Александр Неценко: «У сборной России теперь есть тренер, а не пенсионер в шезлонге, как Фабио Капелло»

<p><em>В преддверии матча <a href="https:///online/66355" target="_blank">Россия - Швеция </a>комментатор "России 2" и ведущий радио "Маяк" Александр Неценко на своем видеоканале <a href="https://www.youtube.com/channel/UCZTIOK36l7QkElObN2hgZtg" target="_blank">Netsenko TV</a> рассказал о возможном составе нашей команды, готовности Златана Ибрагимовича и главных особенностях игры шведской сборной.</em></p> <p> </p> <p><iframe frameborder="0" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/e5vdboSpTU4" width="720"></iframe></p> <p> </p> <p>Подписывайся на канал Александра Неценко <strong><a href="https://www.youtube.com/channel/UCZTIOK36l7QkElObN2hgZtg" target="_blank">Netsenko TV</a></strong> на <a href="https://www.youtube.com/channel/UCZTIOK36l7QkElObN2hgZtg" target="_blank">Youtube</a>.</p>