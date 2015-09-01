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  • «Манчестер Юнайтед» подписал Антони Мартиаля. Онлайн трансферного окна

«Манчестер Юнайтед» подписал Антони Мартиаля. Онлайн трансферного окна

<p><em>Все главные события последнего дня трансферного окна в России и ведущих чемпионатах Европы - в онлайне «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF0000"><strong>Внимание</strong></span>: хотите узнать первыми обо всех значимых переходах – почаще обновляйте страницу!</p> <hr /> <p><strong>20:00</strong> На этом мы заканчиваем наш онлайн главных событий летнего трансферного окна. Спасибо, что были с нами. Давайте теперь смотреть, как все эти покупки будут играть на зеленом поле:) </p> <p><strong>19:59</strong> "Челси" подписал защитника "Рединга" <strong>Майкла Хектора</strong>. 23-летний игрок заключил контракт на 5 лет. Но самое интересное, ямаец только и успел, что сфоткаться с футболкой нового клуба - и поехал обратно в "Рединг", где будет доигрывать текущий сезон. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441127069_hector-deal-completed.img.png" style="height:281px; width:500px" /></p> <hr /> <p><strong>19:50</strong> Очень талантливый нападающий <strong>Виктор Ибарбо</strong> из "Ромы" будет играть до конца сезона за "Уотфорд". "Шершни" круто усиливаются, ну а римляне разгружают свои фланги. Напомним, вчера "Рома" отдала в аренду Адема Льяича.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441126489_CN1OfuOWIAAF7WZ.jpg" style="height:281px" /></p> <hr /> <p><strong>19:45 Мартиаль</strong> уже дал свой первый комментарий в статусе игрока "красных дьяволов".</p> <p>"Я взволнован тем, что присоединился к "Манчестер Юнайтед". Мне понравилось время, проведенное в "Монако", и я хотел бы поблагодарить клуб и фанов за все, что они для меня сделали", - говорит Мартиаль.</p> <p>Также форвард <a href="https:///articles/?id=440874" target="_blank">назвал "Манчестер Юнайтед" величайшим клубом в мире</a>.</p> <p><strong>19:30</strong> Вот оно и случилось. "Манчестер Юнайтед" купил у "Монако" 19-летнего форварда <strong>Антони Мартиаля</strong>. Сумма трансфера официально пока не называется, но, по мнению различных истчников, она может доходить до космических 80 млн евро. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441125430_C9AA26A375D54D02B0A85B3D558DD5FE (1).jpeg" style="height:400px" /></p> <p><strong>18:50</strong> «Челси» пытался забрать <strong>Маркиньоса</strong> из «ПСЖ», но всякий раз натыкался на решительный отказ со стороны французов.</p> <hr /> <p><strong>18:24</strong> «Вест Бромвич» никак не хочет расставаться со своим нападающим <strong>Саидо Бераино</strong>. Уже третье предложение «Тоттенхэма» по игроку отклонено.</p> <hr /> <p><strong>18:11</strong> «Уотфорд» серьезно усиливает линию атаки. В Англию перебрался 19-летний нападающий «Брюгге» <strong>Обби Уларе</strong>, который подписал контракт сроком на пять лет. Сообщается, что стоимость игрока оценивается в 6 миллионов фунтов.</p> <hr /> <p><strong>18:01</strong> До закрытия трансферного окна в Англии осталось всего два часа.</p> <hr /> <p><strong>18:00</strong> «Астон Вилла» подтвердила переход защитника <strong>Джолеона Лескотта</strong>. Ветеран еще попылит в Премьер-лиге.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441119823_CN02OoSUAAEXA_s.jpg" style="height:400px" /></p> <hr /> <p><strong>17:48</strong> «Борнмут» пополнил свои ряды нападающим «Кристал Пэласа» <strong>Гленном Мюрреем</strong>.</p> <hr /> <p><strong>17:00 Виргил ван Дейк</strong> уже в «Саутгемптоне». Контракт рассчитан на пять лет.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441116040_CN0jdMFWgAA9bYj.png" style="height:337px" /></p> <hr /> <p><strong>16:32</strong> Полузащитника петербургского «Зенита» <strong>Акселя Витселя</strong> не будет в «Тоттенхэме», так как сине-бело-голубые отказались расставаться с футболистом.</p> <hr /> <p><strong>16:30</strong> Экс-защитник «Милана» и сборной Италии <strong>Даниэле Бонера</strong> нашел себе приют в «Вильярреале». Ветеран поставил подпись под контрактом на один год.