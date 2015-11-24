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  • «Зенит» обеспечил себе первое место в группе в ЛЧ. Дайджест событий дня

«Зенит» обеспечил себе первое место в группе в ЛЧ. Дайджест событий дня

<p><em>Руни собрался променять «МЮ» на Китай. Капелло хотел видеть в сборной России Ари. Платини могут пожизненно отстранить от футбола. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Нойштедтер: «Капелло так по-настоящему и не узнал русский менталитет»</strong></span></p> <p>Полузащитник <a href="https:///teams/s04" target="_blank">"Шальке-04"</a> <a href="https:///player/20452" target="_blank"><strong>Роман Нойштедтер</strong></a> признался, что старается следить по мере возможностей за российским футболом.</p> <p>"Смотрю команды, выступающие в Лиге чемпионов. В обзорах – обязательно. А наблюдать за чемпионатом страны не могу – у меня нет русского телевидения. За сборной, разумеется, слежу. Радовался, когда она попала на чемпионат Европы.</p> <p>Если появляется новый тренер и команда пробивается на чемпионат Европы, значит, все сделано правильно. Может быть, Капелло так по-настоящему и не узнал русский футбол, менталитет игроков. Но мне, конечно, трудно судить", - признался Нойштедтер.</p> <p>Напомним, что Роман является одним из кандидатов на получение российского паспорта для выступления за сборную России на Евро-2016.</p> <p><a href="https:///articles/449239" target="_blank"><strong>Кого стоит натурализовать сборной России? Рейтинг читателей «Бомбардира»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Виллиана ждет повышение зарплаты</strong></span></p> <p>В <a href="https:///teams/che" target="_blank">"Челси"</a> готовы предложить продление действующего контракта полузащитнику <a href="https:///player/5661" target="_blank"><strong>Виллиану</strong></a>. Стороны уже находятся на стадии переговоров. 27-летний футболист может рассчитывать на серьезные изменения в зарплате – в клубе ему готовы предложить 142 тысячи евро в неделю.</p> <p>Стоит отметить, что действующий контракт рассчитан до 2018 года. По данным Transfermarkt трансферная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Руни ведет переговоры с китайскими клубами</strong></span></p> <p>Нападающий <a href="https:///teams/mun" target="_blank">"Манчестер Юнайтед"</a> <a href="https:///player/3673" target="_blank"><strong>Уэйн Руни</strong></a> может продолжить карьеру в Китае. Известно, что агент игрока уже вступил в переговоры о возможном трансфере. Стоит отметить, что Руни является одним из популярнейших футболистов в Китае. Именно по этой причине он может стать лицом чемпионата Китая, права на показ которого в течение пяти лет были куплены за 1,25 миллиарда долларов.</p> <p>Руни имеет действующий контракт с "Манчестер Юнайтед", который рассчитан до середины 2019 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии он сыграл в 11 матчах, забив два гола.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Ари: «Капелло предлагал мне получить гражданство России»</strong></span></p> <p>Форвард <a href="https:///teams/kra" target="_blank">"Краснодара"</a> <a href="https:///player/8223" target="_blank"><strong>Ари</strong></a> заявил о том, что получал от экс-наставник сборной России <a href="https:///coaches/379" target="_blank"><strong>Фабио Капелло</strong></a> предложение стать россиянином.</p> <p>"Капелло предложил мне получить российский паспорт. Я должен был подать некоторые документы, однако, после увольнения Капелло, процесс остановился", – сказал Ари.</p> <p>Бразильский форвард является футболистом РФПЛ с 2010-го года. В 2013-м Ари сменил "Спартак" на "Краснодар". В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги футболист провел 13 матчей, отличившись в них пятью забитыми мячами.</p> <p><a href="https:///articles/449756" target="_blank"><strong>Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?</strong></a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448395035_CUkX0v0XAAEuWI0.jpg" style="height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Слуцкий: «Думбия готовится к игре вместе со всеми, а по Березуцкому ситуация более сложная»</strong></span></p> <p>Наставник <a href="https:///teams/csk" target="_blank">ЦСКА</a> <a href="https:///coaches/46" target="_blank"><strong>Леонид Слуцкий</strong></a> накануне встречи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого <a href="https:///teams/wol" target="_blank"><strong>"Вольфсбурга"</strong></a> рассказал о том, в каком составе команда готовится к игре, а также высказал свое мнение о будущем сопернике.</p> <p>"Думбия готовится к игре вместе со всеми, а по Василию Березуцкому ситуация более сложная – пока он не приступил к работе в общей группе. Что касается потерь "Вольфсбурга", то мне о них не известно. Разве что, только Луис Густаво, который получил повреждение в последней игре.</p> <p>Я с "Вольфсбургом" хорошо знаком. Никакой отдельный матч, как сверхуспешный, так и супернеудачный, поменять представление о команде не может. Безусловно, крупная победа еще раз подтверждает, что они являются одним из лидеров Бундеслиги. Но меня эта ситуация нисколько не удивила", – заявил главный тренер красно-синих.