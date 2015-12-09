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  • Самая сексуальная жена футболиста. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Самая сексуальная жена футболиста. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Какая девушка не мечтает стать женой футболиста? "Бомбардиру" нужна ваша помощь! Помогите нам выбрать самую сексуальную из этих красивых девушек, которые являются женами известных игроков.

Самые сексуальные девушки мирового футбола. Рейтинг читателей "Бомбардира"

Самый крутой клуб РФПЛ. Рейтинг читателей "Бомбардира"

Перед вами самые красивые и сексуальные жены мирового футбола. Кликайте на стрелочку "вверх" рядом с теми девушками, которые нравятся вам больше всего. Количество голосов неограниченно!

 

Россия. Премьер-лига Рейтинг Кубань (ЛФЛ) Зенит Реал Ювентус Малафеев Вячеслав Павлюченко Роман Тарасов Дмитрий Глушаков Денис Кержаков Александр Касильяс Икер Месси Лионель Пике Жерар Матри Алессандро Лавесси Эсекьель Кьеллини Джорджо Полоз Дмитрий Родригес Хамес Линдегаард Андерс Навас Кейлор
Комментарии (33)
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Nurbek Taraz
1449670450
Мне нравится больше Шакира
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Челнинец
1449673771
Лиза Полоз суперская, и 3 номер тоже класс)
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Lexx1k
1449675546
я понимаю что за жену месси голосовали фанаты месси... но вот мне интересно кто за бузову и глушакову голосовал? под чем вы были товарищи???
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Flydis
1449675776
У Рафы Ван дер Ваарта самая сипатичная мадам, жаль, что ее нет. з.ы. где тут минусы бузовой поставить можно ?)
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borsch123
1449676206
А Дзюба не обидится, что Марии Орзул нет?
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fifty5094
1449699280
У Линдегора хорошая девушка )
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edmund
1451075857
у Кержакова то, явная блондинка из сериала "Одна за всех". Одна из тех чучундр.
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RomarioBrazil
1451236783
А Кристина Рональда-чья супруга?
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Dammit
1454422781
Для меня - однозначно, Антонелла красивейшая
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bomilazdeshnii
1454618899
Катерина Малафеева, тоже ничего
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