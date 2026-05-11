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  • «Урал» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

«Урал» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

11 мая, 12:50
Урал
11.05.2026, понедельник, 14:00
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
2 : 0
Завершен
КАМАЗ
3' И. Ишков 24' Л. Кордейро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
57
Александр Селихов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
22
Лео Кордейро
ЦП
97
Илья Ишков
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Василий Березуцкий
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
8
Даниил Шамкин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Урал
67
Юрий Малеев
ВР
86
Иван Кузнецов
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
18
Никита Морозов
АП
37
Виталий Бондарев
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
19
Егор Богомольский
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
КАМАЗ
53
Вячеслав Коробов
ВР
45
Владислав Давыдов
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
79
Виталий Семенов
ОП
17
Самину Абдуллахи
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
22
Андрей Солодухин
АП
7
Антон Рощин
АП
10
Роман Защепкин
АП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
4-1-2-2-1
57
Селихов
44
Малькевич
16
Итало
2
Бегич
46
Мамин
6
Сунгатулин
99
Акбашев
22
Кордейро
14
Железнов
97
Ишков
10
Секулич
3-1-1-3-2
31
Анисимов
19
Тананеев
3
Маругин
28
Семенов
83
Лайкин
7
Аюкин
28
Султонов
53
Дерюгин
8
Шамкин
10
Караев
11
Абдуллаев
46
Мамин
24
Филипенко
24
Филипенко
46
Мамин
99
Акбашев
18
Морозов
18
Морозов
99
Акбашев
22
Кордейро
37
Бондарев
37
Бондарев
22
Кордейро
97
Ишков
17
Карапузов
17
Карапузов
97
Ишков
14
Железнов
19
Богомольский
19
Богомольский
14
Железнов
11
Абдуллаев
79
Семенов
79
Семенов
11
Абдуллаев
10
Караев
22
Солодухин
22
Солодухин
10
Караев
8
Шамкин
7
Рощин
7
Рощин
8
Шамкин
Остались в запасе
Урал
КАМАЗ
67
Юрий Малеев
ВР
86
Иван Кузнецов
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Василий Березуцкий
53
Вячеслав Коробов
ВР
45
Владислав Давыдов
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
67
Юрий Малеев
ВР
86
Иван Кузнецов
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Остались в запасе
53
Вячеслав Коробов
ВР
45
Владислав Давыдов
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
Главный тренер
Василий Березуцкий
Главный тренер
Антон Хазов
Статистика матча Урал - КАМАЗ
4
1
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
8
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «КАМАЗа», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «КАМАЗ»

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига КАМАЗ Урал
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