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441114456_rue482b2efb34.jpg" style="height:258px" /></p> <hr /> <p><strong>16:11</strong> Нападающий «Суонси» <strong>Натан Дайер</strong> покинул свой клуб. Ближайшие год он будет защищать цвета «Лестера».</p> <hr /> <p><strong>16:08</strong> «Реал» заявил, что сделал все, <a href="https:///news/?id=440984">чтобы заполучить <strong>Де Хеа</strong>....</a></p> <hr /> <p><strong>15:53</strong> «Челси» оформил сделку по приобретению защитника «Рединга» <strong>Майкла Хектора</strong>. Футболист обошелся команде Жозе Моуринью в 4 миллиона фунтов.</p> <hr /> <p><strong>14:25</strong> <strong>Чарли Остин</strong> близок к тому, чтобы покинуть «Куинз Парк Рейнджерс». Его усиленно зовут в Премьер-лигу.</p> <hr /> <p><strong>14:21</strong> Вот и подтверждение от "Нанта". </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441106501_CNz8c-cWwAANY6k.jpg" style="height:442px" /></p> <hr /> <p><strong>14:10</strong> «Ньюкасл» начинает избавляться от своих игроков. Полузащитник <strong>Шейн Фергюсон</strong> отправился на правах аренды в «Миллуолл».</p> <hr /> <p><strong>13:54</strong> Защитник «Вест Бромвича» <strong>Джолеон Лескотт</strong> практически завершил свой переезд в «Астон Виллу». Он успешно прошел медицинское обследование в новом клубе.</p> <hr /> <p><strong>13:50</strong> «Нант» подтвердил переход защитника <strong>Папи Джилободжи</strong> в стан «Челси». Англичане подписали с футболистом контракт на четыре года. Компенсация за него составила 3 миллиона фунтов.</p> <hr /> <p><strong>13:47</strong> Говорят, что <strong>Антони</strong> <strong>Мартиаль</strong> прошел все медицинские тесты и должен уже поставить подпись под контрактом с «Манчестер Юнайтед».</p> <hr /> <p><strong>13:30</strong> Что творит «Вест Хэм» - клуб объявил о приобретении нападающего <strong>Никицы Елавича</strong>, который до этого выступал за «Халл Сити».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441104026_CNz6EiLWUAAS5cE.jpg" style="height:300px" /></p> <hr /> <p><strong>13:06</strong> Нападающий «Челси» <strong>Виктор Мозес</strong> стал «молотобойцем». Футболист проведет в «Вест Хэме» весь текущий сезон на правах аренды. Сам же форвард подписал с синими новый четырехлетний контракт.</p> <hr /> <p><strong>12:51 Хосе Энрике</strong> задумывается о смене прописки. К защитнику «Ливерпуля» присматривается «Вест Бромвич».</p> <hr /> <p><strong>12:10</strong> Полузащитник «Ньюкасла» <strong>Хонас Гутьеррес</strong> продолжит свою карьеру в «Депортиво». В Испанию 32-летний футболист переезжает на правах свободного агента</p> <hr /> <p><strong>11:57</strong> «Рединг» без <strong>Павла Погребняка</strong> зажил новой жизнью — клуб выцепил из «Уотфорда» <strong>Матея Выдру</strong>, отдав за него 2 миллиона фунтов.</p> <hr /> <p><strong>11:42</strong> Сообщается, что «Саутгемптон» хочет приобрести защитника «Селтика» <strong>Виргила ван Дейка</strong>. Трансфер потянет на 11,5 миллиона фунтов.</p> <hr /> <p><strong>11:15</strong> Прошло всего немного времени и «Эвертон» подтвердил приобретение футболиста.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441095338_CNzWJsnW8AAGSot.jpg" style="height:319px" /></p> <hr /> <p><strong>11:01</strong> В ближайшее время «Эвертон» должен подтвердить подписание контракта с центральным защитником «Ривер Плейта» <strong>Рамиром Фунесом Мори</strong>. Сумма сделки оценивается в 9,5 миллионов фунтов.</p> <hr /> <p><strong>10:35</strong> Ночью «Ювентус» подтвердил аренду полузащитника «Марселя» <strong>Марио Лемина</strong>. За это коллектив из Турина заплатит 500 тысяч евро, а контракт футболиста сможет выкупить еще за 9,5 миллиона.</p> <hr /> <p><strong>10:24</strong> Доброе утро! Трансферное окно продолжает закрываться, но теперь только в одной Англии. До 6 вечера по местному времени клубы еще могут приобретать футболистов.</p> <p>«Вест Хэм» одним из первых солнечным вторничным утром объявил об усилении состава — полузащитник <strong>Александр Сонг</strong> проведет в Лондоне текущий сезон на правах аренды.