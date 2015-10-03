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П – помним. Сборная ФНЛ из экс-игроков РФПЛ

Дровосек Слуцкого, Анри для "Арсенала", новый Егор Титов, аналог Ибрагимовича и помнящие бронзу чемпионата игроки "Динамо". "Бомбардир" составил целую сборную из представителей ФНЛ, ранее успешно выступавших в элите российского футбола.

Антон Амельченко

Позиция: вратарь

Клуб: "Факел"

Бывшие клубы РФПЛ: "Москва", "Локомотив", "Терек", "Ростов"

Из всего времени, проведенного в РФПЛ, белорусский вратарь может особо гордиться выступлениями за "Ростов" и "Локомотив". Прильнув в 2010 году к рядам дончан, Амельченко сходу поразил всех вратарскими умениями и был назван болельщиками лучшим игроком команды уходящего года. Правда, уже в декабре голкипер сменил Ростов-на-Дону на Москву и в составе "Локомотива" в сезоне 2011/12 попробовал силы в Лиге Европы. Первый блин получился не комом: в матче против "Штурма" Амельченко пропустил лишь раз, а железнодорожники победили (3:1). Обратная ситуация – в следующей встрече, в которой "Андерлехт" совсем не пощадил белоруса, отправив в ворота сразу пять мячей. Затем была аренда в "Терек", переход в "Ростов", а теперь вот вернувшийся в ФНЛ "Факел", где Амельченко вчистую проигрывает конкуренцию Александру Саутину.

Анри Хагуш

Позиция: защитник

Клуб: "Арсенал"

Бывшие клубы РФПЛ: "Рубин", "Кубань", "Ростов", "Спартак-Нальчик"

В свое время на абхазского защитника имели виды и "Зенит", и ЦСКА. Однако после успешного этапа в БАТЭ, где игрок почувствовал вкус Лиги чемпионов, получив в первом же матче против "Реала" красную карточку, карьерный путь Хагуш связал с тогдашним чемпионом России "Рубином". Казанцы в свою очередь бросили молодого игрока набивать шишек по арендам. По сути, списали: ведь в итоге провести за "Рубин" хотя бы матч ему не удалось. Зато "Кубани" Хагуш помог впервые в истории в рамках чемпионата страны обыграть "Спартак" (1:0), а вот спасти команду от вылета – нет. Аренда в "Ростов" вышла более продуктивной: и хорошо себя зарекомендовать, и голами разжиться на берегу Дона у него получилось. Чего не скажешь о краткосрочном романе со "Спартаком" из Нальчика: всего-навсего пять проведенных матчей. Теперь Хагуш пытается стать своим Анри для "Арсенала".

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Марцин Ковальчик

Позиция: защитник

Клуб: "Тосно"

Бывшие клуб РФПЛ: "Динамо", "Волга"

В чемпионате России Ковальчик на своей шкуре познал все прелести футбола: от спора за медали до нелегкой борьбы за выживание. С первым поляк смог познакомиться в дебютном сезоне за "Динамо". "Я провел в том сезоне 20 матчей за "Динамо", поэтому чувствовал свой вклад в бронзу. Это хорошие воспоминания", - ностальгирует Ковальчик. Меж тем бронзовые медали остаются последним успехом "Динамо" в чемпионате. А вот бороться за выживание поляку пришлось в составе нижегородской "Волги", куда он перешел уже из "Шленска". В Польше трансфер игрока вызвал большой скандал. Якобы из-за нарушения пунктов в контракте и нежелания Ковальчика продлевать с командой трудовое соглашение. В "Тосно" поляк переходил без скандалов, но нынешнему состоянию "лесников" остается только посочувствовать.

Мартин Йиранек

Позиция: защитник

Клуб: "Томь"

Бывшие клубы РФПЛ: "Спартак", "Терек", "Томь"

После успешного чемпионата Европы 2004 года, на котором чех в составе национальной команды провел четыре встречи и завоевал с партнерами бронзовые медали, Йиранек не устоял перед предложением московского "Спартака". Здесь защитник не просто застолбил за собой место в основном составе, но и вскоре дослужился до капитанской повязки. Правда, в плане трофеев, завоеванных со "Спартаком", судьба не улыбалась чеху совсем. Их просто нет, однако попыток для этого было хоть отбавляй: четырежды Йиранек становился серебряным призером чемпионата России и один раз – финалистом Кубка страны. А вот в составе "Терека" чех громыхнул на всю Европу: в матче с "Кубанью" забил гол в девятку прямиком из центрального круга. В УЕФА признали этот шедевр лучшим голом недели. Оставив "Терек", Йиранек отправился доигрывать в "Томь", где с капитанской повязкой ведет сибиряков в Премьер-лигу.

