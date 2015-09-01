«Манчестер Юнайтед» подписал Антони Мартиаля. Онлайн трансферного окна

<p><em>Все главные события последнего дня трансферного окна в России и ведущих чемпионатах Европы - в онлайне «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF0000"><strong>Внимание</strong></span>: хотите узнать первыми обо всех значимых переходах – почаще обновляйте страницу!</p> <hr /> <p><strong>20:00</strong> На этом мы заканчиваем наш онлайн главных событий летнего трансферного окна. Спасибо, что были с нами. Давайте теперь смотреть, как все эти покупки будут играть на зеленом поле:) </p> <p><strong>19:59</strong> "Челси" подписал защитника "Рединга" <strong>Майкла Хектора</strong>. 23-летний игрок заключил контракт на 5 лет. Но самое интересное, ямаец только и успел, что сфоткаться с футболкой нового клуба - и поехал обратно в "Рединг", где будет доигрывать текущий сезон. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441127069_hector-deal-completed.img.png" style="height:281px; width:500px" /></p> <hr /> <p><strong>19:50</strong> Очень талантливый нападающий <strong>Виктор Ибарбо</strong> из "Ромы" будет играть до конца сезона за "Уотфорд". "Шершни" круто усиливаются, ну а римляне разгружают свои фланги. Напомним, вчера "Рома" отдала в аренду Адема Льяича.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441126489_CN1OfuOWIAAF7WZ.jpg" style="height:281px" /></p> <hr /> <p><strong>19:45 Мартиаль</strong> уже дал свой первый комментарий в статусе игрока "красных дьяволов".</p> <p>"Я взволнован тем, что присоединился к "Манчестер Юнайтед". Мне понравилось время, проведенное в "Монако", и я хотел бы поблагодарить клуб и фанов за все, что они для меня сделали", - говорит Мартиаль.</p> <p>Также форвард <a href="https:///articles/?id=440874" target="_blank">назвал "Манчестер Юнайтед" величайшим клубом в мире</a>.</p> <p><strong>19:30</strong> Вот оно и случилось. "Манчестер Юнайтед" купил у "Монако" 19-летнего форварда <strong>Антони Мартиаля</strong>. Сумма трансфера официально пока не называется, но, по мнению различных истчников, она может доходить до космических 80 млн евро. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441125430_C9AA26A375D54D02B0A85B3D558DD5FE (1).jpeg" style="height:400px" /></p> <p><strong>18:50</strong> «Челси» пытался забрать <strong>Маркиньоса</strong> из «ПСЖ», но всякий раз натыкался на решительный отказ со стороны французов.</p> <hr /> <p><strong>18:24</strong> «Вест Бромвич» никак не хочет расставаться со своим нападающим <strong>Саидо Бераино</strong>. Уже третье предложение «Тоттенхэма» по игроку отклонено.</p> <hr /> <p><strong>18:11</strong> «Уотфорд» серьезно усиливает линию атаки. В Англию перебрался 19-летний нападающий «Брюгге» <strong>Обби Уларе</strong>, который подписал контракт сроком на пять лет. Сообщается, что стоимость игрока оценивается в 6 миллионов фунтов.</p> <hr /> <p><strong>18:01</strong> До закрытия трансферного окна в Англии осталось всего два часа.</p> <hr /> <p><strong>18:00</strong> «Астон Вилла» подтвердила переход защитника <strong>Джолеона Лескотта</strong>. Ветеран еще попылит в Премьер-лиге.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441119823_CN02OoSUAAEXA_s.jpg" style="height:400px" /></p> <hr /> <p><strong>17:48</strong> «Борнмут» пополнил свои ряды нападающим «Кристал Пэласа» <strong>Гленном Мюрреем</strong>.</p> <hr /> <p><strong>17:00 Виргил ван Дейк</strong> уже в «Саутгемптоне». Контракт рассчитан на пять лет.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441116040_CN0jdMFWgAA9bYj.png" style="height:337px" /></p> <hr /> <p><strong>16:32</strong> Полузащитника петербургского «Зенита» <strong>Акселя Витселя</strong> не будет в «Тоттенхэме», так как сине-бело-голубые отказались расставаться с футболистом.</p> <hr /> <p><strong>16:30</strong> Экс-защитник «Милана» и сборной Италии <strong>Даниэле Бонера</strong> нашел себе приют в «Вильярреале». Ветеран поставил подпись под контрактом на один год.