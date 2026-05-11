11.05.2026, понедельник, 14:00
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Урал
Урал
4-1-2-2-1
57
Селихов
44
Малькевич
16
Итало
2
Бегич
46
Мамин
6
Сунгатулин
99
Акбашев
22
Кордейро
14
Железнов
97
Ишков
10
Секулич
3-1-1-3-2
31
Анисимов
19
Тананеев
3
Маругин
28
Семенов
83
Лайкин
7
Аюкин
28
Султонов
53
Дерюгин
8
Шамкин
10
Караев
11
Абдуллаев
46
Мамин
24
Филипенко
24
Филипенко
46
Мамин
99
Акбашев
18
Морозов
18
Морозов
99
Акбашев
22
Кордейро
37
Бондарев
37
Бондарев
22
Кордейро
97
Ишков
17
Карапузов
17
Карапузов
97
Ишков
14
Железнов
19
Богомольский
19
Богомольский
14
Железнов
11
Абдуллаев
79
Семенов
79
Семенов
11
Абдуллаев
10
Караев
22
Солодухин
22
Солодухин
10
Караев
8
Шамкин
7
Рощин
7
Рощин
8
Шамкин
Остались в запасе
Урал
КАМАЗ
67
Юрий Малеев
ВР
86
Иван Кузнецов
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Василий Березуцкий
53
Вячеслав Коробов
ВР
45
Владислав Давыдов
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
67
Юрий Малеев
ВР
86
Иван Кузнецов
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Остались в запасе
53
Вячеслав Коробов
ВР
45
Владислав Давыдов
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
Главный тренер
Василий Березуцкий
Главный тренер
Антон Хазов
Статистика матча Урал - КАМАЗ
4
1
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
8
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «КАМАЗа», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 14:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»