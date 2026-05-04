04.05.2026, понедельник, 17:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
4-3-2-1
97
Санчес
17
Кукурелья
99
Чалоба
4
Адарабиойо
27
Густо
45
Лавиа
25
Кайседо
17
Фернандес
28
Дерри
10
Палмер
9
Педро
4-2-1-3
26
Селс
23
Кунья
5
Морато
6
Эббот
25
Нец
22
Йетс
8
Домингес
24
Макэйти
7
Баква
11
Жезус
14
Авонийи
97
Санчес
1
Йоргенсен
1
Йоргенсен
97
Санчес
4
Адарабиойо
6
Колуилл
6
Колуилл
4
Адарабиойо
45
Лавиа
17
Сантос
17
Сантос
45
Лавиа
28
Дерри
19
Делап
19
Делап
28
Дерри
23
Кунья
31
Миленкович
31
Миленкович
23
Кунья
6
Эббот
3
Уильямс
3
Уильямс
6
Эббот
11
Жезус
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
11
Жезус
8
Домингес
5
Андерсон
5
Андерсон
8
Домингес
7
Баква
20
Хатчинсон
20
Хатчинсон
7
Баква
Гиббс-Уайт
9
Вуд
9
Вуд
Гиббс-Уайт
Остались в запасе
Челси
Ноттингем Форест
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Главный тренер
Калум МакФарлейн
1
Стефан Ортега
ВР
2
Эрик да Силва Морейра
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
2
Эрик да Силва Морейра
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Калум МакФарлейн
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Челси - Ноттингем Форест
3
1
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
ВАР
1
0
Угловые удары
10
1
Нарушения
12
10
Офсайды
1
2
Количество передач
659
334
Сейвы
1
4
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
2.15
2.05
xGP (предотвращенные голы)
0.62
0.62
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Ноттингем Форест», 35-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Ноттингем Форест»
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Источник: «Бомбардир»