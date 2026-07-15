15.07.2026, среда, 22:00
Чемпионат мира, 1/2 финала
Чемпионат мира, 1/2 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Англия
Англия
Аргентина
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Николас Гонсалес
ЛВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Пикфорд
24
Джеймс
5
Стоунз
6
Гехи
24
Спенс
4
Райс
10
Беллингем
18
Гордон
8
Андерсон
17
Роджерс
9
Кейн
4-2-1-2-1
23
Мартинес
26
Молина
13
Ромеро
6
Мартинес
3
Тальяфико
5
Паредес
24
Фернандес
20
Мак Аллистер
10
Месси
17
Симеоне
9
Альварес
24
Джеймс
15
Берн
15
Берн
24
Джеймс
18
Гордон
2
Конса
2
Конса
18
Гордон
4
Райс
3
О'Райли
3
О'Райли
4
Райс
24
Спенс
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
24
Спенс
5
Стоунз
22
Тони
22
Тони
5
Стоунз
6
Мартинес
19
Отаменди
19
Отаменди
6
Мартинес
26
Молина
4
Монтиэль
4
Монтиэль
26
Молина
17
Симеоне
7
Де Пауль
7
Де Пауль
17
Симеоне
5
Паредес
15
Гонсалес
15
Гонсалес
5
Паредес
3
Тальяфико
22
Мартинес
22
Мартинес
3
Тальяфико
Остались в запасе
Англия
Аргентина
23
Джеймс Траффорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
12
Трево Чалоба
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
7
Букайо Сака
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Остались в запасе
23
Джеймс Траффорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
12
Трево Чалоба
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
7
Букайо Сака
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Лионель Скалони
Статистика матча Англия - Аргентина
1
3
Всего ударов по воротам
5
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
6
Нарушения
11
15
Офсайды
1
3
Количество передач
324
590
Сейвы
3
1
Точность передач %
83
91
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
0.53
1.84
xGP (предотвращенные голы)
0.02
0.02
Смотреть прямую трансляцию Англия против Аргентина, 1/2 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Аргентина
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»