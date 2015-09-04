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  • Александр Неценко: «У сборной России теперь есть тренер, а не пенсионер в шезлонге, как Фабио Капелло»

Александр Неценко: «У сборной России теперь есть тренер, а не пенсионер в шезлонге, как Фабио Капелло»

<p><em>В преддверии матча <a href="https:///online/66355" target="_blank">Россия - Швеция </a>комментатор "России 2" и ведущий радио "Маяк" Александр Неценко на своем видеоканале <a href="https://www.youtube.com/channel/UCZTIOK36l7QkElObN2hgZtg" target="_blank">Netsenko TV</a> рассказал о возможном составе нашей команды, готовности Златана Ибрагимовича и главных особенностях игры шведской сборной.</em></p> <p> </p> <p><iframe frameborder="0" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/e5vdboSpTU4" width="720"></iframe></p> <p> </p> <p>Подписывайся на канал Александра Неценко <strong><a href="https://www.youtube.com/channel/UCZTIOK36l7QkElObN2hgZtg" target="_blank">Netsenko TV</a></strong> на <a href="https://www.youtube.com/channel/UCZTIOK36l7QkElObN2hgZtg" target="_blank">Youtube</a>.</p>

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Россия Россия Швеция Дзюба Артем Кузьмин Олег Ибрагимович Златан Широков Роман Берг Маркус Ерохин Александр Слуцкий Леонид Капелло Фабио
Комментарии (11)
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misha-misha
1441348845
РОССИЯ ВПЕРЕД!!!
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kalaek
1441360015
Кто такой вообще этот Неценко? Господи да как можно сравнивать величайшего тренера современности Капелло с "Эй это кто? (с) Слуцким... У России проблема с игроками и дисциплиной + воспитание. Ставьте смело п2 в сухую.
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slavа0508
1441366894
Посмотрим,,,,Если Слуцкого всё получется в сборной буду рад,,,только вот не поздно ли поменяли тренера,сейчас уже трудно будет что то исправить
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neveldomha
1441368315
Кто такой Неценко? Он в своей жизни даже рубля в латерею не выиграл, а судит о том, кто побеждал в ЛЧ и 6 раз выигрывал чемпионат Италии, а также побеждал чемпионате Испании. Кто или что такое Неценко?
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VIPded
1441392153
В принципе, нормально всё сказал...
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gor77
1441441174
Капец, куда ни плюнь, везде "специалисты-профессионалы"
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phobos
1441545119
Тренер в шезлонге ушел, пришел тренер в кресле-качалке
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