04.05.2026, понедельник, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Урал
Урал
4-1-2-2-1
86
Кузнецов
44
Малькевич
2
Бегич
16
Итало
46
Мамин
6
Сунгатулин
99
Акбашев
21
Иванисеня
97
Ишков
18
Морозов
10
Секулич
4-1-2-2-1
51
Митров
7
Маляров
50
Лысцов
2
Бозов
44
Корнюшин
64
Ланин
15
Самойлов
50
Голубев
11
Порохов
21
Галоян
88
Миронов
16
Итало
53
Бардачев
53
Бардачев
16
Итало
21
Иванисеня
22
Кордейро
22
Кордейро
21
Иванисеня
18
Морозов
17
Карапузов
17
Карапузов
18
Морозов
97
Ишков
20
Марков
20
Марков
97
Ишков
2
Бозов
53
Котин
53
Котин
2
Бозов
88
Миронов
27
Черный
27
Черный
88
Миронов
15
Самойлов
2
Косогоров
2
Косогоров
15
Самойлов
11
Порохов
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
11
Порохов
Остались в запасе
Урал
Шинник
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
37
Виталий Бондарев
АП
19
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Василий Березуцкий
95
Денис Вамбольт
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
23
Виктор Нафиков
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
Главный тренер
Артем Булойчик
Остались в запасе
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
37
Виталий Бондарев
АП
19
Егор Богомольский
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
23
Виктор Нафиков
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
Главный тренер
Василий Березуцкий
Главный тренер
Артем Булойчик
Статистика матча Урал - Шинник
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
10
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Шинника», 32-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Шинник»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»