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441092486_CNzLOvHWIAAjJfh.jpg" style="width:599px" /></p> <hr /> <p><strong>Все главное, что случилось ночью:</strong></p> <p><a href="https:///news/?id=440943">«Зенит» и Жирков не смогли договориться по условиям личного контракта</a><br /> <a href="https:///news/?id=440935">В Манчестере утверждают, что Де Хеа - игрок «Реала»</a><br /> <a href="https:///news/?id=440933">Трансфер Де Хеа сорвали представители «Манчестер Юнайтед»</a><br /> <a href="https:///news/?id=440932">«Реал» не успел подписать Де Хеа</a><br /> <a href="https:///news/?id=440931" target="_blank">«Ростов» подписал Форбса</a></p> <hr /> <p><strong>1:00</strong> Друзья, на этом мы заканчиваем наш онлайн. Спасибо, что были с нами. И, мы надеемся, еще будете тут во вторник. Потому что в Англии трансферное окно открыто до 18:00. Ждем суперсделок от "Манчестер Юнайтед". И верим, что сага с <strong>Де Хеа</strong> все-таки завершится успешно для всех сторон.</p> <hr /> <p><strong>0:58</strong> Да, именно этого мы ждали весь день! Полузащитник «Анжи» <strong>Роман Концедалов </strong>продолжит карьеру в белгородском «Энергомаше». Фух...</p> <hr /> <p><strong>0:55</strong> «Ювентус» официально объявил о трансфере полузащитника «Интера» <strong>Эрнанеса</strong>, за которого было заплачено 11 миллионов евро. Сумма может увеличиться еще на 2 миллиона, если хавбек сможет зарекомендовать себя в Турине. Контракт Эрнанеса рассчитан на три года.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441057918_Roq0RRVFbqk.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <hr /> <p><strong>0:50</strong> Полузащитник самарских «Крыльев Советов» <strong>Эмин Махмудов</strong> <a href="https:///news/?id=440928">продолжит свою карьеру в саранской «Мордовии»</a>. В конце сезона хавбек должен вернуться в расположение «Крыльев».</p> <hr /> <p><strong>0:42</strong> «Марсель», как оказалось, взял оптом футболистов «Ювентуса». Об <strong>Исле</strong> уже говорили, так во Францию отправился и защитник <strong>Паоло Де Челье</strong>.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441057386_150831_de_ceglie.jpg" style="height:479px" /></p> <hr /> <p><strong>0:37</strong> «Милан» так и не смог уговорить «Зенит» отпустить полузащитника <strong>Акселя Витселя</strong> в Италию. Ни продавать, ни даже одалживать «россонери» игрока сине-бело-голубые не стали.</p> <hr /> <p><strong>0:25</strong> «Интер» никак не может успокоиться и подписывает еще и полузащитника <strong>Фелипе Мело</strong>, права на которого принадлежали «Галатасараю».</p> <hr /> <p><strong>0:20</strong> Талантливый нападающий «Милана» <strong>Хаким Мастур</strong> ближайшие два сезона будет демонстрировать свое мастерство владения мячом в «Малаге». Пока только аренда.</p> <hr /> <p><strong>0:15</strong> «Интер» в последние секунды все уже успел подписать <strong>Адема Льяича</strong> из «Ромы». Пока форвард будет выступать в Милане на правах аренды, но в его контракте есть пункт об обязательном выкупе.</p> <hr /> <p><strong>0:12</strong> «Ювентус» нашел, куда пристроить полузащитника <strong>Маурисио Ислу</strong>. Хавбека отправила на правах аренды в «Марсель».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441055572_CNw81CvWoAAvatk.jpg" style="height:399px" /></p> <hr /> <p><strong>00:01</strong> А всe. Да, как-то окно-то в России закрылось. Ни тебе перехода <strong>Кокорина</strong> в "Зените"  (хотя об этом уже забыли), ни супертрансферов в исполнении "Динамо". ЦСКА как-то тоже не усилился перед групповым этапом ЛЧ (при всем уважении к <strong>Амиру Натхо</strong>). В общем, РФПЛ решил обойтись без сенсаций. </p> <hr /> <p><strong>23:59</strong> Вице-президент «Милана» <strong>Адриано Галлиани</strong> сказал, что он очень пытался организовать трансфер <strong>Витселя</strong>, но не получилось. Так что, друзья, выдыхаем. Аксель остается в "Зените". </p> <hr /> <p><strong>23:57</strong> Новость с пометкой "жесть": как сообщает Canal+, "Манчестер Юнайтед" уже пересчитывает 80 (!) млн евро за <strong>Антони Мартиаля</strong>. Сделка должна состояться в ближайшее время. Может быть, и до утра ждать не придется. </p> <hr /> <p><strong>23:52</strong> Нападающий киевского "Динамо" <strong>Дьюмерси Мбокани </strong>успешно прошел медосмотр в "Норвиче". Аренда, с правом выкупа примерно за 5-6 млн евро. