Сборная России вышла на Евро-2016!

<p><em>Они это сделали! Все-таки сделали! Несмотря на ничью с Молдавией, поражение от Австрии, невыразительную первую игру со Швецией. Несмотря ни на что. «Бомбардир» - о том, как сборная России смела своего последнего соперника в отборочной части Евро-2016 и завоевала прямую путевку на международный турнир.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Россия - Черногория - 2:0</strong></span></p> <p>Говорят, Черногорию бояться – на Евро не выходить. Это, дескать, даже и не обсуждается. Причем как Черногорию с Вучиничем и с Йоветичем, так и Черногорию без них. Вообще, слишком уж много Черногории в каких-то трех предложениях, да? Быть может, оно бы и было так, если бы Черногория не была Черногорией.</p> <p>Или, уточняя, если бы балканцы не были балканцами – они в общем-то ничем друг от друга не отличаются. Да, команде Бранко Брновича не достает тактической и технической выучки. С этим, думается, не будут спорить и сами игроки «храбрых соколов», так как тезис абсолютно очевиден. Не признаются публично в этом, возможно, но в сердцах посетуют на не самые выдающиеся футбольные школы , через которые им пришлось пройти.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444673813_Наши 1.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Впрочем, разговоры о классе оборачиваются бестолковым витийством при определенных условиях. Например, когда против тебя на поле выходит целая команда настоящих атлетов. Черногорцы сильны физически, атакуют молниеносно, мяч в ногах не залеживается. Это, конечно, будет слишком обобщенным и, возможно, даже грубоватым выводом, но они будто бы и не задумываются при принятии решений впереди, действуя больше по наитию. И ведь это иногда работает.</p> <p>Особенно, если у твоего оппонента оборона имеет средний возраст в 33 года. Здесь уже не до тактики, ибо скорость в данном случае будет, возможно, полезнее. Так что с разговорами о недостатке чего-то у сегодняшнего соперника сборной России перед игрой лучше было не разгуливаться. Мало ли, на что они способны…</p> <p>Но это только об атаке – для защиты же обученность важна. Что отчетливо показал нам 28-летний голкипер черногорской команды Милан Миятович. Который, несмотря на возраст, опыт в играх высокого класса практически не имеет. Судите сами: еще не так давно он был запасным вратарем в командах Высшей лиги Ирана (!!!). Посему совсем не удивил Миятович парой ошибок в начале встречи на Открытии-Арене, а также крайне неудачным выносом мяча на первой минуте.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444673509_Обзор 1.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p>А неуверенный в себе и неопытный голкипер – это, как известно, для команды мощнейшая бомба, заложенная у ее основании. А фитиль для нее у каждого игрока нашей сборной был свой персональный. Разве что, за исключением Игоря Акинфеева. И тем удивительнее, что россияне длительное время не спешили этим пользоваться.</p> <p>Несмотря на то, что моментов у команды Леонида Слуцкого было в разы больше, чем у оппонента, который хоть и имел несколько возможностей напугать нашего вратаря, но все же оставил его замерзать без работы. Но, как оказалось, это было лишь затишье перед бурей.</p> <p>На 32-й минуте россияне в очередной раз пошли на штурм. Мяч достался Игорю Денисову, который мог покатить того на Широкова, но решил сыграть похитрее и переправил того вперед на правый край поля. Где Олег Кузьмин уже включился в борьбу с Младеном Кашчеланом и, оттеснив того корпусом, в падении пробил мимо зачем-то вышедшего из ворот Миятовича. Вот так вот 34-летний дебютант национальной команды непосредственно помогает ей выйти на Евро!</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444673836_Наши 2.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Гол получился на загляденье, но должное голкиперу «орлов» отдать следует: без его стараний удар Кузьмина не имел бы смысла. Хотя, впрочем, не будь первого гола, то был бы второй – уже на 36-й минуте второй наш фланговый защитник Дмитрий Комбаров рванул в штрафную гостей и получил толчок в спину. Свейн Моэн без колебаний указывает на точку, а Александр Кокорин с каменным лицом укладывает мяч точно в правый от себя угол. Собственно, на том первый тайм и завершили.</p> <p>Однако в преимуществе в два мяча есть и свои минусы. В частности, никуда не делась способность нашей команды потерять концентрацию после того, как результат вроде бы сделан – совсем недавно что-то подобное мы видели в Кишиневе. А если добавить к этому способность черногорцев быстро включиться в эпизод и провести пусть и хаотичную, но скоростную контратаку, то получиться, что радоваться за успех сборной России было рановато.</p> <p>Что же до гостей, то сразу после выхода на поле они будто бы вспомнили, что матч с россиянами для них в общем-то ничего не значит, после чего на поле стало смотреть немного повеселее. Отныне не только наши ребята пытались найти способ в очередной раз заставить Миятовича вынимать мяч из собственных ворот, но и черногорцы подключились к борьбе. И к 65-й минуте у владений Игоря Акинфеева стало по-настоящему боязно.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8027307" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p>Подача углового, исполненная не самым лучшим образом. Вроде бы, отбились и забили, но не тут-то было. Доставили черногорцы мяч на левый фланг, и очень повезло нам, что Роман Широков сопернику помешал точную передачу в центр штрафной исполнить. Ведь там никем не прикрытый стоял Фатош Бечирай.</p> <p>Собственно, после этого черногорцы потеряли всякую надежду огорчить Акинфеева хотя бы один раз. Отныне дальше центра поля гости не доходили, а россияне вплоть до финального свистка не отпускали мяч от себя и старались забить еще. Не получилось. Ну и что? Ну и что, что не самый блестящий футбол в целом демонстрировала сборная России на протяжении отборочного цикла? Ну и что, что они заставили нас прилично понервничать? Ну и что, что сегодня не удалось без оплошностей матч провести? Ну и что, что Дзюба в конце концов не сумел догнать Томаса Мюллера в списке бомбардиров? Все это совершенно неважно, ведь мы теперь точно поедем на чемпионат Европы во Франции, и это прекрасно!</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/66365" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444673865_Наши 3.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Игрок матча. Олег Кузьмин</strong></span></p> <p>Не позволил разыграться в своей зоне развеселым «храбрым орлам», но еще и первый гол в матче забил. Да и как забил-то! Олег Кузьмин поздновато дебютировал в сборной, но сейчас защитник «Рубина» переживает вторую молодость. Да и хорошо, возможно, что этот период в его карьере пришелся именно на это время. Иначе кто знает, как бы сложилась сегодняшняя встреча…</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Очарование матча. Поведение болельщиков</strong></span></p> <p>Были перед игрой опасения, что за инцидент в Подгорице наши подготовят ответную акцию, что окажет непосредственное влияние на результат матча. Но болельщики на Открытие-Арене мало того, что вели себя предельно прилично, так еще и образцово поддерживали своих. А какой перфоманс перед стартовым свистком подготовили, а? Ну и наша сборная перед фанатами в долгу не осталась: выход в финальную часть Евро-2016 – отличный подарок за невыразительный первый период отборочного цикла!</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/445076" target="_blank">Самый любимый игрок сборной России. Рейтинг читателей «Бомбардира»</a></strong></p>