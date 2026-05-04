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  • «Челси» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2026

«Челси» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2026

4 мая, 15:50
Челси
04.05.2026, понедельник, 17:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 3
Завершен
Ноттингем Форест
90+3' Ж. Педро
2' Т. Авонийи 15' И. Жезус (П) 52' Т. Авонийи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
28
Джесси Дерри
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
(К) ОП
10
Коул Палмер
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Калум МакФарлейн
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
6
Зак Эббот
ЦЗ
22
Райан Йетс
(К) ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
11
Игор Жезус
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
14
Дариу Эссуго
ЦП
19
Лайам Делап
ЦФ
Ноттингем Форест
1
Стефан Ортега
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
20
Омари Хатчинсон
АП
2
Эрик да Силва Морейра
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
4-3-2-1
97
Санчес
17
Кукурелья
99
Чалоба
4
Адарабиойо
27
Густо
45
Лавиа
25
Кайседо
17
Фернандес
28
Дерри
10
Палмер
9
Педро
4-2-1-3
26
Селс
23
Кунья
5
Морато
6
Эббот
25
Нец
22
Йетс
8
Домингес
24
Макэйти
7
Баква
11
Жезус
14
Авонийи
97
Санчес
1
Йоргенсен
1
Йоргенсен
97
Санчес
4
Адарабиойо
6
Колуилл
6
Колуилл
4
Адарабиойо
45
Лавиа
17
Сантос
17
Сантос
45
Лавиа
28
Дерри
19
Делап
19
Делап
28
Дерри
23
Кунья
31
Миленкович
31
Миленкович
23
Кунья
6
Эббот
3
Уильямс
3
Уильямс
6
Эббот
11
Жезус
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
11
Жезус
8
Домингес
5
Андерсон
5
Андерсон
8
Домингес
7
Баква
20
Хатчинсон
20
Хатчинсон
7
Баква
Гиббс-Уайт
9
Вуд
9
Вуд
Гиббс-Уайт
Остались в запасе
Челси
Ноттингем Форест
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Главный тренер
Калум МакФарлейн
1
Стефан Ортега
ВР
2
Эрик да Силва Морейра
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
2
Эрик да Силва Морейра
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Калум МакФарлейн
Главный тренер
Витор Перейра
Челси
Точно не сыграют
Эстевао
ПВ
Джейми Гиттенс
ПВ
Михаил Мудрик
ЛВ
Алехандро Гарначо
ЛВ
Педру Нету
ЛВ
Ноттингем Форест
Точно не сыграют
Дан Ндой
ПВ
Ибраим Сангаре
ОП
Вилли Боли
ЦЗ
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Джон
ВР
Мурильо
ЦЗ
Николо Савона
ПЗ
Ола Эйна
ПЗ
Статистика матча Челси - Ноттингем Форест
3
1
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
ВАР
1
0
Угловые удары
10
1
Нарушения
12
10
Офсайды
1
2
Количество передач
659
334
Сейвы
1
4
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
2.15
2.05
xGP (предотвращенные голы)
0.62
0.62

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Ноттингем Форест», 35-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси»«Ноттингем Форест»

«Челси» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Челси
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