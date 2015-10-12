Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сборная России вышла на Евро-2016!

<p><em>Они это сделали! Все-таки сделали! Несмотря на ничью с Молдавией, поражение от Австрии, невыразительную первую игру со Швецией. Несмотря ни на что. «Бомбардир» - о том, как сборная России смела своего последнего соперника в отборочной части Евро-2016 и завоевала прямую путевку на международный турнир.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Россия - Черногория - 2:0</strong></span></p> <p>Говорят, Черногорию бояться – на Евро не выходить. Это, дескать, даже и не обсуждается. Причем как Черногорию с Вучиничем и с Йоветичем, так и Черногорию без них. Вообще, слишком уж много Черногории в каких-то трех предложениях, да? Быть может, оно бы и было так, если бы Черногория не была Черногорией.</p> <p>Или, уточняя, если бы балканцы не были балканцами – они в общем-то ничем друг от друга не отличаются. Да, команде Бранко Брновича не достает тактической и технической выучки. С этим, думается, не будут спорить и сами игроки «храбрых соколов», так как тезис абсолютно очевиден. Не признаются публично в этом, возможно, но в сердцах посетуют на не самые выдающиеся футбольные школы , через которые им пришлось пройти.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444673813_Наши 1.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Впрочем, разговоры о классе оборачиваются бестолковым витийством при определенных условиях. Например, когда против тебя на поле выходит целая команда настоящих атлетов. Черногорцы сильны физически, атакуют молниеносно, мяч в ногах не залеживается. Это, конечно, будет слишком обобщенным и, возможно, даже грубоватым выводом, но они будто бы и не задумываются при принятии решений впереди, действуя больше по наитию. И ведь это иногда работает.</p> <p>Особенно, если у твоего оппонента оборона имеет средний возраст в 33 года. Здесь уже не до тактики, ибо скорость в данном случае будет, возможно, полезнее. Так что с разговорами о недостатке чего-то у сегодняшнего соперника сборной России перед игрой лучше было не разгуливаться. Мало ли, на что они способны…</p> <p>Но это только об атаке – для защиты же обученность важна. Что отчетливо показал нам 28-летний голкипер черногорской команды Милан Миятович. Который, несмотря на возраст, опыт в играх высокого класса практически не имеет. Судите сами: еще не так давно он был запасным вратарем в командах Высшей лиги Ирана (!!!). Посему совсем не удивил Миятович парой ошибок в начале встречи на Открытии-Арене, а также крайне неудачным выносом мяча на первой минуте.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444673509_Обзор 1.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p>А неуверенный в себе и неопытный голкипер – это, как известно, для команды мощнейшая бомба, заложенная у ее основании. А фитиль для нее у каждого игрока нашей сборной был свой персональный. Разве что, за исключением Игоря Акинфеева. И тем удивительнее, что россияне длительное время не спешили этим пользоваться.</p> <p>Несмотря на то, что моментов у команды Леонида Слуцкого было в разы больше, чем у оппонента, который хоть и имел несколько возможностей напугать нашего вратаря, но все же оставил его замерзать без работы. Но, как оказалось, это было лишь затишье перед бурей.</p> <p>На 32-й минуте россияне в очередной раз пошли на штурм. Мяч достался Игорю Денисову, который мог покатить того на Широкова, но решил сыграть похитрее и переправил того вперед на правый край поля. Где Олег Кузьмин уже включился в борьбу с Младеном Кашчеланом и, оттеснив того корпусом, в падении пробил мимо зачем-то вышедшего из ворот Миятовича. Вот так вот 34-летний дебютант национальной команды непосредственно помогает ей выйти на Евро!</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444673836_Наши 2.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Гол получился на загляденье, но должное голкиперу «орлов» отдать следует: без его стараний удар Кузьмина не имел бы смысла. Хотя, впрочем, не будь первого гола, то был бы второй – уже на 36-й минуте второй наш фланговый защитник Дмитрий Комбаров рванул в штрафную гостей и получил толчок в спину. Свейн Моэн без колебаний указывает на точку, а Александр Кокорин с каменным лицом укладывает мяч точно в правый от себя угол. Собственно, на том первый тайм и завершили.</p> <p>Однако в преимуществе в два мяча есть и свои минусы. В частности, никуда не делась способность нашей команды потерять концентрацию после того, как результат вроде бы сделан – совсем недавно что-то подобное мы видели в Кишиневе. А если добавить к этому способность черногорцев быстро включиться в эпизод и провести пусть и хаотичную, но скоростную контратаку, то получиться, что радоваться за успех сборной России было рановато.