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441054473_CNw7jkSWsAAQZum.png" style="height:300px" /></p> <hr /> <p><strong>23:39 </strong>Тем временем до конца трансферного окна в России осталось минут 20. Та же ситуация в Италии. Немцы уже отстрелялись, а у французов и испанцев есть время до часа ночи по московскому времени. Напомним, англичане могут мучить нас слухами и новостями еще и во вторник. </p> <hr /> <p><strong>23:35</strong> Форвард голландского "Твенте" <strong>Хесус Корона</strong> стал игроком "Порту". Сумма трансфера - в районе 12 млн евро. Если "Порту" согласился заплатить такие деньги за игрока, то, значит, планирует продать его как минимум раза в три дороже. Ну а "Твенте" стоит поздравить - шикарная сделка.</p> <hr /> <p><strong>23:28 </strong>Говорят, защитник "Интера" <strong>Жуан Жесус</strong> все-таки не перейдет в "Рому" этим летом, стороны очень далеки от соглашения. Зато уже практически официально другой игрок миланцев, <strong>Эрнанес</strong>, продолжит карьеру в "Ювентус". Дело за малым - успешно пройти медицинское обследование. Контракт с полузащитником заключат на три года с зарплатой в 2,7 млн евро в год.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441053073_Снимок экрана 2015-08-31 в 23.30.22.png" style="height:330px" /></p> <hr /> <p><strong>23:11</strong> «Уотфорд» жаждет заполучить нападающего «Ромы» <strong>Виктора Ибарбо</strong>. Римляне рады избавиться от футболиста, который пока не вписался в игровую модель наставника «волков» Руди Гарсии.</p> <hr /> <p><strong>22:56</strong> «Динамо» не отпустило нападающего <strong>Александра Кокорина</strong> в лондонский «Арсенал». Бело-голубые рассчитывают на футболиста в текущем сезоне, хотя сам Кокорин был не прочь уехать в Англию.</p> <hr /> <p><strong>22:52</strong> Защитник «Интера» <strong>Марко Андреолли</strong> решил попробовать свои силы в Испании. 29-летний футболист на правах аренды перешел в «Севилью».</p> <hr /> <p><strong>22:40</strong> Поляк уже примерил на себе маечку нового клуба.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441050000_CNwq_pKWwAAQ2uL.jpg" style="height:500px" /></p> <hr /> <p><strong>22:37</strong> Полузащитник дортмундской «Боруссии» <strong>Якуб Блащиковски</strong>  - в «Фиорентине». Футболиста отдали в клуб из Флоренции до конца текущего сезона.</p> <hr /> <p><strong>22:33</strong> Представители «Зенита» уже <a href="https:///news/?id=440914">успели опровергнуть всю информацию о том</a>, что в чемпионат России может нагрянуть <strong>Юрген Клопп</strong>.</p> <hr /> <p><strong>22:15</strong> Больше всего трансферов совершено в Германии, испанцы на второй строчке.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441048539_CNwiFJpW8AEF6uf.png" style="height:346px; width:599px" /></p> <hr /> <p><strong>22:06</strong> Нападающий <strong>Алессандро Матри</strong>, который уже порядочно поколесил по клубам серии А, сменил «Милан» на «Лацио». 31-летний футболист отправился в Рим на правах аренды.</p> <hr /> <p><strong>22:04</strong> <strong>Гросскройц</strong> уже давно находится в Стамбуле. Скоро полузащитнику дортмундской «Боруссии» предстоит примерить майку «Галатасарая».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441047938_CNwV3QkWEAAH_Sx.png" style="height:404px" /></p> <hr /> <p><strong>22:00</strong> В далеком 2011 году <strong>Де Хеа</strong> говорил, что ни за какие деньги не станет футболистом «Реала». Неужели Англия так меняет людей?</p> <hr /> <p><strong>21:51</strong> Комментатор «НТВ-Плюс» <strong>Нобель Арустамян</strong> сообщает, что в Санкт-Петербурге рады видеть не только Юргена Клоппа на посту главного тренера «Зенита», но и <strong>Виктора Гончаренко</strong>.