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441114456_rue482b2efb34.jpg" style="height:258px" /></p> <hr /> <p><strong>16:11</strong> Нападающий «Суонси» <strong>Натан Дайер</strong> покинул свой клуб. Ближайшие год он будет защищать цвета «Лестера».</p> <hr /> <p><strong>16:08</strong> «Реал» заявил, что сделал все, <a href="https:///news/?id=440984">чтобы заполучить <strong>Де Хеа</strong>....</a></p> <hr /> <p><strong>15:53</strong> «Челси» оформил сделку по приобретению защитника «Рединга» <strong>Майкла Хектора</strong>. Футболист обошелся команде Жозе Моуринью в 4 миллиона фунтов.</p> <hr /> <p><strong>14:25</strong> <strong>Чарли Остин</strong> близок к тому, чтобы покинуть «Куинз Парк Рейнджерс». Его усиленно зовут в Премьер-лигу.</p> <hr /> <p><strong>14:21</strong> Вот и подтверждение от "Нанта". </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441106501_CNz8c-cWwAANY6k.jpg" style="height:442px" /></p> <hr /> <p><strong>14:10</strong> «Ньюкасл» начинает избавляться от своих игроков. Полузащитник <strong>Шейн Фергюсон</strong> отправился на правах аренды в «Миллуолл».</p> <hr /> <p><strong>13:54</strong> Защитник «Вест Бромвича» <strong>Джолеон Лескотт</strong> практически завершил свой переезд в «Астон Виллу». Он успешно прошел медицинское обследование в новом клубе.</p> <hr /> <p><strong>13:50</strong> «Нант» подтвердил переход защитника <strong>Папи Джилободжи</strong> в стан «Челси». Англичане подписали с футболистом контракт на четыре года. Компенсация за него составила 3 миллиона фунтов.</p> <hr /> <p><strong>13:47</strong> Говорят, что <strong>Антони</strong> <strong>Мартиаль</strong> прошел все медицинские тесты и должен уже поставить подпись под контрактом с «Манчестер Юнайтед».</p> <hr /> <p><strong>13:30</strong> Что творит «Вест Хэм» - клуб объявил о приобретении нападающего <strong>Никицы Елавича</strong>, который до этого выступал за «Халл Сити».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441104026_CNz6EiLWUAAS5cE.jpg" style="height:300px" /></p> <hr /> <p><strong>13:06</strong> Нападающий «Челси» <strong>Виктор Мозес</strong> стал «молотобойцем». Футболист проведет в «Вест Хэме» весь текущий сезон на правах аренды. Сам же форвард подписал с синими новый четырехлетний контракт.</p> <hr /> <p><strong>12:51 Хосе Энрике</strong> задумывается о смене прописки. К защитнику «Ливерпуля» присматривается «Вест Бромвич».</p> <hr /> <p><strong>12:10</strong> Полузащитник «Ньюкасла» <strong>Хонас Гутьеррес</strong> продолжит свою карьеру в «Депортиво». В Испанию 32-летний футболист переезжает на правах свободного агента</p> <hr /> <p><strong>11:57</strong> «Рединг» без <strong>Павла Погребняка</strong> зажил новой жизнью — клуб выцепил из «Уотфорда» <strong>Матея Выдру</strong>, отдав за него 2 миллиона фунтов.</p> <hr /> <p><strong>11:42</strong> Сообщается, что «Саутгемптон» хочет приобрести защитника «Селтика» <strong>Виргила ван Дейка</strong>. Трансфер потянет на 11,5 миллиона фунтов.</p> <hr /> <p><strong>11:15</strong> Прошло всего немного времени и «Эвертон» подтвердил приобретение футболиста.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441095338_CNzWJsnW8AAGSot.jpg" style="height:319px" /></p> <hr /> <p><strong>11:01</strong> В ближайшее время «Эвертон» должен подтвердить подписание контракта с центральным защитником «Ривер Плейта» <strong>Рамиром Фунесом Мори</strong>. Сумма сделки оценивается в 9,5 миллионов фунтов.</p> <hr /> <p><strong>10:35</strong> Ночью «Ювентус» подтвердил аренду полузащитника «Марселя» <strong>Марио Лемина</strong>. За это коллектив из Турина заплатит 500 тысяч евро, а контракт футболиста сможет выкупить еще за 9,5 миллиона.</p> <hr /> <p><strong>10:24</strong> Доброе утро! Трансферное окно продолжает закрываться, но теперь только в одной Англии. До 6 вечера по местному времени клубы еще могут приобретать футболистов.