Константин Зырянов

Позиция: полузащитник

Клуб: "Зенит-2"

Бывшие клубы РФПЛ: "Торпедо", "Зенит"

Гибель отца, убийство брата, самоубийство жены, смерть четырехлетней дочери… По признаниям Зырянова, забыть весь этот кошмар ему помог футбол. Кроме того, на собственном примере хавбек доказал, что в 30 лет карьера футболиста только начинается. Минув сей барьер, Зырянов перебрался в "Зенит" из "Торпедо" и буквально связал карьеру с трофеями. Загибайте пальцы: три национальных чемпионства, два Суперкубка и один Кубок России. Вишенка на торте (да не одна) – Кубок и Суперкубок УЕФА. В сборной Зырянов запомнился не только словом (культовое "не обосраться в Израиле"), но и делом. Особенно на Евро-2008, где забил гол в ворота Греции, вошел в символическую сборную турнира и завоевал бронзовые медали. "Он бы и сейчас мог выступать в Премьер-лиге", - верно подметил наставник "Зенита-2" Владислав Радимов, вместе с которым Зырянов воспитывает петербуржских футболистов. 

Александр Димидко

Позиция: полузащитник

Клуб: "Арсенал"

Бывший клуб РФПЛ: "Динамо"

Интересно получается: сначала с "Томью", а затем с "Мордовией" Димидко делал шаг по возвращению в Премьер-лигу, однако, выполнив миссию, тут же их покидал. Посему "Динамо" остается единственным клубом РФПЛ в карьере полузащитника. Меж тем в московский клуб Димидко перебрался летом 2007 года, а матч для дебюта выпал аккурат на дерби с ЦСКА. Правда, в первом сезоне за бело-голубых он провел всего лишь четыре встречи. Зато уже в следующем число матчей возросло до 12, количество голов – до двух ("Спартак-Нальчик и "Луч-Энергия"), а на полке трофеев игрока с тех пор лежит бронзовая медаль чемпионата России. Любопытно: если "Арсенал" в этом сезоне выйдет в РФПЛ, останется ли Димидко в команде?

Роман Воробьев

Позиция: полузащитник

Клуб: "Газовик"

Бывшие клубы РФПЛ: "Амкар", "Химки", "Сатурн", "Краснодар", "Крылья Советов"

Послужной список Романа Воробьева имеет одну особенность: из пяти клубов РФПЛ только в двух полузащитник сумел задержаться дольше, чем на один сезон – "Сатурн" и "Крылья Советов", в которых прошла основная часть его карьеры. Однако с тех пор традициям он не изменяет, по стопам Златана Ибрагимовича меняя клубную прописку практически из сезона в сезон. Сейчас вот рвется с "Газовиком" в Премьер-лигу. Но имя Воробьев сделал себе в подмосковных "Химках", игрой за которые заслужил вызов в сборную России. "Мы просмотрели немало матчей с участием Воробьева и пришли к выводу, что этот хавбек хорошо оснащен технически и тактически", - остался под впечатлением Гус Хиддинк. Под знаменами российского триколора полузащитник успел провести два товарищеских матча – с Польшей (2:2) и Голландией (1:1), после чего выбыл из обоймы сборной.

Александр Павленко

Позиция: полузащитник

Клуб: "Шинник"

Бывшие клубы РФПЛ: "Спартак", "Ростов", "Терек", "Крылья Советов"

В 2001 году транзитом через "Лозанну" в "Спартак" попал талантливый юноша по фамилии Павленко. Тренироваться под руководством Романцева, играть вместе с Ковтуном, Титовым и Бесчастных дорогого стоит, но он не затерялся и уже в 16 лет дебютировал в чемпионате России, застав и последнее чемпионство, и последний выигранный москвичами трофей – Кубок России в 2003 году. В основе "Спартака" Павленко обрастал опытом, а болельщики видели в нем нового Егора Титова. Но, как это часто бывает, травмы сделали свое подлое дело. Вернуться на былые высоты ему помогла аренда в "Шинник", после которой он не только вернул доверие тренерского штаба красно-белых, но и попал в расширенный список игроков на Евро-2008. А дальше снова травмы… В "Ростове", "Тереке" и "Крыльях Советов" получилось немногое. В "Тосно" и "Луч-Энергии" не получилось вообще. Получится ли в "Шиннике"?