</p> <hr /> <p><strong>21:46</strong> «Милан» все не унимается и пытается заполучить полузащитника петербургского «Зенита» <strong>Акселя Витселя</strong>. Теперь итальянцы настаивают на годичной аренде игрока.</p> <hr /> <p><strong>21:32</strong> Петербургский «Зенит» ведет переговоры с бывшим наставником дортмундской «Боруссии» <strong>Юргеном Клоппом</strong>. Интересно, согласится ли специалист переехать в Россию.</p> <hr /> <p><strong>21:25</strong> «Спартак» отправил нападающего <strong>Павла Яковлева</strong> в самарские «Крылья Советов». Красно-белые уверены, что в аренде футболист сможет получать большое количество игрового времени.</p> <hr /> <p><strong>21:15</strong> «Вест Бромвич» заполучил в свои ряды вратаря «МЮ» <strong>Андерса Линдегаарда</strong>. 31-летний страж ворот заключил соглашение сроком на два года.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441044927_CNwVt0mUsAAKUFi.jpg" style="height:337px" /></p> <hr /> <p><strong>21:10</strong> Неужели «Реал» заполучил голкипера «МЮ» <strong>Давида Де Хеа</strong>? В Англии сообщают, что <a href="https:///news/?id=440908">стороны ударили по рукам</a>. Сделка оценивается в 29 миллионов фунтов.</p> <hr /> <p><strong>20:53</strong> Полузащитник <strong>Эмануэле Джаккерини</strong> вернулся в чемпионат Италии. «Сандерленд» отправил своего хавбека в «Болонью», в которой на правах аренды он проведет текущий сезон.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441043682_CNwROr5WcAA7q_g.jpg" style="height:399px" /></p> <hr /> <p><strong>20:43 </strong>«Дженоа» не стала ограничиваться лишь арендой <strong>Ансальди</strong> и одолжила у «Галатасарая» <strong>Блерима Джемаили</strong>.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441043060_CNwEOKBWEAA9m5H.png" style="height:450px" /></p> <hr /> <p><strong>20:41</strong> Московский «Спартак» подтвердил информацию о том, что нападающий команды <strong>Вячеслав Кротов</strong> продолжит свою карьеру в «Уфе».</p> <hr /> <p><strong>20:26</strong> «Рединг», где еще не так давно числился нападающий <strong>Павел Погребняк</strong>, одолжил у «Челси» на сезон полузащитника <strong>Лукаса Пиазона</strong>.</p> <hr /> <p><strong>20:12</strong> Просторы Дании отправился покорять защитник петербургского «Зенита» <strong>Джамалдин Ходжаниязов</strong>. Футболиста приютил местный «Орхус». У сине-бело-голубых останется приоритетное право выкупа контракта игрока.</p> <hr /> <p><strong>20:08</strong> «Байер» подтвердил трансфер <strong>Чичарито</strong>. Нападающий без труда покинул «Манчестер Юнайтед» и отправился в Германию, где проведет три года.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441040926_CNwJ0ASWwAEs2pG.jpg" style="height:326px" /></p> <hr /> <p><strong>20:00</strong> Нападающий «Порту» <strong>Адриан Лопес</strong> попробует силы в испанской Примере. Форвард текущий сезон на правах аренды проведет в «Вильярреале».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441040450_CNwDJqkWIAEllWE.jpg" style="height:450px" /></p> <hr /> <p><strong>19:54</strong> «Крылья Советов» отзаявили полузащитника <strong>Эмина Махмудова</strong>…. Куда отправился футболист? Пока не ясно.</p> <hr /> <p><strong>19:45 Роландо</strong> находился в поле зрения московского «Спартака» и петербургского «Зенита», но защитник «Порту» сделал выбор в пользу «Марселя».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441039546_CNv_VO1WcAAOYSM.jpg" style="height:399px" /></p> <hr /> <p><strong>19:40</strong> Говорят, что московское <a href="https:///news/?id=440900">«Динамо» дозаявило</a> защитника <strong>Самба</strong>, который пытался трудоустроиться в Турции, но так и не смог этого сделать.</p> <hr /> <p><strong>19:32</strong> Пермский «Амкар» укрепил линию атаки бывшим игроком «Работничков» <strong>Чумой Анене</strong>. Новичок будет выступать в чемпионате России под 11-м номером.</p> <hr /> <p><strong>19:26</strong> Хавбек дортмундской «Боруссии» <strong>Оливер Кирх</strong> стал игроком «Падерборна». Отметим, что в Германии 26 минут назад официально закрылось трансферное окно.