</p> <p>«Вест Хэм» одним из первых солнечным вторничным утром объявил об усилении состава — полузащитник <strong>Александр Сонг</strong> проведет в Лондоне текущий сезон на правах аренды.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441092486_CNzLOvHWIAAjJfh.jpg" style="width:599px" /></p> <hr /> <p><strong>Все главное, что случилось ночью:</strong></p> <p><a href="https:///news/?id=440943">«Зенит» и Жирков не смогли договориться по условиям личного контракта</a><br /> <a href="https:///news/?id=440935">В Манчестере утверждают, что Де Хеа - игрок «Реала»</a><br /> <a href="https:///news/?id=440933">Трансфер Де Хеа сорвали представители «Манчестер Юнайтед»</a><br /> <a href="https:///news/?id=440932">«Реал» не успел подписать Де Хеа</a><br /> <a href="https:///news/?id=440931" target="_blank">«Ростов» подписал Форбса</a></p> <hr /> <p><strong>1:00</strong> Друзья, на этом мы заканчиваем наш онлайн. Спасибо, что были с нами. И, мы надеемся, еще будете тут во вторник. Потому что в Англии трансферное окно открыто до 18:00. Ждем суперсделок от "Манчестер Юнайтед". И верим, что сага с <strong>Де Хеа</strong> все-таки завершится успешно для всех сторон.</p> <hr /> <p><strong>0:58</strong> Да, именно этого мы ждали весь день! Полузащитник «Анжи» <strong>Роман Концедалов </strong>продолжит карьеру в белгородском «Энергомаше». Фух...</p> <hr /> <p><strong>0:55</strong> «Ювентус» официально объявил о трансфере полузащитника «Интера» <strong>Эрнанеса</strong>, за которого было заплачено 11 миллионов евро. Сумма может увеличиться еще на 2 миллиона, если хавбек сможет зарекомендовать себя в Турине. Контракт Эрнанеса рассчитан на три года.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441057918_Roq0RRVFbqk.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <hr /> <p><strong>0:50</strong> Полузащитник самарских «Крыльев Советов» <strong>Эмин Махмудов</strong> <a href="https:///news/?id=440928">продолжит свою карьеру в саранской «Мордовии»</a>. В конце сезона хавбек должен вернуться в расположение «Крыльев».</p> <hr /> <p><strong>0:42</strong> «Марсель», как оказалось, взял оптом футболистов «Ювентуса». Об <strong>Исле</strong> уже говорили, так во Францию отправился и защитник <strong>Паоло Де Челье</strong>.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441057386_150831_de_ceglie.jpg" style="height:479px" /></p> <hr /> <p><strong>0:37</strong> «Милан» так и не смог уговорить «Зенит» отпустить полузащитника <strong>Акселя Витселя</strong> в Италию. Ни продавать, ни даже одалживать «россонери» игрока сине-бело-голубые не стали.</p> <hr /> <p><strong>0:25</strong> «Интер» никак не может успокоиться и подписывает еще и полузащитника <strong>Фелипе Мело</strong>, права на которого принадлежали «Галатасараю».</p> <hr /> <p><strong>0:20</strong> Талантливый нападающий «Милана» <strong>Хаким Мастур</strong> ближайшие два сезона будет демонстрировать свое мастерство владения мячом в «Малаге». Пока только аренда.</p> <hr /> <p><strong>0:15</strong> «Интер» в последние секунды все уже успел подписать <strong>Адема Льяича</strong> из «Ромы». Пока форвард будет выступать в Милане на правах аренды, но в его контракте есть пункт об обязательном выкупе.</p> <hr /> <p><strong>0:12</strong> «Ювентус» нашел, куда пристроить полузащитника <strong>Маурисио Ислу</strong>. Хавбека отправила на правах аренды в «Марсель».