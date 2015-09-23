Дно. Как «Севилья» за месяц провалила сезон

"Севилья" выиграла ноль матчей чемпионата из четырех возможных и стала главным разочарованием на старте сезона. При этом минимум до декабря команде играть еще и в еврокубках, так что ситуация может усугубиться. "Бомбардир" рассказывает, почему "белая Андалусия" вновь не смогла сделать шаг вперед.

"Вновь выиграв второй по значимости европейский кубковый турнир, "Севилья" дала всем понять, что готова стать серьезной силой и в испанском футболе. Навязать борьбу грандам и вмешаться, наконец, в их спор. Но с самого начала не задалось", – вам кажется, что речь идет о нынешнем сезоне, хотя это не так. Это о событиях 2007 года, заставляющих в который раз верить в движение истории по спирали.

Пять лет назад "Севилья" под руководством Хуанде Рамоса дважды подряд завоевала Кубок УЕФА, разгромила в Суперкубке "Барселону", побеждала в Кубке Короля и становилась третьей в Примере. Два волшебных года, которые долго будут вспоминать болельщики. Но закончилось все крайне печально и быстро. В начале сезона 2007/08 случилась трагическая смерть Антонио Пуэрты, повергшая в шок абсолютно всю Испанию. Несколько месяцев спустя покорять Англию уехал Хуанде Рамос. В "Севилье" наступили не лучшие времена перевоплощения в перевалочный пункт для игроков. Удавалось выигрывать какие-то трофеи и важные матчи, но команда была отброшена от трона.

Подобраться к нему вновь удалось лишь с приходом Унаи Эмери, и эта история знакома всем куда лучше. Зажигательная команда, которая больше года не проигрывала на своем поле в чемпионате. Лишала "Реал Мадрид" шансов на чемпионство. Устроила фейерверк в матче Суперкубка УЕФА против "Барселоны". Вновь появилось ощущение, что вот сейчас севильцы готовы сделать тот шаг, который несколько лет назад удался "Атлетико". Шаг, после которого ты уже не в толпе за спинами "Реала" и "Барсы", а рядом с ними в первом ряду. Но с самого начала вместо уверенной поступи "Севилья" наступила на собственные шнурки и рухнула носом в бетон.

Диего Симеоне потребовалось два сезона играть практически одним составом, сохраняя лидеров, чтобы выиграть чемпионат Испании и выйти в финал Лиги чемпионов. "Севилья" остается минимум без одного ключевого игрока которое лето подряд – к этому все давно привыкли. Навас, Негредо, Ракитич. Даже молодого Морено, не успел он появиться в основе, уволокли в Англию. В прошлом сезоне Унаи Эмери совершил тренерский подвиг, сделав потерю Ивана Ракитича незаметной с точки зрения результатов. Баск перестроил игру "Севильи" в кратчайшие сроки, сделав акцент вместо центра на фланги и расширив список дел на матч для Карлоса Бакки. Колумбийский форвард в итоге провел второй подряд убедительный сезон, затащил команду в финале Лиги Европы. И тоже уехал. Потому что они все уезжают.

В качестве компенсации летом в "Севилью" приехало много очень хороших игроков. В их число, разумеется, входит и Евгений Коноплянка. С украинцем вели переговоры несколько месяцев и даже отказались от идеи его подписания. Но в итоге смогли договориться. При этом линия атаки команды так и вовсе увеличилась практически в два раза относительно прошлых сезонов. Но никто из новичков пока не оказался готов с ходу впрячься в роль лидера и начать делать результат. Вдобавок, игровые характеристики всех нынешних форвардов команды отличаются от тех, что есть у Бакки. Карлос хватал мяч и тащил его вперед, наплевав на соперников. Сейчас у Эмери есть три нападающих, каждому из которых для гола необходимо получить качественную передачу. И сделать ее пока некому. Микаэль Крон-Дели оказался неспособен стать новым Ракитичем – он слишком заточен на атаку и не успевает помогать обороне. С датчанином на поле у "Севильи" провисает центр поля. Без него – не получается с умом контролировать мяч в атаке. Из собранных игроков нужно делать новую команду, а не пытаться заменить ими прошлых лидеров. Но эта стройка не будет быстрой.

Вдобавок не были решены до конца все старые проблемы. Адиль Рами – не то приобретение, которым можно закрыть вопрос проблем в центре обороны. Да и он начал карьеру в новой команде с травмы. Из-за повреждений Эмери остался практически без центральных защитников – и это еще одна причина неудачных результатов в первых турах. Наконец, продолжил свое грязное дело португальский голкипер Бету. Нестабильный вратарь с высокой склонностью к травмам. Все были уверены, что новый сезон в качестве голкипера основы начнет Серхио Рико. В воротах он в итоге появился, но только по причине очередного повреждения Бету. Это шанс, за который молодой вратарь должен хвататься всеми силами.

Никто не вернется в 2007-й. Никто, включая "Севилью". Она не летит в пропасть, ее проблемы кажутся временными, и кризис скоро должен быть преодолен. Однако восстановление травмированных, интеграция новичков – все это затянется. И в лучшем случае севильцы сохранят завоеванные за два прошлых сезона позиции. До трона им по-прежнему далеко.

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