</p> <hr /> <p><strong>19:20</strong> ЦСКА подтвердил подписание контракта с <strong>Амиром Натхо</strong> по схеме «1+3». Футболист будет заявлен для участия в чемпионате России и Лиги чемпионов.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441038000_CNv-y-iWwAAuEJa.jpg" style="height:405px" /></p> <hr /> <p><strong>19:10</strong> Известный по выступлению за «Баварию» <strong>Роке Санта Крус</strong> текущий сезон проведет в «Малаге». Ветеран уже выступал за данный коллектив с 2012 по 2014 годы.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441037553_CNsBufLW8AAgr1D.jpg" style="width:600px" /></p> <hr /> <p><strong>19:06</strong> «Вольфсбург» усиливает и защитную линию, подтвердив переход футболиста «Баварии» <strong>Данте</strong>. Контракт с 31-летним игроком рассчитан на 3 сезона, сумма трансфера осталась неизвестной.</p> <hr /> <p><strong>19:00 Новости часа. Короткой строкой:</strong></p> <p>- защитник <strong>Фелипе</strong> из Бразилии подписал контракт с "Удинезе". 31-летний игрок пришел в клуб на правах свободного агента. <br /> - во французский "Сент-Этьен" перешел лучший бомбардир "Рапида" 24-летний словенский нападающий <strong>Роберт Берич</strong>. 27 голов в 36 матчах парниша наколотил в минувшем сезоне. <br /> - 20-летний полузащитник донецкого "Шахтера" <strong>Дмитрий Билоног </strong>стал игроком "Урала".<br /> - "Бордо" приобрел центрального защитника "Гремио" <strong>Пабло</strong>. <br /> - Экс-защитник "Томи" <strong>Живко Миланов</strong> будет играть за "Левски".  <br /> - <strong>Владислав Игнатьев</strong> может оказаться в московском "Динамо". <br /> - "Интер" плюнул на трансфер Эдера и переключился на <strong>Льяича</strong> из "Ромы".</p> <p><strong>18:48</strong> <strong>Юлиан Дракслер </strong>официально перешел из "Шальке" в "Вольфсбург". Стоимость трансфера (че-то до фига) - в районе 35 млн евро. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441036126_CNvnBlDWsAAo86a.jpg" style="height:281px" /></p> <p><strong>18:43</strong> <strong>Аднан Янузай</strong> официально арендован "Боруссией" Дортмунд.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441036050_CNv3NDsWwAAjrSg.jpg" style="height:444px" /></p> <p><strong>18:40</strong> Вот это номер! <strong>Алессандро Неста</strong> назначен тренером "Майами". Ух, веселье в МЛС!</p> <p><strong>18:34 </strong>Переходище! Шутка:) Просто "Зенит" продал в "Крылья Советов" защитника <strong>Милана Родича</strong>.<strong> </strong>Теперь с Родичем и Молло самарцы точно всех победят!</p> <p><strong>18:30</strong> "Интер" очень хочет заполучить форварда "Сампдории" <strong>Эдера</strong> и готов за него заплатить 12 млн евро. Но команда переговорщиков на против требует не меньше 15. Миланцы пошли скрести по сусекам дальше. </p> <p><strong>18:21 Антони Мартиаль</strong> на подъезде! Чувствуете запах денег? Мммм... Да, так пахнут 35 млн фунтов, с которыми очень скоро расстанется "Манчестер Юнайтед". </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441034505_CNvv3TaWsAAqQjD.jpg" style="height:539px" /></p> <p><strong>18:17 Блащиковски</strong> полетел... Говорят, игрок "Боруссии" <a href="https:///news/?id=440864" target="_blank">переходит</a> в "Фиорентину".</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441034280_CNvhhNjWUAA7L_0.jpg" style="height:739px; width:599px" /></p> <p><strong>18:11</strong> ЦСКА отдал <strong>Дмитрия Ефремова</strong> в чешский "Слован". Обещали армейцы аренду в европейский клуб - выполнили обещание. Удачи, Дима! </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441033935_Снимок экрана 2015-08-31 в 18.09.44.png" style="height:416px" /></p> <p><strong>18:07 Фабио Борини</strong> вернулся в "Сандерленд". В "Ливерпуле" форвард ничем не запомнился. Вернулся и молодец. Контракт должен быть подписан на 4 года. Сумма сделки - 7,75 млн фунтов. Может вырасти еще на два миллиончика, но чуть позже.  </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441033710_CNvuQB6XAAAKkok.jpg" style="height:337px" /></p> <p><strong>18:00 Новости часа. Короткой строкой:</strong></p> <p>- <strong>Виктор Вальдес</strong> может оказаться в "Марселе". <br /> - "Торино" снова отверг предложение "Ромы о трансфере правого защитника <strong>Бруно Переса</strong>. <br /> - <strong>Лорик Кана</strong> (или Цана - вам как больше нравится?) возвращается во Францию. Полузащитник "Лацио" согласовал контракт с "Нантом".