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441055572_CNw81CvWoAAvatk.jpg" style="height:399px" /></p> <hr /> <p><strong>00:01</strong> А всe. Да, как-то окно-то в России закрылось. Ни тебе перехода <strong>Кокорина</strong> в "Зените" (хотя об этом уже забыли), ни супертрансферов в исполнении "Динамо". ЦСКА как-то тоже не усилился перед групповым этапом ЛЧ (при всем уважении к <strong>Амиру Натхо</strong>). В общем, РФПЛ решил обойтись без сенсаций. </p> <hr /> <p><strong>23:59</strong> Вице-президент «Милана» <strong>Адриано Галлиани</strong> сказал, что он очень пытался организовать трансфер <strong>Витселя</strong>, но не получилось. Так что, друзья, выдыхаем. Аксель остается в "Зените". </p> <hr /> <p><strong>23:57</strong> Новость с пометкой "жесть": как сообщает Canal+, "Манчестер Юнайтед" уже пересчитывает 80 (!) млн евро за <strong>Антони Мартиаля</strong>. Сделка должна состояться в ближайшее время. Может быть, и до утра ждать не придется. </p> <hr /> <p><strong>23:52</strong> Нападающий киевского "Динамо" <strong>Дьюмерси Мбокани </strong>успешно прошел медосмотр в "Норвиче". Аренда, с правом выкупа примерно за 5-6 млн евро. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441054473_CNw7jkSWsAAQZum.png" style="height:300px" /></p> <hr /> <p><strong>23:39 </strong>Тем временем до конца трансферного окна в России осталось минут 20. Та же ситуация в Италии. Немцы уже отстрелялись, а у французов и испанцев есть время до часа ночи по московскому времени. Напомним, англичане могут мучить нас слухами и новостями еще и во вторник. </p> <hr /> <p><strong>23:35</strong> Форвард голландского "Твенте" <strong>Хесус Корона</strong> стал игроком "Порту". Сумма трансфера - в районе 12 млн евро. Если "Порту" согласился заплатить такие деньги за игрока, то, значит, планирует продать его как минимум раза в три дороже. Ну а "Твенте" стоит поздравить - шикарная сделка.</p> <hr /> <p><strong>23:28 </strong>Говорят, защитник "Интера" <strong>Жуан Жесус</strong> все-таки не перейдет в "Рому" этим летом, стороны очень далеки от соглашения. Зато уже практически официально другой игрок миланцев, <strong>Эрнанес</strong>, продолжит карьеру в "Ювентус". Дело за малым - успешно пройти медицинское обследование. Контракт с полузащитником заключат на три года с зарплатой в 2,7 млн евро в год.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441053073_Снимок экрана 2015-08-31 в 23.30.22.png" style="height:330px" /></p> <hr /> <p><strong>23:11</strong> «Уотфорд» жаждет заполучить нападающего «Ромы» <strong>Виктора Ибарбо</strong>. Римляне рады избавиться от футболиста, который пока не вписался в игровую модель наставника «волков» Руди Гарсии.</p> <hr /> <p><strong>22:56</strong> «Динамо» не отпустило нападающего <strong>Александра Кокорина</strong> в лондонский «Арсенал». Бело-голубые рассчитывают на футболиста в текущем сезоне, хотя сам Кокорин был не прочь уехать в Англию.</p> <hr /> <p><strong>22:52</strong> Защитник «Интера» <strong>Марко Андреолли</strong> решил попробовать свои силы в Испании. 29-летний футболист на правах аренды перешел в «Севилью».</p> <hr /> <p><strong>22:40</strong> Поляк уже примерил на себе маечку нового клуба.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441050000_CNwq_pKWwAAQ2uL.jpg" style="height:500px" /></p> <hr /> <p><strong>22:37</strong> Полузащитник дортмундской «Боруссии» <strong>Якуб Блащиковски</strong> - в «Фиорентине». Футболиста отдали в клуб из Флоренции до конца текущего сезона.</p> <hr /> <p><strong>22:33</strong> Представители «Зенита» уже <a href="https:///news/?id=440914">успели опровергнуть всю информацию о том</a>, что в чемпионат России может нагрянуть <strong>Юрген Клопп</strong>.</p> <hr /> <p><strong>22:15</strong> Больше всего трансферов совершено в Германии, испанцы на второй строчке.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441048539_CNwiFJpW8AEF6uf.png" style="height:346px; width:599px" /></p> <hr /> <p><strong>22:06</strong> Нападающий <strong>Алессандро Матри</strong>, который уже порядочно поколесил по клубам серии А, сменил «Милан» на «Лацио». 31-летний футболист отправился в Рим на правах аренды.</p> <hr /> <p><strong>22:04</strong> <strong>Гросскройц</strong> уже давно находится в Стамбуле. Скоро полузащитнику дортмундской «Боруссии» предстоит примерить майку «Галатасарая».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441047938_CNwV3QkWEAAH_Sx.png" style="height:404px" /></p> <hr /> <p><strong>22:00</strong> В далеком 2011 году <strong>Де Хеа</strong> говорил, что ни за какие деньги не станет футболистом «Реала». Неужели Англия так меняет людей?