Как обыграть «Манчестер Юнайтед»: тактика, сильные и слабые стороны

В группе В после двух туров все начинается заново, так как все команды набрали по три очка. Но ЦСКА все равно находится в не лучшем положении, так как не было игр с "Манчестер Юнайтед". "Бомбардир" расскажет о том, почему именно "красные дьяволы" – соперник, которого стоит опасаться больше других.

Конечно, "Манчестер Юнайтед" стоит опасаться и уважать всегда – вне зависимости от положения команды, ее игровой формы и состава. "Манчестер Юнайтед" – это бренд, который выдержал испытание временем. Команда с большими деньгами, амбициями и огромной армией поклонников, способная собирать полные стадионы в любой стране мира.

Тот факт, что "МЮ" в последние два сезона не принимает участие в чемпионской гонке в Англии, а в прошлом сезоне и вовсе не играл в Лиге чемпионов, не должен расслаблять. Сейчас команда Луи ван Гаала находится в отличной форме и выглядит соперником, который может создать массу проблем московским армейцам.

ЦСКА встречался с "Манчестер Юнайтед" лишь однажды, но это было в том самом сезоне, когда команда Слуцкого вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Проигрывал дома "МЮ" еще ЦСКА Зико, а вот в ответном матче в Манчестере получилось сыграть 3:3 уже при Слуцком. В итоге эта ничья во многом стала решающей, придав армейцам уверенности в себе перед матчами с "Вольфсбургом" и "Бешикташем", которые удалось выиграть со счетом 2:1 и пробиться в плей-офф.

Игровая схема

Если в прошлом сезоне Луи ван Гаал экспериментировал с игровой схемой и тактикой, то сейчас всего его эксперименты касаются лишь кадрового наполнения схемы 4-2-3-1, которая стала для "МЮ" постулатом в нынешнем сезоне. При этом ввиду достаточного кадрового разнообразия в составе ван Гаал активно применяет ротацию, а также меняет местами игроков в линии атаки. К примеру, в матче с "Эвертоном" на острие атаки вновь вернулся Руни, хоть в последнее время он играл на позиции атакующего полузащитника под Марсьялем.

Кадровые эксперименты в обороне проводились вынужденно – ввиду травм ряда основных исполнителей и недостаточно надежной игры команды. Сейчас же, когда действия четверки защитников Дармиан-Джонс-Смоллинг-Рохо очень понравились по мотивам матча с "Эвертоном" ван Гаал может какое-то время не трогать эту конструкцию, дабы не нарушить появившийся баланс в обороне.

А вот в полузащите он наверняка проведет ротацию. Опытный Бастиан Швайнштайгер вряд ли способен выдерживать нагрузку в виде двух выездных матчей в неделю. Потому его в роли напарника Шнейдерлина может подменить Майкл Кэррик или же Дейли Блинд. Вероятно, вернется в основу Мемфис Депай, который был очень хорош в Лиге чемпионов, но сейчас немного сдал.

А вот в атаке ван Гаал может снова провести рокировку Руни-Марсьяль или же выстроить игру команды так, что оба форварда будут появляться на острие атаки по очереди. Ведь француз любит атаковать из глубины, как и Руни, с той лишь разницей, что Антони тяготеет к левому флангу, а Уэйн – к позиции плеймейкера. Не стоит исключать и появление Андера Эрреры, но в его случае ван Гаал вполне может держать в уме не самые выдающиеся физические кондиции баска и поберечь его, оставив для роли джокера.

Последний матч

"Манчестер Юнайтед" очень уверенно разобрался с неудобным для себя в последние годы "Эвертоном", а игра команды произвела впечатление. Решая проблему замены Люка Шоу на левом фланге обороны, ван Гаал отправил туда Маркоса Рохо и остался доволен игрой аргентинца, с которым голландец, по слухам, рассорился на одной из тренировок. Рохо "съел" своего оппонента Шеймуса Коулмэна и принял активное участие в двух голах "МЮ" в первом тайме, во многом решившим исход встречи.