<br /> - «Реал» продлил контракт с <strong>Каземиро</strong>, который выступал в прошлом году в аренде за «Порту».<br /> - <strong>Дракслер</strong> уже фоткается в форме "Вольфсбурга", так что скоро будет объявлено о трансфере официально. <br /> - А "Тоттенхэм" продолжает отжигать: после 18 млн за Витселя "шпоры" решили пойти дальше и предложили купить <strong>Адебайора</strong>... "Манчестер Юнайтед"!</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441033418_1387726056_tottenham-v-liverpool-emmanuel-adebayor-celeb_2654297.jpg" style="height:350px" /></p> <p><strong>17:49 Амир Натхо</strong> все-таки должен оказаться в ЦСКА. В этом уверено одно малоизвестное издание (даже менее известное, чем "Бомбардир" - а есть и такие, да).  Так вот, контракт с игроком дубля "Барселоны" будет рассчитан на 4 года, а за сам трансфер армейцы не заплатят ни копейки. #ГинерВсеКупил</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441032778_37723145.jpg" style="height:273px" /></p> <p><strong>17:38</strong> В Испании сообщают, что «Реал» все же смог договориться с «Манчестер Юнайтед» о трансфере голкипера <strong>Давида Де Хеа</strong>. Сумма сделки оценивается в 30-35 миллионов евро. Вот так вот.</p> <p><strong>17:30</strong> А вот и «Рома» подтвердила трансфер хавбека «Динамо» <strong>Вильяма Ванкера</strong>. Ему достался в стане «волков» 21-й номер.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441031520_CNvkS5MWcAA3e9X.jpg" style="height:600px; width:400px" /></p> <p><strong>17:20</strong> <strong>Андрей Панюков</strong> наконец-то определился с клубом, в котором продолжит свою карьеру. Бывший нападающий московского «Динамо» попробует свои силы в «Аяччо».</p> <p><strong>17:05 Новости часа. Короткой строкой:</strong></p> <p>- киевское "Динамо" отправило форварда <strong>Дьемерси Мбокани</strong> на медосмотр в "Норвич". Цена вопроса - 5-6 миллионов фунтов.</p> <p>- защитник "Милана" <strong>Кристиан Дзаккардо</strong> перешел в "Карпи". Контракт подписан по схеме «1+2».</p> <p>- <strong>Георги Милановым</strong> заинтересовался "Штутгарт". В Германии осталось до конца трансферного окна не так много времени, так что ждем развития событий.</p> <p>- <strong>Джонатан де Гузман</strong> из "Наполи" вот-вот переберется в "Борнмут" по аренде. Крутой клуб, кстати! <a href="https:///articles/?id=440001">Вы читали наш текст?</a></p> <p>- "Тоттенхэм" решил посмешить "Зенит" и предложил за <strong>Акселя</strong> <strong>Витселя</strong> 18 миллионов евро. Даже не фунтов, а евро! Петросяны, блин.</p> <p>- "Интер" сообщает, что никуда не продаст защитника <strong>Юто Нагатомо</strong>. Ну и молодцы.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441030019__I2V1490_0.JPG" style="height:480px" /></p> <p><strong>17:00</strong> Полузащитник <strong>Аарон Хант</strong> не собирается просиживать свои штаны в «Вольфсбурге» и отправился покорять «Гамбург». Пока на правах аренды.</p> <p><strong>16:54</strong> Многие этим летом сватали защитника мадридского «Реала» <strong>Каземиро</strong> в другие клубы, а он <a href="https:///news/?id=440882">взял и продлил действующее соглашение</a>.</p> <p><strong>16:51</strong> Экс-голкипер мадридского «Реала» <strong>Икер Касильяс</strong> призывает своего коллегу по амплуа <strong>Давада Де Хеа</strong> из «Манчестер Юнайтед» поскорее определится со своим будущим.</p> <p>«Де Хеа фантастический вратарь и я надеюсь, что он окажется в той команде, в которой хочет. Понятно, что сейчас все складывается не так позитивно, как хотелось бы, но время еще есть».</p> <p><strong>16:45</strong> <strong>Александр Криворучко</strong> не смог закрепиться в махачкалинском «Анжи» и отправляется в «Томь». Голкипер будет выступать в новом клубе на правах аренды.</p> <p><strong>16:37</strong> Можете сами посчитать, сколько игроков продал "Манчестер Юнайтед" начиная с сезона-2012/13 и, как следствие, изменили состав.