</p> <hr /> <p><strong>21:51</strong> Комментатор «НТВ-Плюс» <strong>Нобель Арустамян</strong> сообщает, что в Санкт-Петербурге рады видеть не только Юргена Клоппа на посту главного тренера «Зенита», но и <strong>Виктора Гончаренко</strong>.</p> <hr /> <p><strong>21:46</strong> «Милан» все не унимается и пытается заполучить полузащитника петербургского «Зенита» <strong>Акселя Витселя</strong>. Теперь итальянцы настаивают на годичной аренде игрока.</p> <hr /> <p><strong>21:32</strong> Петербургский «Зенит» ведет переговоры с бывшим наставником дортмундской «Боруссии» <strong>Юргеном Клоппом</strong>. Интересно, согласится ли специалист переехать в Россию.</p> <hr /> <p><strong>21:25</strong> «Спартак» отправил нападающего <strong>Павла Яковлева</strong> в самарские «Крылья Советов». Красно-белые уверены, что в аренде футболист сможет получать большое количество игрового времени.</p> <hr /> <p><strong>21:15</strong> «Вест Бромвич» заполучил в свои ряды вратаря «МЮ» <strong>Андерса Линдегаарда</strong>. 31-летний страж ворот заключил соглашение сроком на два года.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441044927_CNwVt0mUsAAKUFi.jpg" style="height:337px" /></p> <hr /> <p><strong>21:10</strong> Неужели «Реал» заполучил голкипера «МЮ» <strong>Давида Де Хеа</strong>? В Англии сообщают, что <a href="https:///news/?id=440908">стороны ударили по рукам</a>. Сделка оценивается в 29 миллионов фунтов.</p> <hr /> <p><strong>20:53</strong> Полузащитник <strong>Эмануэле Джаккерини</strong> вернулся в чемпионат Италии. «Сандерленд» отправил своего хавбека в «Болонью», в которой на правах аренды он проведет текущий сезон.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441043682_CNwROr5WcAA7q_g.jpg" style="height:399px" /></p> <hr /> <p><strong>20:43 </strong>«Дженоа» не стала ограничиваться лишь арендой <strong>Ансальди</strong> и одолжила у «Галатасарая» <strong>Блерима Джемаили</strong>.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441043060_CNwEOKBWEAA9m5H.png" style="height:450px" /></p> <hr /> <p><strong>20:41</strong> Московский «Спартак» подтвердил информацию о том, что нападающий команды <strong>Вячеслав Кротов</strong> продолжит свою карьеру в «Уфе».</p> <hr /> <p><strong>20:26</strong> «Рединг», где еще не так давно числился нападающий <strong>Павел Погребняк</strong>, одолжил у «Челси» на сезон полузащитника <strong>Лукаса Пиазона</strong>.</p> <hr /> <p><strong>20:12</strong> Просторы Дании отправился покорять защитник петербургского «Зенита» <strong>Джамалдин Ходжаниязов</strong>. Футболиста приютил местный «Орхус». У сине-бело-голубых останется приоритетное право выкупа контракта игрока.</p> <hr /> <p><strong>20:08</strong> «Байер» подтвердил трансфер <strong>Чичарито</strong>. Нападающий без труда покинул «Манчестер Юнайтед» и отправился в Германию, где проведет три года.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441040926_CNwJ0ASWwAEs2pG.jpg" style="height:326px" /></p> <hr /> <p><strong>20:00</strong> Нападающий «Порту» <strong>Адриан Лопес</strong> попробует силы в испанской Примере. Форвард текущий сезон на правах аренды проведет в «Вильярреале».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441040450_CNwDJqkWIAEllWE.jpg" style="height:450px" /></p> <hr /> <p><strong>19:54</strong> «Крылья Советов» отзаявили полузащитника <strong>Эмина Махмудова</strong>…. Куда отправился футболист? Пока не ясно.</p> <hr /> <p><strong>19:45 Роландо</strong> находился в поле зрения московского «Спартака» и петербургского «Зенита», но защитник «Порту» сделал выбор в пользу «Марселя».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441039546_CNv_VO1WcAAOYSM.jpg" style="height:399px" /></p> <hr /> <p><strong>19:40</strong> Говорят, что московское <a href="https:///news/?id=440900">«Динамо» дозаявило</a> защитника <strong>Самба</strong>, который пытался трудоустроиться в Турции, но так и не смог этого сделать.