Также произвела впечатление игра Андера Эрреры. Как и Рохо, он воспользовался неделей сборных для того, чтобы подтянуть свое физические кондиции. Баск не только забил очередным своим точным выстрелом со средней дистанции (потрясающая эффективность – Андер забил в АПЛ 8 голов после 10-ти ударов!), но и отдал передачу на Руни. Уэйн же забил на родном для него "Гудисон Парк" впервые с 2007 года, а кроме того впервые за долгое время отличился на выезде в матче АПЛ, не забивая 1550 минут за пределами "Олд Траффорд". Таким образом "Шрек" смог догнать в списке бомбардиров АПЛ Энди Коула с 187-ю мячами и впереди у него только заоблачный ориентир Алана Ширера – 273 гола.

Стоит отметить также необычайно инертное состояние "Эвертона", что стало следствием не только тактических ошибок Роберто Мартинеса, но и удачной игры "МЮ" в центре поля. Также среди лучших игроков матча обязательно стоит выделить находящегося в сумасшедшей форме Давида Де Хеа. Остановив в понедельник сборную Украины и отправив ее в плей-офф Евро-2016, он не дал распечатать свои ворота и игрокам "Эвертона", хоть тот же Лукаку и имел несколько хороших возможностей.

Основной состав

Давид Де Хеа. Испанский голкипер, на мастерстве которого держались результаты команды в последних сезонах, мог покинуть Манчестер этим летом. Но все же в последний день летнего трансферного окна его переход в "Реал" сорвался, о чем не жалеют как минимум поклонники "Юнайтед". Да и сам Давид, кажется, уже смирился с тем, что не получится вернуться в Испанию и получает удовольствие от собственной великолепной формы.

Маттео Дармиан. В "Манчестер Юнайтед" еще со времен завершения карьеры Гари Невиллом существует проблема на правом фланге обороны. Ни бразилец Рафаэль, ни эквадорец Валенсия не убедили в собственной профпригодности Луи ван Гаала. Потому летом скауты "МЮ" искали нового защитника на правый фланг и после неудач с Шеймусом Коулмэном и Натаниэлем Клайном приобрели перспективного итальянца. Дармиан пока что адаптируется к английскому чемпионату, но о его высоком потенциале говорит тот факт, что в прошлом сезоне он был признан наиболее креативным защитником в топ-чемпионатах Европы по версии статистиков из Opta.

Фил Джонс. Когда Фил Джонс был куплен "МЮ" в "Блэкберне", сэр Алекс называет его потенциально сильнейшим игроком в истории клуба. Но пока что Фил не может реализовать свой, безусловно, большой потенциал из-за частых травм. Очередная из них помешала Джонсу начать новый сезон в общей группе. Сейчас защитник снова в обойме и его игра в паре с Крисом Смоллингом дает надежду ван Гаалу на обретение долгожданной надежности в обороне.

Крис Смоллинг. В "МЮ" хватает универсальных игроков и Крис Смоллинг в числе других защитников "дьяволов" пробовался на правом фланге. Но все же ван Гаал в нем видит в первую очередь центрального защитника, высоко оценивая его лидерские качества, умение выигрывать единоборства, как на земле, так и в воздухе.

Маркос Рохо. Наш старый знакомый пока что никак не может найти свое место в "МЮ" – для игры в центре обороны Рохо не хватает роста и выбора позиции, а слева он проигрывал конкуренцию Люку Шоу. Аргентинец даже поссорился с ван Гаалом из-за недостатка игровой практики, но сейчас, после травмы Шоу, получил новый шанс проявить себя на родной позиции слева в обороне и в матче с "Эвертоном" выглядел очень неплохо. Как минимум по части подключений к атакам.

Морган Шнейдерлин. "Манчестер Юнайтед" не хватало "терминатора" в центре поля и решение этой проблемы ван Гаал увидел в приобретении Моргана Шнейдерлина. Француз из Эльзаса (именно этим объясняются его немецкие имя и фамилия) два последних сезона был лучшим по числу отборов в АПЛ и с его появлением центральная ось "МЮ" стала значительно крепче.

Майк Кэррик. Одним из двух главных ветеранов команды вместе с Уэйном Руни является Майкл Кэррик. Мастер коротких передач как никто другой в "МЮ" умеет контролировать мяч и направлять атаки команды, но ему явно недостает "физики" и оборонительных талантов, чтобы качественно выполнять функции опорника. Но с приходом Шнейдерлина Кэррик может заниматься своей привычной диспетчерской работой, играя попеременно с другим игроком схожей формации – Бастианом Швайнштайгером.

