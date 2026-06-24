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  • Колумбия – ДР Конго: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2026

Колумбия – ДР Конго: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2026

24 июня, 03:50
Колумбия
24.06.2026, среда, 05:00
Чемпионат мира, группа K, 2 тур
1 : 0
Завершен
ДР Конго
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
10
Джон Ариас
ЛВ
7
Луис Диас
ЛВ
16
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Густаво Пуэрта
ЦП
10
Хамес Родригес
(К) АП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
ДР Конго
1
Лионель М'Паси
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
22
Ченсэл Мбемба
(К) ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
2
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
20
Йоанн Висса
ЛВ
6
Нгал'айель Мукау
ОП
25
Эдо Кайембе
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
Колумбия
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
18
Виллер Дитта
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
6
Ричард Риос
ЦП
15
Хуан Портилья
ЦП
21
Хаминтон Кампас
АП
8
Хорхе Карраскаль
АП
26
Карлос Андрес Гомес
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
ДР Конго
16
Тимоти Фаюлу
ВР
21
Маттьё Эполо
ВР
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
14
Ноа Садики
ЦЗ
5
Дилан Батубинсика
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
7
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
15
Аарон Тшибола
ЦП
11
Гаэль Какута
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Брайан Сипенга
ЛФ
23
Симон Банза
ЦФ
13
Мешак Элиа
ЦФ
19
Фистон Майеле
ЦФ
4-2-3-1
12
Варгас
17
Мохика
23
Санчес
3
Лукуми
2
Муньос
16
Лерма
8
Пуэрта
7
Диас
10
Родригес
10
Ариас
9
Суарес
3-4-1-1-1
1
М'Паси
22
Мбемба
4
Туанзебе
3
Капуади
2
Ван-Биссака
6
Мукау
25
Кайембе
26
Масуаку
8
Мутуссами
20
Висса
17
Бакамбу
10
Родригес
20
Кинтеро
20
Кинтеро
10
Родригес
10
Ариас
6
Риос
6
Риос
10
Ариас
9
Суарес
9
Кордоба
9
Кордоба
9
Суарес
26
Масуаку
12
Кайембе
12
Кайембе
26
Масуаку
6
Мукау
14
Садики
14
Садики
6
Мукау
25
Кайембе
18
Пикель
18
Пикель
25
Кайембе
8
Мутуссами
7
Мбюкю
7
Мбюкю
8
Мутуссами
17
Бакамбу
23
Банза
23
Банза
17
Бакамбу
Остались в запасе
Колумбия
ДР Конго
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
18
Виллер Дитта
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Хуан Портилья
ЦП
21
Хаминтон Кампас
АП
8
Хорхе Карраскаль
АП
26
Карлос Андрес Гомес
ПВ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
16
Тимоти Фаюлу
ВР
21
Маттьё Эполо
ВР
5
Дилан Батубинсика
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
15
Аарон Тшибола
ЦП
11
Гаэль Какута
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Брайан Сипенга
ЛФ
13
Мешак Элиа
ЦФ
19
Фистон Майеле
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
Остались в запасе
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
18
Виллер Дитта
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Хуан Портилья
ЦП
21
Хаминтон Кампас
АП
8
Хорхе Карраскаль
АП
26
Карлос Андрес Гомес
ПВ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
21
Маттьё Эполо
ВР
5
Дилан Батубинсика
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
15
Аарон Тшибола
ЦП
11
Гаэль Какута
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Брайан Сипенга
ЛФ
13
Мешак Элиа
ЦФ
19
Фистон Майеле
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Главный тренер
Себастьен Десабр
Статистика матча Колумбия - ДР Конго
2
1
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
16
Офсайды
7
0
Количество передач
541
299
Сейвы
1
8
Точность передач %
87
75
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
0.98
0.37
xGP (предотвращенные голы)
0.39
0.39

Смотреть прямую трансляцию Панама против Хорватии, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июня в 02:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Панама – Хорватия

Колумбия – ДР Конго: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира ДР Конго Колумбия
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