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441028247_MK-U2UfjIEk.jpg" style="height:340px" /></p> <p><strong>16:35</strong> А «Нерадзурри» близки к тому, чтобы подписать хавбека «Галатасарая» <strong>Фелипе Мело</strong>, стоимость которого оценивается в 3,5 миллиона. Заодно клуб из Милана сбагрил в «Болонью» <strong>Сафира Тайдера</strong>. Условия сделки – аренда на два года с обязательным выкупом прав на футболиста.</p> <p><strong>16:31</strong> «Ювентус» увел из «Интера» <strong>Эрнанеса</strong>. Сообщается, что клуб из Турина раскошелился ради футболиста на 11 миллионов евро.</p> <p><strong>16:20</strong> Полузащитник дортмундской «Боруссии» <strong>Кевин Гросскройц</strong> близок к переезду в чемпионат Турции. В услугах футболиста заинтересован местный «Галатасарай».</p> <p><strong>16:12</strong> Комментатор ВГТРК <a href="https:///articles/?id=439826">и большой друг «Бомбардира»</a> Александр Неценко сообщает, что самарские «Крылья Советов» укрепят свою линию атаки еще одним легионером.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441026910_8978990.jpg" style="height:364px" /></p> <p><strong>16:03</strong> <strong>Рауль Гарсия</strong> решил избавиться от одной буквы в своем клубе и перешел из «Атлетико» в «Атлетик».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441026250_CNu8nAvWoAAiZEU.jpg" style="height:392px" /></p> <p><strong>15:47</strong> "Спартак" включился в борьбу за форварда "Тоттенхэма" <strong>Эммануэля Адебайора</strong>. Трансферная стоимость тоголезца - 5 миллионов евро. Помимо красно-белых на Адебайора претендует и "Астон Вилла". Нападающий в этом сезоне пока не сыграл за «шпор», а вот в прошлом в 13 матчах забил два гола.  </p> <p><strong>15:40</strong> Очень скоро «Манчестер Юнайтед» останется без своего резервного голкипера <strong>Андерса Линдегаарда</strong>. Футболист уже находится в расположении «Вест Бромвича» и проходит в клубе медобследование.</p> <p><strong>15:35</strong> Казанский «Рубин» не стал удерживать у себя <strong>Марко Ливайю</strong> и отпустил того в Италию. Форвард текущий сезон проведет в «Эмполи».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441024730_b3bf725fef9e27fe25bde0ddb4dccf84.jpg" style="height:444px" /></p> <p><strong>15:30</strong> Добрый день! Последний день лета обещает быть весьма жарким, но не из-за погода – трансферное окно постепенно закрывается, поэтому клубы будут до последнего стараться укрепить свой состав.</p> <p>И сразу же о «Зените», который избавился от защитника <strong>Кристиана Ансальди</strong>, <a href="https:///news/?id=440868">отдав того в аренду в «Дженоа»</a>, а также от форварда <strong>Луки Джорджевича</strong>, который будет выступать за «Понферрадину». Сообщается, что полузащитник сине-бело-голубых <strong>Александр Рязанцев</strong> станет игроком московского «Динамо».</p> <p>Подопечные Андрея Кобелева, в свою очередь, расстались с хавбеком <strong>Вильямом Ванкером</strong>, который пополнил стан «Ромы». <a href="https:///news/index?id=440831">Московский «Спартак» присматривается</a> к полузащитнику «Динамо» <strong>Алексею Ионову</strong>.</p>

Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Спартак Манчестер Юнайтед Рязанцев Александр Вальдес Виктор Неста Алессандро Адебайор Эммануэль Ионов Алексей Эдер Дзаккардо Кристиан Кокорин Александр Ансальди Кристиан Де Хеа Давид Льяич Адем Эрнанес Дракслер Юлиан Панюков Андрей Миланов Георгий Натхо Амир Марсьяль Антони Ходжаниязов Джамалдин Янузай Аднан
Комментарии (8)
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Darsim14
1441025047
Рауль Гарсия в Атлетике из Бильбао :(
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alp
1441029026
и боаша продайте умоляю!!!
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Lakhamu
1441030273
тяжело текст читается из-за грамматических ошибок, "Подопечные Андрей Кобелева" , "и предложил за Витсель"
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AndreyKeeper
1441032295
когда уже де хеа в реал уйдет???????
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