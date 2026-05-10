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  • «Милан» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

«Милан» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

10 мая, 20:35
Милан
10.05.2026, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 3
Завершен
Аталанта
88' С. Павлович 90+4' К. Нкунку (П)
7' Эдерсон 29' Д. Дзаппакоста 51' Д. Распадори
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
90
Никола Крстович
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Милан
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
30
Ардон Яшари
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
5
Онест Аганор
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
8
Марио Пашалич
АП
10
Лазар Самарджич
АП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Доминик Вавассори
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
4-3-2-1
16
Меньян
33
Бартезаги
46
Габбиа
31
Павлович
5
Де Винтер
20
Лофтус-Чик
21
Риччи
12
Рабьо
27
Леау
56
Салемакерс
29
Хименес
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
23
Колашинац
4
Хин
42
Скальвини
77
Дзаппакоста
15
де Рон
59
Залевски
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
18
Распадори
90
Крстович
33
Бартезаги
2
Эступиньян
2
Эступиньян
33
Бартезаги
5
Де Винтер
13
Атекаме
13
Атекаме
5
Де Винтер
27
Леау
24
Фофана
24
Фофана
27
Леау
20
Лофтус-Чик
28
Нкунку
28
Нкунку
20
Лофтус-Чик
29
Хименес
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
29
Хименес
Коссуну
5
Аганор
5
Аганор
Коссуну
42
Скальвини
31
Коссуну
31
Коссуну
42
Скальвини
77
Дзаппакоста
16
Белланова
16
Белланова
77
Дзаппакоста
17
Де Кетеларе
8
Пашалич
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
Остались в запасе
Милан
Аталанта
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
80
Юнус Муса
ПВ
9
Доминик Вавассори
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
80
Юнус Муса
ПВ
9
Доминик Вавассори
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Милан
Точно не сыграют
Лука Модрич
ЦП
Фикайо Томори
ЦЗ
Кристиан Пулишич
ПВ
Аталанта
Точно не сыграют
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
Берат Джимсити
ЦЗ
Статистика матча Милан - Аталанта
3
3
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
8
17
Офсайды
2
2
Количество передач
542
408
Сейвы
2
8
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
11
2
xG (ожидаемые голы)
2.21
1.38
xGP (предотвращенные голы)
0.49
0.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Аталанты», 36-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан»«Аталанта»

«Милан» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Аталанта Милан
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