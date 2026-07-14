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  • Франция – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июля 2026

Франция – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июля 2026

14 июля, 20:50
Франция
14.07.2026, вторник, 22:00
Чемпионат мира, 1/2 финала
0 : 2
Завершен
Испания
22' М. Оярсабаль (П) 58' П. Порро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
12
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Усман Дембеле
ПВ
11
Майкл Олисе
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Испания
23
Унаи Симон
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
15
Алекс Баэна
ЛВ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
19
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Франция
23
Робин Риссе
ВР
30
Брис Самба
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Куадио Коне
ЦП
25
Магнес Аклиуш
АП
24
Райан Шерки
АП
20
Десир Дуэ
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Испания
13
Жоан Гарсия
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
9
Гави
ЦП
20
Педри
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
17
Нико Уильямс
ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
3
Динь
4
Упамекано
2
Салиба
5
Кунде
8
Чуамени
14
Рабьо
12
Барколя
7
Дембеле
11
Олисе
10
Мбаппе
4-1-1-3-1
23
Симон
12
Порро
22
Кубарси
14
Ляпорт
24
Кукурелья
16
Родри
8
Руис
19
Ямаль
10
Ольмо
21
Оярсабаль
15
Баэна
3
Динь
19
Эрнандес
19
Эрнандес
3
Динь
2
Салиба
26
Лакруа
26
Лакруа
2
Салиба
14
Рабьо
6
Коне
6
Коне
14
Рабьо
11
Олисе
24
Шерки
24
Шерки
11
Олисе
12
Барколя
20
Дуэ
20
Дуэ
12
Барколя
12
Порро
5
Льоренте
5
Льоренте
12
Порро
10
Ольмо
6
Мерино
6
Мерино
10
Ольмо
8
Руис
20
Педри
20
Педри
8
Руис
15
Баэна
17
Уильямс
17
Уильямс
15
Баэна
21
Оярсабаль
7
Торрес
7
Торрес
21
Оярсабаль
Остались в запасе
Франция
Испания
23
Робин Риссе
ВР
30
Брис Самба
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
25
Магнес Аклиуш
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
13
Жоан Гарсия
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
9
Гави
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Остались в запасе
23
Робин Риссе
ВР
30
Брис Самба
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
25
Магнес Аклиуш
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоан Гарсия
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
9
Гави
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Статистика матча Франция - Испания
2
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
11
12
Офсайды
4
5
Количество передач
473
500
Сейвы
0
3
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.3
1.63
xGP (предотвращенные голы)
0.07
0.07

Смотреть прямую трансляцию Франция против Испании, 1/2 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Испания

Франция – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Испания Франция
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