖ», «Зенит» и еще 7 клубов для Жозе Моуринью

Вариант королевский – «Реал»

Говорят, однажды Жозе уже ответил отказом, и произошло это после отставки Рафаэля Бенитеса. Причина была в том, что Моуринью хочет вернуться в АПЛ, а мы все прекрасно знаем, кто именно его заинтересовал. Что ж, в Примере нет Гвардиолы, но «Барселона»-то осталась, а там и мощный «Атлетико», все еще загадочная «Валенсия», яркая «Севилья», словом, есть с кем биться, да и лига самая крутая, что очередной раз подтвердили еврокубки. С Зиданом сиюминутных результатов «Реалу» не добиться, поскольку футбол – не Голливуд с красивыми сюжетами, да и кажется, что последнего слова в Мадриде Моуринью еще не сказал. А вдруг?

Вариант утопический – «Валенсия»

От этого вообще многие выиграли бы: и лига, и клуб, да и его соперники (мотивация-то какая!). Глупый эксперимент с приглашением Гари Невилла должен закончиться через пару месяцев, взамен англичанину наверняка придет серьезный специалист или хотя бы человек, которого не стыдно назвать тренером. Конечно, Моуринью в «Валенсии» – это утопия, уж слишком большие требования будут у португальца к руководству и трансферной политике, но пора бы уже в этом шикарном городе действительно сделать клуб уровня Лиги чемпионов, способный превратить сражающееся за чемпионство трио – в квартет.

Вариант ностальгический – «Интер»

Вряд ли среди фанатов «нерадзурри» найдется хотя бы один человек, кто будет против Моуринью в «Интере» – слишком уж счастливой выдалась весна шестилетней давности, когда помимо господства в Италии клуб, наконец, подтвердил свои евроамбиции победой в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне «Интер» лихо начал чемпионат при Манчини, но сейчас борется лишь за место в еврокубках, а в зону ЛЧ его вряд ли пустит «Рома». А уж если Эрик Тохир может себе позволить раздумывать о приглашении Диего Симеоне за 20 миллионов в год, то и на португальца денег должно хватить. А вариант-то уже проверенный.

Вариант любопытный – «Милан»

«Россонери» уже пять лет страдают без трофеев, мечтая о том, чтобы хотя бы попасть в Лигу Европы. За это время «Милан» успел скопить у себя классных игроков на три состава, дать попробовать порулить легендам клуба и экспериментировал до тех пор, пока клуб не свалился на десятое место в Серии А. Мало кто сомневается в том, что именно «Особенный» способен навести порядок в этом жутком бардаке. Крайне интересно было бы посмотреть на это зрелище, вот только вряд ли Моуринью захочет обижать болельщиков «Интера» и тренировать их злейшего врага.

Вариант рискованный – «Атлетико»

Здесь та же ситуация, что и с «Миланом» – уходить в клуб, который так раздражает фанатов «Реала» Жозе наверняка бы не хотел. Хотя вариант тоже весьма любопытный, ведь Диего Симеоне наверняка улетит покорять АПЛ, а команда быстро привыкнет к требованиям португальца. «У Моуринью и Симеоне – одинаковое видение футбола», – рассказал как-то Диего Коста. Кстати, вот кого Жозе сразу же перетащил бы к себе в «Атлетико».

Вариант предсказуемый – «Манчестер Юнайтед»

Тут все понятно и долго останавливаться на нем нет смысла – разговоры о «МЮ» продолжаются с того дня, как Моуринью выгнали из «Челси». Масла в огонь подливает и сам Луи ван Гаал своими отвратительными результатами. Теперь мало кто вообще сомневается, что руководить манкунианцами будет именно Жозе, причем, даже несмотря на то, что в руководстве клуба португальца рады видеть далеко не все.

Вариант денежный – клуб из Китая

С трудом можно себе представить мотивацию Моуринью уезжать в китайский чемпионат, но раз уж там Уэйну Руни обещают сотню миллионов в год, то Жозе спокойно выбьет себе двести. А потом гордо откажется. Свои гигантские деньги Моуринью еще успеет заработать – ему всего-то 53 года, а мы очень не хотим верить в то, что португальца теперь волнует исключительно зарплата. Да и куда ж мы его отпустим из европейского футбола? Рано!

Вариант скучный – «ПСЖ»

Если Моуринью нужен новый вызов, то парижский клуб ему подойдет исключительно для победы в Лиге чемпионов. Вариант отличный, но больше 13 матчей в этом турнире не сыграешь (6 в группе + максимум 7 в плей-офф), а стать чемпионом Франции «ПСЖ» может и без тренера. Провоцировать местных специалистов португальцу будет скучно, развлекаться больше особо нечем, а что за тренер Жозе Моуринью без драйва – мы до сих пор не знаем, да и не узнаем никогда.

Вариант экстремальный – «Зенит»

А что, красиво с некоторых позиций – и Виллаша-Боаша сменить, и играть самые принципиальные матчи против человека, который забивал за команду Жозе в двух еврокубковых финалах, да еще и снова посражаться против «русского Моуринью». Тут, правда, красота заканчивается, потому что совершенно невозможно представить Жозе выводящим «Зенит» на матч в Уфе или Саранске. И здесь ничего личного к прекрасным городам, просто сам антураж РФПЛ не соотносится с Моуринью никаким образом.

Вариант тревожный – «Порту»

Такое развитие событий нельзя исключать на сто процентов, но в этом случае мы заподозрим, что Моуринью собрался заканчивать карьеру. Ну куда сейчас ему в португальский чемпионат? Конечно, там есть всеобщий раздражитель - «Бенфика», есть говорливый Жорже Жезуш, с которым для Жозе будет одно удовольствие пикироваться через прессу, в конце концов, «Порту» за последнее время так ослаб, что вернуть его к жизни, да снова погреметь с ним в еврокубках – вот и еще один вызов. И все-таки это произойдет лет через десять, но никак не сейчас. Тоже рановато, хоть и лучше, чем в Китай.

Впрочем, вряд ли мы вообще стали бы прикидывать эти варианты, если бы не эта красотка. Есть и бонусный 11-й вариант, он же – беспроигрышный. Просто помириться с Евой Карнейро, ведь именно после ссоры с ней у Жозе Моуринью в «Челси» все пошло наперекосяк.

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