Хуан Мата. Испанский кудесник мяча оказался ненужным Жозе Моуринью в "Челси" и достаточно быстро нашел себя в "Манчестер Юнайтед". Мата предпочитает играть между линиями, потому его привязка к правому флангу условна. Он может оказаться как в центре, так и слева и от него постоянно исходит угроза, так как Хуан – главный придумщик в "МЮ" и мастер нестандартных, оригинальных решений. Ну и кроме всего прочего – штатный исполнитель стандартов.

Уэйн Руни. Ветеран "Манчестер Юнайтед" остается главной звездой команды, доказывая, что по-настоящему талантливый игрок талантлив во всем. За последние годы Руни обучился игре в полузащите, искусству паса, выполнения штрафных, став настоящим "тотальным футболистом", который может пригодиться на любой позиции и в любой ипостаси. При этом он, кажется, потерял голевое чутье, но защитникам ЦСКА вряд ли стоит проверять этот тезис.

Мемфис Депай. Динамичный голландский полузащитник "с колес" стал демонстрировать в новой команде свои атакующие таланты. Но сейчас немного сдал, что и вылилось в попадание в запас на матч с "Эвертоном". Но в Лиге чемпионов Депай был очень хорош и потому ван Гаал должен вернуть его в основу на матч с ЦСКА.

Антони Марсьяль. Самый дорогой тинейджер мирового футбола с каждым матчем все увереннее заявляет о себе в "МЮ". Этим он подтверждает прозорливость скаутов "Юнайтед" и руководства клуба, принявшего решение отдать невероятные даже по нынешним меркам деньги за еще недавно малоизвестного игрока. Великолепный дриблинг француза, его маневренность, техника и скорость сочетаются с игровым альтруизмом, который особо ценят тренеры.

Сильные стороны

Вратарь. Давид Де Хеа сейчас находится в совершенно потрясающей форме, что ощутили на себе игроки линии атаки сборной Украины и "Эвертона", не сумевшие пробить великолепного испанца, несмотря на массу созданных голевых моментов. Наличие Де Хеа становится супервозможностью для "МЮ", которая очень часто сглаживает шероховатости в действиях обороны.

Атакующие полузащитники. Практически все атакующие полузащитники и часто примыкающие к ним Руни и Марсьяль обладают высочайшим индивидуальным мастерством. Есть здесь и мастера дальних ударов и знатные исполнители стандартов, быстрые и техничные игроки, от которых постоянно исходит угроза воротам противника.

Наличие джокеров. Кроме всего прочего нынешний состав "МЮ" обладает той глубиной, которая позволяет оставлять на скамейке таких игроков как Андер Эррера, Маруан Феллаини, Луис-Антонио Валенсия. Особенно ценным в роли джокера может быть бельгиец, которого ван Гаал часто использует в качестве молота, разбивающего расшатавшиеся бастионы противника во втором тайме.

Слабые стороны

Оборона. В матче с "Эвертоном" защита "МЮ" выглядела достаточно надежно, но в этом поединке удивительно невзрачно сыграл соперник "красных дьяволов". Возможно, объясняется отсутствие ляпов в обороне именно этим. В общем же, действия защитников команды постоянно дают повод для критики, и Луи ван Гаал не устает менять игровые сочетания в поисках баланса в обороне.

Уязвимость при стандартах. Голландский ПСВ смог бить "Манчестер" достаточно примитивным, но действенным в случае с "Юнайтед" оружием – фланговыми навесами в исполнении Максима Лестьенна. Удивительно, но английская команда очень уязвима при стандартах, несмотря на то, что есть достаточно высокий Смоллинг. В паре с Джонсом Крис выглядит получше, а вот с невысоким Блиндом "Юнайтед" постоянно получал голы после кроссов, что несколько странно для английской команды.

Желание сэкономить силы. У "Ман Юнайтед" впереди очень важная игра чемпионата с "Ман Сити". Потому ван Гаал с великой вероятностью займется ротацией состава и будет не против, если удастся взять очки в Лиге чемпионов без сверхусилий и травм. Другое дело, что турнирное положение "МЮ" в Лиге чемпионов не располагает к расслабленности и потому рассчитывать на явную недооценку соперника со стороны "Юнайтед" вряд ли стоит.