</p> <p>Что же до гостей, то сразу после выхода на поле они будто бы вспомнили, что матч с россиянами для них в общем-то ничего не значит, после чего на поле стало смотреть немного повеселее. Отныне не только наши ребята пытались найти способ в очередной раз заставить Миятовича вынимать мяч из собственных ворот, но и черногорцы подключились к борьбе. И к 65-й минуте у владений Игоря Акинфеева стало по-настоящему боязно.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8027307" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p>Подача углового, исполненная не самым лучшим образом. Вроде бы, отбились и забили, но не тут-то было. Доставили черногорцы мяч на левый фланг, и очень повезло нам, что Роман Широков сопернику помешал точную передачу в центр штрафной исполнить. Ведь там никем не прикрытый стоял Фатош Бечирай.</p> <p>Собственно, после этого черногорцы потеряли всякую надежду огорчить Акинфеева хотя бы один раз. Отныне дальше центра поля гости не доходили, а россияне вплоть до финального свистка не отпускали мяч от себя и старались забить еще. Не получилось. Ну и что? Ну и что, что не самый блестящий футбол в целом демонстрировала сборная России на протяжении отборочного цикла? Ну и что, что они заставили нас прилично понервничать? Ну и что, что сегодня не удалось без оплошностей матч провести? Ну и что, что Дзюба в конце концов не сумел догнать Томаса Мюллера в списке бомбардиров? Все это совершенно неважно, ведь мы теперь точно поедем на чемпионат Европы во Франции, и это прекрасно!</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/66365" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444673865_Наши 3.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Игрок матча. Олег Кузьмин</strong></span></p> <p>Не позволил разыграться в своей зоне развеселым «храбрым орлам», но еще и первый гол в матче забил. Да и как забил-то! Олег Кузьмин поздновато дебютировал в сборной, но сейчас защитник «Рубина» переживает вторую молодость. Да и хорошо, возможно, что этот период в его карьере пришелся именно на это время. Иначе кто знает, как бы сложилась сегодняшняя встреча…</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Очарование матча. Поведение болельщиков</strong></span></p> <p>Были перед игрой опасения, что за инцидент в Подгорице наши подготовят ответную акцию, что окажет непосредственное влияние на результат матча. Но болельщики на Открытие-Арене мало того, что вели себя предельно прилично, так еще и образцово поддерживали своих. А какой перфоманс перед стартовым свистком подготовили, а? Ну и наша сборная перед фанатами в долгу не осталась: выход в финальную часть Евро-2016 – отличный подарок за невыразительный первый период отборочного цикла!</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/445076" target="_blank">Самый любимый игрок сборной России. Рейтинг читателей «Бомбардира»</a></strong></p>

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Европа Россия Черногория Денисов Игорь Березуцкий Алексей Дзюба Артем Комбаров Дмитрий Широков Роман Кокорин Александр Шатов Олег Слуцкий Леонид Брнович Бранко
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Вомбат
1444673383
Сомнений в том что выиграем у меня не было, разве что боязнь при счете 2:0 что выпустят Глушакова и тогда закончим позорным 2:1 против второго состава слабенькой Черногории. А вот сомнения в том что выиграем крупно было, и они оправдались. Ну поймите же вы наконец Слуцкий, что кончился нападающий Кокорин. Он только с пенальти теперь забить может. А командную игру в атаке портит изобилием технического брака. Дзюбе по прозвищу Коряга такой процент брака и не снился.
Ответить
alex1951
1444674531
Есть ощущение ,что Слуцкий напоминает по стилю , главный над двумя ЦСКА и России и также раскачивается и удачно работает - любимого народом В.Лобановского! Так держать! Русскому футболу-Русский тренер!
Ответить
janjak93
1444675337
Красивая игра!!!!!! Была б реализация хорошая можно было б и в первом тайме все вопросы сразу снять!! НО !! МАтч красивый! Спасибо за победу!
Ответить
sour12
1444680102
УРА сборная молодцы все!!!!!!!! порадовали абсолютно все )))))) Какой же Гинер мультимиллиардер!!!!просто скупает все результаты матчей =))))) ещё и Мусе купил капитанскую повязку в сборной =)))))) захлебнитесь жэлчью недолюди =))))))))
Ответить
azar800
1444709664
пенальти конечно выдуман и в первом голе был толчек со стороны Кузьмина
Ответить
Главные новости
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
22:46
1
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
3
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
10
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
57
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
5
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
2
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+