</p> <hr /> <p><strong>19:32</strong> Пермский «Амкар» укрепил линию атаки бывшим игроком «Работничков» <strong>Чумой Анене</strong>. Новичок будет выступать в чемпионате России под 11-м номером.</p> <hr /> <p><strong>19:26</strong> Хавбек дортмундской «Боруссии» <strong>Оливер Кирх</strong> стал игроком «Падерборна». Отметим, что в Германии 26 минут назад официально закрылось трансферное окно.</p> <hr /> <p><strong>19:20</strong> ЦСКА подтвердил подписание контракта с <strong>Амиром Натхо</strong> по схеме «1+3». Футболист будет заявлен для участия в чемпионате России и Лиги чемпионов.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441038000_CNv-y-iWwAAuEJa.jpg" style="height:405px" /></p> <hr /> <p><strong>19:10</strong> Известный по выступлению за «Баварию» <strong>Роке Санта Крус</strong> текущий сезон проведет в «Малаге». Ветеран уже выступал за данный коллектив с 2012 по 2014 годы.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441037553_CNsBufLW8AAgr1D.jpg" style="width:600px" /></p> <hr /> <p><strong>19:06</strong> «Вольфсбург» усиливает и защитную линию, подтвердив переход футболиста «Баварии» <strong>Данте</strong>. Контракт с 31-летним игроком рассчитан на 3 сезона, сумма трансфера осталась неизвестной.</p> <hr /> <p><strong>19:00 Новости часа. Короткой строкой:</strong></p> <p>- защитник <strong>Фелипе</strong> из Бразилии подписал контракт с "Удинезе". 31-летний игрок пришел в клуб на правах свободного агента. <br /> - во французский "Сент-Этьен" перешел лучший бомбардир "Рапида" 24-летний словенский нападающий <strong>Роберт Берич</strong>. 27 голов в 36 матчах парниша наколотил в минувшем сезоне. <br /> - 20-летний полузащитник донецкого "Шахтера" <strong>Дмитрий Билоног </strong>стал игроком "Урала".<br /> - "Бордо" приобрел центрального защитника "Гремио" <strong>Пабло</strong>. <br /> - Экс-защитник "Томи" <strong>Живко Миланов</strong> будет играть за "Левски". <br /> - <strong>Владислав Игнатьев</strong> может оказаться в московском "Динамо". <br /> - "Интер" плюнул на трансфер Эдера и переключился на <strong>Льяича</strong> из "Ромы".</p> <p><strong>18:48</strong> <strong>Юлиан Дракслер </strong>официально перешел из "Шальке" в "Вольфсбург". Стоимость трансфера (че-то до фига) - в районе 35 млн евро. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441036126_CNvnBlDWsAAo86a.jpg" style="height:281px" /></p> <p><strong>18:43</strong> <strong>Аднан Янузай</strong> официально арендован "Боруссией" Дортмунд.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441036050_CNv3NDsWwAAjrSg.jpg" style="height:444px" /></p> <p><strong>18:40</strong> Вот это номер! <strong>Алессандро Неста</strong> назначен тренером "Майами". Ух, веселье в МЛС!</p> <p><strong>18:34 </strong>Переходище! Шутка:) Просто "Зенит" продал в "Крылья Советов" защитника <strong>Милана Родича</strong>.<strong> </strong>Теперь с Родичем и Молло самарцы точно всех победят!</p> <p><strong>18:30</strong> "Интер" очень хочет заполучить форварда "Сампдории" <strong>Эдера</strong> и готов за него заплатить 12 млн евро. Но команда переговорщиков на против требует не меньше 15. Миланцы пошли скрести по сусекам дальше. </p> <p><strong>18:21 Антони Мартиаль</strong> на подъезде! Чувствуете запах денег? Мммм... Да, так пахнут 35 млн фунтов, с которыми очень скоро расстанется "Манчестер Юнайтед". </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441034505_CNvv3TaWsAAqQjD.jpg" style="height:539px" /></p> <p><strong>18:17 Блащиковски</strong> полетел... Говорят, игрок "Боруссии" <a href="https:///news/?id=440864" target="_blank">переходит</a> в "Фиорентину".