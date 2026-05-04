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  • «Урал» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2026

«Урал» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2026

4 мая, 15:50
Урал
04.05.2026, понедельник, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Шинник
24' А. Голубев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
18
Никита Морозов
АП
97
Илья Ишков
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Василий Березуцкий
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
21
Артур Галоян
АП
11
Илья Порохов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Урал
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
22
Лео Кордейро
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
23
Виктор Нафиков
АП
97
Артем Малахов
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
4-1-2-2-1
86
Кузнецов
44
Малькевич
2
Бегич
16
Итало
46
Мамин
6
Сунгатулин
99
Акбашев
21
Иванисеня
97
Ишков
18
Морозов
10
Секулич
4-1-2-2-1
51
Митров
7
Маляров
50
Лысцов
2
Бозов
44
Корнюшин
64
Ланин
15
Самойлов
50
Голубев
11
Порохов
21
Галоян
88
Миронов
16
Итало
53
Бардачев
53
Бардачев
16
Итало
21
Иванисеня
22
Кордейро
22
Кордейро
21
Иванисеня
18
Морозов
17
Карапузов
17
Карапузов
18
Морозов
97
Ишков
20
Марков
20
Марков
97
Ишков
2
Бозов
53
Котин
53
Котин
2
Бозов
88
Миронов
27
Черный
27
Черный
88
Миронов
15
Самойлов
2
Косогоров
2
Косогоров
15
Самойлов
11
Порохов
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
11
Порохов
Остались в запасе
Урал
Шинник
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
37
Виталий Бондарев
АП
19
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Василий Березуцкий
95
Денис Вамбольт
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
23
Виктор Нафиков
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
Главный тренер
Артем Булойчик
Остались в запасе
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
37
Виталий Бондарев
АП
19
Егор Богомольский
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
23
Виктор Нафиков
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
Главный тренер
Василий Березуцкий
Главный тренер
Артем Булойчик
Статистика матча Урал - Шинник
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
10
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Шинника», 32-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Шинник»

«Урал» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Шинник Урал
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