</p> <p><a href="https:///articles/449739" target="_blank"><strong>Максим Боков: «Зенит» и ЦСКА обыграют «Валенсию» и «Вольфсбург»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Платини может быть пожизненно отстранен от футбольной деятельности</strong></span></p> <p>Президенту УЕФА <a href="https:///persons/5" target="_blank"><strong>Мишелю Платини</strong></a> грозит пожизненное отлучение от футбольной деятельности. Следственная палата комитета ФИФА по этике требует вынести именно такое наказание в отношении Платини. Вчера появилась информация, согласно которой главу ФИФА Йозефа Блаттера и Мишеля Платини могут отстранить на семь лет.</p> <p>Блаттера подозревают в незаконном перечислении двух миллионов евро главе УЕФА после девяти лет трудовой деятельности Платини в ФИФА. Однако, по заявлениям Блаттера и Платини, они в устной форме договорились о том, что ФИФА заплатит французу за консультации.</p> <p>Кроме того, Блаттер и Платини могут дополнительно получить обвинения в отказе сотрудничать с комитетом по этике, мошенничестве и подлоге. Напомним, что изначально комитет ФИФА по этике отстранил чиновников на 90 дней. Платини уже обратился с апелляцией в CAS.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Щенников и Василий Березуцкий не смогут сыграть с «Вольфсбургом»</strong></span></p> <p>Защитники московского ЦСКА <a href="https:///player/143" target="_blank"><strong>Василий Березуцкий</strong></a> и <a href="https:///player/7260" target="_blank"><strong>Георгий Щенников</strong></a> не смогут помочь своей команде в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Вольфсбурга". Как сообщает источник, Березуцкий не успел закончить восстановление после своего повреждения, а Щенников не сыграет из-за мышечной травмы бедра.</p> <p>Отмечается, что также участие во встрече не сможет принять полузащитник армейцев Роман Еременко, на прошлой неделе перенесший операцию. Игра ЦСКА – "Вольфсбург" состоится 25 ноября. Начало в 20:00 по московскому времени.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Читатели «Бомбардира»: Бенитес и Роналду должны покинуть «Реал Мадрид»</strong></span></p> <p>Форвард <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реала"</a> <a href="https:///player/3671" target="_blank"><strong>Криштиану Роналду</strong></a> не так давно <a href="https:///news/449468" target="_blank">поставил перед руководством клуба ультиматум</a>, по которому в команде должен будет остаться либо он, либо главный тренер команды.</p> <p>"Бомбардир" провел голосование среди своих читателей, по итогам которого <a href="https:///coaches/115" target="_blank"><strong>Рафаэль Бенитес</strong></a>, работающий со "сливочными", а также Роналду должны покинуть Мадрид. Именно за такой вариант отдали свой голос 46 процентов посетителей портала.</p> <p>Вторым популярным решение стало бы увольнение лишь наставника коллектива, за это проголосовало 36 процентов читателей "Бомбардира".</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Зенит» обыграл «Валенсию» и обеспечил себе первое место в группе</strong></span></p> <p>В матче пятого тура Лиги чемпионов "Зенит" на своем поле выиграл у "Валенсии" и обеспечил себе первое место в группе. Голы в составе петербуржцев забили полузащитник Олег Шатов и нападающий Артем Дзюба. Напомним, в группе H также выступают "Гент" и "Лион".</p> <p><strong>Лига чемпионов. Группа Н. 5-й тур</strong></p> <p><a href="https:///online/87033" target="_blank"><strong>Зенит (Россия) – Валенсия (Испания) - 2:0 (1:0)</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Шатов, 14; 2:0 – Дзюба, 74.</p> <p><strong>Зенит:</strong> Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Нету (Евсеев, 86), Смольников (Юсупов, 65), Гарай, Данни, Шатов (Рязанцев,83), Витсель, Халк, Дзюба.</p> <p><strong>Валенсия:</strong> Хауме, Гайя, Абденнур, Везо, Канселу (де Пауль, 78), Перес (Данило, 72), Мир (Мина, 57), Гомеш, Парехо, Фегули, Алькасер.</p> <p><a href="https:///articles/449775" target="_blank"><strong>«Зенит» - «Валенсия» - 2:0. Пятая победа подряд российского клуба (ВИДЕО)</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Барселона» уничтожила «Рому», «Бавария» разобралась с «Олимпиакосом»</strong></span></p> <p>«Барселона» в родных стенах разгромила «Рому», отправив в ворота соперника шесть мячей (<a href="https:///online/87034" target="_blank"><strong>6:1</strong></a>). Дублями отметились Лионель Месси и Луис Суарес. «Бавария» без особых проблем разобралась с «Олимпиакосом», оставив свои ворота сухими (<a href="https:///online/87036" target="_blank"><strong>4:0</strong></a>). «Челси» с аналогичным счетом наказал «Маккаби» (<a href="https:///online/87038" target="_blank"><strong>4:0</strong></a>).</p>

Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Валенсия ЦСКА Краснодар Березуцкий Василий Роналду Криштиану Щенников Георгий Шатов Олег Ари Нойштедтер Роман Слуцкий Леонид Бенитес Рафаэль
Комментарии (5)
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plusnindimon
1448400091
Зенит победил, а новости опять про одних коней. Дайджест событий бомбардира.
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plusnindimon
1448401566
А то что комментарий под этой статьей вы не посмотрели?
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