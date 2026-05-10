10.05.2026, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
4-3-2-1
16
Меньян
33
Бартезаги
46
Габбиа
31
Павлович
5
Де Винтер
20
Лофтус-Чик
21
Риччи
12
Рабьо
27
Леау
56
Салемакерс
29
Хименес
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
23
Колашинац
4
Хин
42
Скальвини
77
Дзаппакоста
15
де Рон
59
Залевски
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
18
Распадори
90
Крстович
33
Бартезаги
2
Эступиньян
2
Эступиньян
33
Бартезаги
5
Де Винтер
13
Атекаме
13
Атекаме
5
Де Винтер
27
Леау
24
Фофана
24
Фофана
27
Леау
20
Лофтус-Чик
28
Нкунку
28
Нкунку
20
Лофтус-Чик
29
Хименес
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
29
Хименес
Коссуну
5
Аганор
5
Аганор
Коссуну
42
Скальвини
31
Коссуну
31
Коссуну
42
Скальвини
77
Дзаппакоста
16
Белланова
16
Белланова
77
Дзаппакоста
17
Де Кетеларе
8
Пашалич
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
Остались в запасе
Милан
Аталанта
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
80
Юнус Муса
ПВ
9
Доминик Вавассори
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
80
Юнус Муса
ПВ
9
Доминик Вавассори
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Милан
Точно не сыграют
Аталанта
Точно не сыграют
Статистика матча Милан - Аталанта
3
3
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
8
17
Офсайды
2
2
Количество передач
542
408
Сейвы
2
8
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
11
2
xG (ожидаемые голы)
2.21
1.38
xGP (предотвращенные голы)
0.49
0.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Аталанты», 36-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»