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Павел Голышев

Позиция: нападающий

Клуб: "Тосно"

Бывшие клубы РФПЛ: "Москва", "Спартак", "Томь", "Краснодар"

"Когда уже меня в ЦСКА заберете?", - спросил в недавней встрече у Леонида Слуцкого Павел Голышев. Ответ был шутливым, но резким: "У меня в команде и без тебя дровосеков хватает! Но они моложе, и у них еще есть шанс прогрессировать, а ты уже все". Две эти личности знакомы друг с другом еще по работе в "Москве", когда нынешний рулевой ЦСКА в 2005 году возглавил "горожан" и подтянул Голышева к первой команде. Правда, тренерское доверие нападающий оправдать не смог. Уже после снятия "Москвы" с чемпионата был "Спартак". Вернее, не был: всего один сыгранный матч. Зато в "Томи" игрок заявил о себе во всеуслышание. Однако когда сибирский клуб оказался в лапах финансового кризиса, Голышев на год очутился в "Краснодаре". Чтобы потом снова оказаться в "Томи", с которой он то сваливался в ФНЛ, то возвращался в РФПЛ, то вновь сваливался. Хватило. Амбициозный "Тосно" пришелся Голышеву по нраву, хотя в игроке был заинтересован "Рубин".

Сергей Давыдов

Позиция: нападающий

Клуб: КАМАЗ

Бывшие клубы РФПЛ: "Кубань", "Динамо", "Рубин"

Благодаря стараниям Сергея Давыдова, забившего 10 голов в своем первом же сезоне в "Кубани", краснодарская команда-лифт сделала бесповоротный шаг по возвращению в элиту. В Премьер-лиге голевого задора Давыдов сбавлять не планировал. Один гол в ворота ЦСКА чего только стоит! Ударом пятки, замкнув прострел Максимова, Давыдов оставил не у дел Акинфеева, приведя зрителей в экстаз. Неудивительно, почему этот забитый мяч на портале TVGOLO был назван болельщиками лучшим в году. Свой в "Кубани" стал инородным телом в "Рубине". Тем не менее золотые медали Кубка и Суперкубка России останутся с ним навсегда. Одной из попыток казанцев привести игрока в рабочее состояние стала аренда в московское "Динамо" к Дану Петреску. Увы, даже румын, с которым Давыдов делал первые шаги в Премьер-лиге, не смог вернуть игрока на былой уровень. Получится ли у Владимира Клонцака в КАМАЗе? Вопрос, скорее, риторический.

Никита Баженов

Позиция: нападающий

Клуб: "Томь"

Бывшие клуб РФПЛ: "Сатурн", "Спартак", "Томь"

Пробивая дорогу в большой футбол, кто-то негромко стучит в дверь, а кто-то мощным ударом срывает ее с петель. Ко вторым отнесем Никиту Баженова. Все-таки дебют в составе "Сатурна" у него получился на пять баллов: первый выход на замену – гол в ворота "Локомотива". Глядя на футболиста-открытие, московский "Спартак" решился на трансфер. Смена голевых прозрений продолжительными засухами – не то, чего от него ожидали, но лепту в историю красно-белых Баженов все же внес. К примеру, забил 1000-й гол "Спартака" в летописи чемпионатов России. И вновь услугу оказал "Локомотив". Судьбою велено было забить ему в ворота "Челси". Правда, со "Стэмфорд Бридж" "Спартак" выносили вперед ногами (1:4). Но сам факт гола Петру Чеху дорогого стоит. Позднее новым пристанищем игрока стала "Томь", с которой он то и дело разменивал Премьер-лигу на ФНЛ и с которой не расстался до сих пор.

"Торпедо" бьет рекорды, "Тосно" попал в пропасть – в главных событиях ФНЛ

Россия. ФНЛ ФНЛ Зенит-2 Арсенал Томь Шинник Баженов Никита Йиранек Мартин Павленко Александр Голышев Павел Амельченко Антон Зырянов Константин Давыдов Сергей Димидко Александр Ковальчик Марцин Воробьев Роман Хагуш Анри
Комментарии (5)
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jet andy
1443877928
Зырянов - мужик. Большой респект ему.
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nim-
1444580135
Помню только Зырянова, Йиранека и Хагуша. :D
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Ганнибал Лектор
1445796720
Будут вечно в памяти фанов победы твои - Костя Зырянов...
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sochi-2013
1452536775
Давыдов .... жаль не парня.
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