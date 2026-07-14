14.07.2026, вторник, 22:00
Чемпионат мира, 1/2 финала
Чемпионат мира, 1/2 финала
0 : 2
Завершен
Составы команд
Франция
Франция
4-1-1-3-1
16
Меньян
3
Динь
4
Упамекано
2
Салиба
5
Кунде
8
Чуамени
14
Рабьо
12
Барколя
7
Дембеле
11
Олисе
10
Мбаппе
4-1-1-3-1
23
Симон
12
Порро
22
Кубарси
14
Ляпорт
24
Кукурелья
16
Родри
8
Руис
19
Ямаль
10
Ольмо
21
Оярсабаль
15
Баэна
3
Динь
19
Эрнандес
19
Эрнандес
3
Динь
2
Салиба
26
Лакруа
26
Лакруа
2
Салиба
14
Рабьо
6
Коне
6
Коне
14
Рабьо
11
Олисе
24
Шерки
24
Шерки
11
Олисе
12
Барколя
20
Дуэ
20
Дуэ
12
Барколя
12
Порро
5
Льоренте
5
Льоренте
12
Порро
10
Ольмо
6
Мерино
6
Мерино
10
Ольмо
8
Руис
20
Педри
20
Педри
8
Руис
15
Баэна
17
Уильямс
17
Уильямс
15
Баэна
21
Оярсабаль
7
Торрес
7
Торрес
21
Оярсабаль
Остались в запасе
Франция
Испания
23
Робин Риссе
ВР
30
Брис Самба
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
25
Магнес Аклиуш
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
13
Жоан Гарсия
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
9
Гави
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Остались в запасе
23
Робин Риссе
ВР
30
Брис Самба
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
25
Магнес Аклиуш
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоан Гарсия
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
9
Гави
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Статистика матча Франция - Испания
2
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
11
12
Офсайды
4
5
Количество передач
473
500
Сейвы
0
3
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.3
1.63
xGP (предотвращенные голы)
0.07
0.07
Смотреть прямую трансляцию Франция против Испании, 1/2 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Испания
- Матч можно посмотреть в сервисе «Кинопоиск».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»