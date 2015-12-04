Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Спартак» – «Крылья Советов» – 1:0. «Кубань» – «Краснодар» – 2:3. «Локомотив» – «Урал» – 2:2 (ВИДЕО)

«Спартак» – «Крылья Советов» – 1:0. «Кубань» – «Краснодар» – 2:3. «Локомотив» – «Урал» – 2:2 (ВИДЕО)

<p><em>Сегодня Премьер-лига ушла на зимний перерыв. «Бомбардир» следил за пятью последними матчами этого года в режиме онлайн.</em></p> <p><strong><a href="https:///online/81052" target="_blank">"Локомотив" – "Урал" – 2:2</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Сапета забивает железнодорожникам</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8140394" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Миранчук сравнивает счет</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8140424" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Манучарян забивает второй гол "Урала"</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8140465" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Ниасс спасает "Локомотив" от поражения</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8140639" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <hr /> <p><strong><a href="https:///online/81050" target="_blank">"Динамо" – "Анжи" – 1:2</a></strong></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">Москвичи выходят вперед благодаря голу Козлова </span></strong></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8140444" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">Эбесилио помогает "Анжи" отыграться</span></strong></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8140557" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">Гол Максимова после сольного забега приносит гостям победу</span></strong></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8140558" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <hr /> <p><strong><a href="https:///online/81051" target="_blank">"Спартак" – "Крылья Советов" – 1:0</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Промес увеличивает свой бомбардирский счет в самом дебюте встречи</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8140403" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <hr /> <p><strong><a href="https:///online/81055" target="_blank">"Кубань" – "Краснодар" – 2:3</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Ткачев распечатывает ворота Диканя дальним ударом</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8140415" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Игнатьев увеличивает преимущество "Кубани"</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8140579" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Вандерсон сокращает разрыв</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8140587" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Мамаев сравнивает счет с пенальти</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8140606" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Смолов вырывает победу для "быков"</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8140617" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <hr /> <p><strong><a href="https:///online/81056" target="_blank">"Ростов" – "Рубин" – 1:0</a></strong></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">Гол Полоза оказывается победным</span></strong></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8140508" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Удаление Благо </strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8140560" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p>

Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Локомотив Динамо Максимов Илья Мамаев Павел Сапета Александр Смолов Федор Благо Игнатьев Владислав Козлов Александр Ткачев Сергей Эбесилио Лоренцо Манучарян Эдгар Миранчук Алексей Вандерсон Промес Квинси Ниасс Умар
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Homyachara
1449253028
Зенит 6-ой, Динамо 11-ый))))
Ответить
Foxitkuban
1449291912
Да, не зря Кубань на первом месте в чемпионате, по первым таймам. Был на игре, первую половину они просто рвали. Гол Ткачева - просто шедевр. Но игра длится 90 минут. Проиграть после 2-0... Что-то соседям надо менять... Любимый "Краснодар" с победой! ВПЕРЕД БЫКИ!
Ответить
Главные новости
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
23:34
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
15
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
59
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+