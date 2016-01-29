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Все трансферы Италии. Полная таблица

 

Интер

Пришли: н. Эдер (Сампдория)

Ушли: з. Перейра (Эстудиантес, Аргентина), з. Додо (Сампдория, в аренду), п. Гуарин (Шанхай Шеньхуа, Китай), в. Барди (Фрозиноне, в аренду), з. Раноккия (Сампдория), з. Монтойя (Барселона, Испания, из аренды), з. Видич (конец карьеры)

Фиорентина

Пришли: п. Коста (Спартак, Россия, в аренду), н. Сарате (Вест Хэм, Англия), п. Тельо (Барселона, Испания, в аренду), з. Беналуан (Лестер, Англия, в аренду), п. Коне (Удинезе, в аренду)

Ушли: н. Ребич (Верона, в аренду), н. Росси (Леванте, Испания, в аренду), п. Суарес (Уотфорд, Англия), п. Яковенко (свободный агент)

Наполи

Пришли: п. Грасси (Аталанта)

Ушли: з. Энрике (Флуминенсе, Бразилия), п. Суньига (Болонья, в аренду), п. Де Гузман (Карпи, в аренду), п. Радошевич (Эйбар, Испания, в аренду)

Ювентус

Пришли: п. Мандрагора (Дженоа)

Ушли: п. Мандрагора (Пескара, в аренду)

Рома

Пришли: п. Жерсон (Флуминенсе, Бразилия), п. Фальке (Дженоа, выкуп контракта), н. Думбия (ЦСКА, из аренды), н. Эль-Шаарави (Милан, в аренду), з. Зуканович (Сампдория, в аренду), п. Перотти (Дженоа, в аренду)

Ушли: п. Итурбе (Борнмут, Англия, в аренду), п. Верде (Пескара, в аренду), н. Жервиньо (Хэбэй Чжунцзи, Китай), н. Думбия (Ньюкасл, Англия, в аренду), з. Коул (Лос-Анджелес Гэлакси, США), н. Думбия (Ньюкасл, Англия, в аренду)

Милан

Пришли: п. Масталли (Цюрих, из аренды), п. Боатенг (свободный агент), н. Эль-Шаарави (Монако, Франция, из аренды)

Ушли: п. Сусо (Дженоа, в аренду), п. Черчи (Атлетико Мадрид, Испания, из аренды), н. Петанья (Аталанта), н. Эль-Шаарави (Рома, в аренду), п. Де Йонг (свободный агент), п. Верди (Карпи, в аренду)

Эмполи

Пришли: -

Ушли: п. Роналдо (Лацио)

Сассуоло

Пришли: п. Сенси (Чезена), н. Тротта (Авеллино)

Ушли: н. Флоккари (Болонья)

Аталанта

Пришли: н. Боачи (Рода, из аренды), н. Диаманти (Уотфорд, Англия, в аренду), н. Петанья (Милан), н. Борьелло (Карпи), н. Гакпе (Дженоа)

Ушли: п. Моралес (Леон, Мексика), н. Боачи (Латина, в аренду), п. Грасси (Наполи), н. Петанья (Асколи, в аренду)

Лацио

Пришли: з. Бишевац (Лион, Франция), п. Роналдо (Эмполи)

Ушли: п. Минала (Бари, в аренду)

Кьево

Пришли: -

Ушли: з. Пучино (Авеллино, в аренду), п. Сбаффо (Авеллино), н. Палоски (Суонси, Англия)

Торино

Пришли: з. Прима (свободный агент), н. Иммобиле (Боруссия Д, Германия, в аренду)

Ушли: н. Квальярелла (Сампдория, в аренду)

Удинезе

Пришли: з. Армеро (Фламенго, из аренды), п. Самир (Фламенго), п. Кузманович (Базель, Швейцария, в аренду), п. Хальфредссон (Верона), п. Инигес (Гранада, Испания)

Ушли: п. Самир (Гранада, в аренду), п. Халберг (Хаммарбю, Швеция, в аренду), п. Маркиньо (Аль-Ахли, Саудовская Аравия), п. Лопес (Насьональ, Уругвай), п. Эванжелиста (Панатинаикос, Греция), п. Иттура (Райо Вальекано, Испания, в аренду)

Сампдория

Пришли: п. Альварес (Сандерленд, Англия), з. Додо (Интер, в аренду), з. Раноккия (Интер), п. Сала (Верона, в аренду), н. Квальярелла (Торино, в аренду), з. Диаките (Фрозиноне), з. Скринчар (Жилина, Словакия)

Ушли: н. Эдер (Интер), з. Зуканович (Рома, в аренду)

Болонья

Пришли: н. Флоккари (Сассуоло), п. Суньига (Наполи), з. Констант (Трабзонспор, Турция)

Ушли: п. Крими (Карпи, в аренду), п. Пульцетти (Специя), н. Манкосу (Карпи)

Палермо

Пришли: н. Артеага (Зулия, Венесуэла), п. Кристанте (Бенфика, Португалия, в аренду), н. Балог (Дебрецен, Венгрия), з. Ционек (Модена)

Ушли: п. Ригони (Дженоа), п. Дапрела (Карпи)

Дженоа

Пришли: п. Сусо (Милан, в аренду), п. Ригони (Палермо), п. Черчи (Атлетико Мадрид, Испания, в аренду), н. Матавж (Аугсбург, в аренду)

Ушли: п. Фальке (Рома, выкуп контракта), в. Уйкани (Латина), п. Мандрагора (Ювентус), п. Сантана (Про Патрия, Италия), н. Гакпе (Аталанта), з. Фигейраш (Севилья, Испания, из аренды)

Фрозиноне

Пришли: п. Краль (Рид, Австрия), в. Барди (Интер, в аренду)

Ушли: н. Кастилло (Брюгге, Бельгия, из аренды), п. Верде (Рома, из аренды), з. Диаките (Сампдория)

Карпи

Пришли: п. Дапрела (Палермо), п. Крими (Болонья, в аренду), н. Манкосу (Болонья), з. Сабелли (Бари, в аренду), п. Де Гузман (Карпи, в аренду), п. Верди (Милан, в аренду)

Ушли: н. Борьелло (Аталанта), з. Уоллес (Челси, Англия, из аренды), н. Вильчек (Брондбю, Дания)

Верона

Пришли: з. Эмануэлсон (свободный агент), н. Ребич (Фиорентина, в аренду), з. Самир (Гранада, Испания, в аренду)

Ушли: з. Маркес (Атлас, Мексика), п. Матузалем (Майами, США), п. Сала (Сампдория, в аренду), п. Хальфредссон (Удинезе), в. Рафаэл (Кальяри, в аренду)

 

 

Италия. Серия А Трансферы Интер Милан Сампдория Верона Эль-Шаарави Стефан Иммобиле Чиро Раноккия Андреа Додо
Комментарии (2)
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vasiok74
1452027463
в Наполи пока что тишина
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hodyrev
1457694552
У дженоа селекция ниче такая,оттуда же брали диего милито тьяго мотту в интер,в будучи чемпионский интер)
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