</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441034280_CNvhhNjWUAA7L_0.jpg" style="height:739px; width:599px" /></p> <p><strong>18:11</strong> ЦСКА отдал <strong>Дмитрия Ефремова</strong> в чешский "Слован". Обещали армейцы аренду в европейский клуб - выполнили обещание. Удачи, Дима! </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441033935_Снимок экрана 2015-08-31 в 18.09.44.png" style="height:416px" /></p> <p><strong>18:07 Фабио Борини</strong> вернулся в "Сандерленд". В "Ливерпуле" форвард ничем не запомнился. Вернулся и молодец. Контракт должен быть подписан на 4 года. Сумма сделки - 7,75 млн фунтов. Может вырасти еще на два миллиончика, но чуть позже. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441033710_CNvuQB6XAAAKkok.jpg" style="height:337px" /></p> <p><strong>18:00 Новости часа. Короткой строкой:</strong></p> <p>- <strong>Виктор Вальдес</strong> может оказаться в "Марселе". <br /> - "Торино" снова отверг предложение "Ромы о трансфере правого защитника <strong>Бруно Переса</strong>. <br /> - <strong>Лорик Кана</strong> (или Цана - вам как больше нравится?) возвращается во Францию. Полузащитник "Лацио" согласовал контракт с "Нантом".<br /> - «Реал» продлил контракт с <strong>Каземиро</strong>, который выступал в прошлом году в аренде за «Порту».<br /> - <strong>Дракслер</strong> уже фоткается в форме "Вольфсбурга", так что скоро будет объявлено о трансфере официально. <br /> - А "Тоттенхэм" продолжает отжигать: после 18 млн за Витселя "шпоры" решили пойти дальше и предложили купить <strong>Адебайора</strong>... "Манчестер Юнайтед"!</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441033418_1387726056_tottenham-v-liverpool-emmanuel-adebayor-celeb_2654297.jpg" style="height:350px" /></p> <p><strong>17:49 Амир Натхо</strong> все-таки должен оказаться в ЦСКА. В этом уверено одно малоизвестное издание (даже менее известное, чем "Бомбардир" - а есть и такие, да). Так вот, контракт с игроком дубля "Барселоны" будет рассчитан на 4 года, а за сам трансфер армейцы не заплатят ни копейки. #ГинерВсеКупил</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441032778_37723145.jpg" style="height:273px" /></p> <p><strong>17:38</strong> В Испании сообщают, что «Реал» все же смог договориться с «Манчестер Юнайтед» о трансфере голкипера <strong>Давида Де Хеа</strong>. Сумма сделки оценивается в 30-35 миллионов евро. Вот так вот.</p> <p><strong>17:30</strong> А вот и «Рома» подтвердила трансфер хавбека «Динамо» <strong>Вильяма Ванкера</strong>. Ему достался в стане «волков» 21-й номер.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441031520_CNvkS5MWcAA3e9X.jpg" style="height:600px; width:400px" /></p> <p><strong>17:20</strong> <strong>Андрей Панюков</strong> наконец-то определился с клубом, в котором продолжит свою карьеру. Бывший нападающий московского «Динамо» попробует свои силы в «Аяччо».</p> <p><strong>17:05 Новости часа. Короткой строкой:</strong></p> <p>- киевское "Динамо" отправило форварда <strong>Дьемерси Мбокани</strong> на медосмотр в "Норвич". Цена вопроса - 5-6 миллионов фунтов.</p> <p>- защитник "Милана" <strong>Кристиан Дзаккардо</strong> перешел в "Карпи". Контракт подписан по схеме «1+2».</p> <p>- <strong>Георги Милановым</strong> заинтересовался "Штутгарт". В Германии осталось до конца трансферного окна не так много времени, так что ждем развития событий.</p> <p>- <strong>Джонатан де Гузман</strong> из "Наполи" вот-вот переберется в "Борнмут" по аренде. Крутой клуб, кстати! <a href="https:///articles/?id=440001">Вы читали наш текст?</a></p> <p>- "Тоттенхэм" решил посмешить "Зенит" и предложил за <strong>Акселя</strong> <strong>Витселя</strong> 18 миллионов евро. Даже не фунтов, а евро! Петросяны, блин.</p> <p>- "Интер" сообщает, что никуда не продаст защитника <strong>Юто Нагатомо</strong>. Ну и молодцы.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441030019__I2V1490_0.JPG" style="height:480px" /></p> <p><strong>17:00</strong> Полузащитник <strong>Аарон Хант</strong> не собирается просиживать свои штаны в «Вольфсбурге» и отправился покорять «Гамбург». Пока на правах аренды.</p> <p><strong>16:54</strong> Многие этим летом сватали защитника мадридского «Реала» <strong>Каземиро</strong> в другие клубы, а он <a href="https:///news/?id=440882">взял и продлил действующее соглашение</a>.