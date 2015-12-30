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Письмо Деду Морозу. О чем мечтает болельщик сборной России

"Бомбардир" продолжает верить в чудеса, и на этот раз пишет письмо с просьбами, к которым присоединится большинство читателей сайта. Попросим, чтобы и у сборной России было все хорошо в новом году.

Дорогой Дедушка Мороз, здравствуй!

Как ты? Прости, я давно не писал. Да чего уж там – вообще не писал. Как внучка? Все хорошеет, наверное. Как здоровье твое, по-прежнему богатырское? А мое – не огонь, потому и пишу. Нервы ни к черту стали. И ведь из-за чего! Из-за футболеров, будь они неладны. Сил моих больше нет смотреть, как наша сборная всей стране седых волос прибавляет. На тебя вся надежда, Дед.

В новом году у сборной до самой Франции не будет ничего серьезного. Полгода халявы. Помоги им остаться в тонусе и не забыть игровые связи. Заставь выкладываться в товарняках так, как будто это финал чемпионата мира. Чтобы на товарищеские матчи собиралось не по 4-6 тысяч, как на игры с Беларусью и Казахстаном, а хотя бы по 36 вне зависимости от соперника. Чтобы анонс на ТВ о предстоящем матче сборной вызывал у нас такие же эмоции как "Веселье приносит и вкус бодрящий" от Coca-cola.

Больше всего я хочу, чтобы сборная России действительно ассоциировалась с праздником. Довольно дырок в линолеуме от раскачиваемого стула! Хочу, чтобы понятие "валидол" внесли в словарь забытых слов. Мне надоело на время трансляций выставлять из комнаты младшего брата, чтобы он не набрался нехороших слов. Пускай родным больше не придется вздрагивать от ударов кулаком по столу. Я устал засыпать с огромным камнем на шее в виде разочарования от очередного бездарно проведенного матча.

Вырвавшись из рутины раз в два-три месяцы на игры сборной, я жду луч света, а не последний гвоздь в крышку гроба безысходности. Поэтому очень тебя прошу, Дедушка, донеси до ребят мысль, что их работа – делать для людей праздник. Они получают за нее приличные деньги. И мы хотим за эти деньги волшебную сказку на утреннике, а не пьяную после вчерашнего корпоратива Снегурку (ты же понимаешь, о чем я). Пусть отыграют хотя бы на половину сумм, прописанных в контрактах. Этого должно за глаза и за уши хватить для выхода из группы на Евро. Пора уже быть на турнире лучшими в чем-то кроме дизайна футболок. Кстати, я хочу видеть во дворе пацанов в майках Бухарова и Прудникова, а не всяких Месси с Роналду. Можешь это устроить?

Сделай так, чтобы обошлось без травм, и мы подошли к поездке во Францию в оптимальном составе. Пусть у всех ребят будет игровая практика. Разрули как-нибудь конфликтные ситуации Широкова и Денисова в их клубах. Пускай Черышева отпустят из "Реала", а Кержаков как-то проявит себя в Швейцарии. Они бойцы, и я хочу, чтобы они играли. Готов согласиться даже, чтобы натурализовали иностранцев – не важно, Гилерме, Нойштедтер или Ари. Главное, не сменить шило на мыло. Выбирать хотелось бы, как и автомобиль, по качеству сборки, а не по ее месту.

А еще прошу тебя снять порчу с Акинфеева, чтобы у Слуцкого не возникало никогда желания вспомнить свои 19 лет и самому встать в ворота. Подкинь уже в группу к ЦСКА какой-нибудь "Маккаби", чтобы закончить этот кошмар. Кстати, проверь заодно лимит удачи у тренера. Судя по последним матчам, Леонид Викторович залез в минус. Сделай так, чтобы Дзюба мог отгружать покеры не только Лихтенштейну. И не забудь положить в новогодний носок эликсир молодости для Игнашевича с Широковым. Они все еще нужны. А для Шатова, Смолова, Дзагоева и Кокорина – по волшебному клубочку. Только забей в них маршрут в АПЛ, Примеру или Бундеслигу, а не замкнутое кольцо "Москва – Махачкала – Питер".

Я надеюсь, что телевизионная картинка и качество трансляций начнут прибавлять. Что игру сборной в эфире будут разбирать компетентные специалисты, а не те, кто имитирует аналитику сейчас. С внятными объяснениями и емкой статистикой, без аморфных заявлений в стиле "сегодня мы играли более лучше". И еще, найди уже сборной нормальных рекламных партнеров. А то просмотр матчей с Австрией под аккомпанемент "Сиалекса" и правда может привести к проблемам с потенцией.

"Бомбардир.ру" запускает блоги!

Помоги ребятам раскрепоститься, получать удовольствие от игры. Их главной мотивацией должно стать желание обострить, а не страх обрезать. Ведь могут же и умеют, просто не всегда верят в себя. Как мы не всегда верим в них. Врач сборной недавно сказал, что в Бразилии некоторые от волнения бегать толком не могли, не то что играть. Избавь их от этой нервозности. Пусть расслабятся, только как-нибудь без кальяна, ок?

Отдельно хочется попросить за нашего президента. Подари Виталию Леонтьевичу 25-й час в сутках на изучение английского. Владимир Владимирович ему уже даже самоучитель на День рождения подогнал, осталось только выкроить время и воспользоваться им. Уверен, что когда Мутко сможет в высоких международных комитетах говорить на понятном аборигенам языке, некоторые вопросы станут решаться быстрее и проще. И грядущий ЧМ-2018 действительно получится фром май харт. Энд фром e харт ту.   

                                 

Я не был очень прилежен в этом году. На учебе появлялся раз через три, работал по минимуму. Часто ленился, был невнимателен к близким и много тупил в интернете. Вряд ли я заслуживаю твоей помощи и внимания, но, быть может, ты прислушаешься к всеобщей мольбе, просьбе миллионов таких же ребят? Я готов сделать взамен многое, потому что задача, которую я перед тобой ставлю, огромна. Почти непосильна. Обещаю быть добрее и приветливее к людям. Обещаю начать ходить на стадион и вести себя там прилично. Обещаю привести туда всех друзей и подруг. Обещаю искренне поддерживать и верить в национальную команду. Ты дай только повод гордиться ей, а все остальное мы довершим.

С верой, надеждой и любовью

На деревню Дедушке

Твой 24-летний внук через шесть рукопожатий.

"Бомбардир.ру" запускает блоги!

Письмо Деду Морозу. О чем мечтает болельщик "Спартака"

Письмо Деду Морозу. О чем мечтает болельщик "Локомотива"

Письмо Деду Морозу. О чем мечтает болельщик ЦСКА

Письмо Деду Морозу. О чем мечтают болельщики "Ливерпуля"

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Чемпионат Европы Россия Акинфеев Игорь Игнашевич Сергей Дзюба Артем Широков Роман Шатов Олег Черышев Денис Мутко Виталий
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Aztec58
1451490405
Натужно, нудно, улыбнуло лишь "замкнутое кольцо "Москва - Махачкала - Питер".
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