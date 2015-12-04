«Спартак» – «Крылья Советов» – 1:0. «Кубань» – «Краснодар» – 2:3. «Локомотив» – «Урал» – 2:2 (ВИДЕО)

<p><em>Сегодня Премьер-лига ушла на зимний перерыв. «Бомбардир» следил за пятью последними матчами этого года в режиме онлайн.</em></p> <p><strong><a href="https:///online/81052" target="_blank">"Локомотив" – "Урал" – 2:2</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Сапета забивает железнодорожникам</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8140394" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Миранчук сравнивает счет</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8140424" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Манучарян забивает второй гол "Урала"</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8140465" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Ниасс спасает "Локомотив" от поражения</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8140639" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <hr /> <p><strong><a href="https:///online/81050" target="_blank">"Динамо" – "Анжи" – 1:2</a></strong></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">Москвичи выходят вперед благодаря голу Козлова </span></strong></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8140444" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">Эбесилио помогает "Анжи" отыграться</span></strong></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8140557" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">Гол Максимова после сольного забега приносит гостям победу</span></strong></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8140558" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <hr /> <p><strong><a href="https:///online/81051" target="_blank">"Спартак" – "Крылья Советов" – 1:0</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Промес увеличивает свой бомбардирский счет в самом дебюте встречи</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8140403" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <hr /> <p><strong><a href="https:///online/81055" target="_blank">"Кубань" – "Краснодар" – 2:3</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Ткачев распечатывает ворота Диканя дальним ударом</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8140415" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Игнатьев увеличивает преимущество "Кубани"</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8140579" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Вандерсон сокращает разрыв</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8140587" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Мамаев сравнивает счет с пенальти</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8140606" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Смолов вырывает победу для "быков"</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8140617" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <hr /> <p><strong><a href="https:///online/81056" target="_blank">"Ростов" – "Рубин" – 1:0</a></strong></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">Гол Полоза оказывается победным</span></strong></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8140508" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Удаление Благо </strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8140560" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p>