</p> <p><strong>16:51</strong> Экс-голкипер мадридского «Реала» <strong>Икер Касильяс</strong> призывает своего коллегу по амплуа <strong>Давада Де Хеа</strong> из «Манчестер Юнайтед» поскорее определится со своим будущим.</p> <p>«Де Хеа фантастический вратарь и я надеюсь, что он окажется в той команде, в которой хочет. Понятно, что сейчас все складывается не так позитивно, как хотелось бы, но время еще есть».</p> <p><strong>16:45</strong> <strong>Александр Криворучко</strong> не смог закрепиться в махачкалинском «Анжи» и отправляется в «Томь». Голкипер будет выступать в новом клубе на правах аренды.</p> <p><strong>16:37</strong> Можете сами посчитать, сколько игроков продал "Манчестер Юнайтед" начиная с сезона-2012/13 и, как следствие, изменили состав.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441028247_MK-U2UfjIEk.jpg" style="height:340px" /></p> <p><strong>16:35</strong> А «Нерадзурри» близки к тому, чтобы подписать хавбека «Галатасарая» <strong>Фелипе Мело</strong>, стоимость которого оценивается в 3,5 миллиона. Заодно клуб из Милана сбагрил в «Болонью» <strong>Сафира Тайдера</strong>. Условия сделки – аренда на два года с обязательным выкупом прав на футболиста.</p> <p><strong>16:31</strong> «Ювентус» увел из «Интера» <strong>Эрнанеса</strong>. Сообщается, что клуб из Турина раскошелился ради футболиста на 11 миллионов евро.</p> <p><strong>16:20</strong> Полузащитник дортмундской «Боруссии» <strong>Кевин Гросскройц</strong> близок к переезду в чемпионат Турции. В услугах футболиста заинтересован местный «Галатасарай».</p> <p><strong>16:12</strong> Комментатор ВГТРК <a href="https:///articles/?id=439826">и большой друг «Бомбардира»</a> Александр Неценко сообщает, что самарские «Крылья Советов» укрепят свою линию атаки еще одним легионером.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441026910_8978990.jpg" style="height:364px" /></p> <p><strong>16:03</strong> <strong>Рауль Гарсия</strong> решил избавиться от одной буквы в своем клубе и перешел из «Атлетико» в «Атлетик».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441026250_CNu8nAvWoAAiZEU.jpg" style="height:392px" /></p> <p><strong>15:47</strong> "Спартак" включился в борьбу за форварда "Тоттенхэма" <strong>Эммануэля Адебайора</strong>. Трансферная стоимость тоголезца - 5 миллионов евро. Помимо красно-белых на Адебайора претендует и "Астон Вилла". Нападающий в этом сезоне пока не сыграл за «шпор», а вот в прошлом в 13 матчах забил два гола. </p> <p><strong>15:40</strong> Очень скоро «Манчестер Юнайтед» останется без своего резервного голкипера <strong>Андерса Линдегаарда</strong>. Футболист уже находится в расположении «Вест Бромвича» и проходит в клубе медобследование.</p> <p><strong>15:35</strong> Казанский «Рубин» не стал удерживать у себя <strong>Марко Ливайю</strong> и отпустил того в Италию. Форвард текущий сезон проведет в «Эмполи».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441024730_b3bf725fef9e27fe25bde0ddb4dccf84.jpg" style="height:444px" /></p> <p><strong>15:30</strong> Добрый день! Последний день лета обещает быть весьма жарким, но не из-за погода – трансферное окно постепенно закрывается, поэтому клубы будут до последнего стараться укрепить свой состав.</p> <p>И сразу же о «Зените», который избавился от защитника <strong>Кристиана Ансальди</strong>, <a href="https:///news/?id=440868">отдав того в аренду в «Дженоа»</a>, а также от форварда <strong>Луки Джорджевича</strong>, который будет выступать за «Понферрадину». Сообщается, что полузащитник сине-бело-голубых <strong>Александр Рязанцев</strong> станет игроком московского «Динамо».</p> <p>Подопечные Андрея Кобелева, в свою очередь, расстались с хавбеком <strong>Вильямом Ванкером</strong>, который пополнил стан «Ромы». <a href="https:///news/index?id=440831">Московский «Спартак» присматривается</a> к полузащитнику «Динамо» <strong>Алексею Ионову</strong>.</p>