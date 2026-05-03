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  • «Факел» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

«Факел» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

3 мая, 16:50
Факел
03.05.2026, воскресенье, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Енисей
74' Д. Тодорович 90+2' Б. Пуси
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Даниил Фролкин
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
18
Кирилл Симонов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
90
Максим Турищев
ЦФ
9
Аксель Гнапи
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
25
Никита Шершов
ЛВ
24
Артем Погосов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
8
Егор Иванов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Факел
62
Vladislav Kalinichev
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Никита Моцпан
АП
99
Нури Абдоков
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
66
N. Patkovich
ЦФ
19
Белайди Пуси
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
25
Александр Беляев
ЦФ
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
81
Родион Печура
АП
7
Андреа Чуканов
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Азер Алиев
ПП
8
Александр Канаплин
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
27
Лука Раткович
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Фролкин
20
Юрганов
5
Габараев
53
Журавлев
55
Тодорович
23
Якимов
18
Симонов
52
Нетфуллин
97
Магомедов
9
Гнапи
90
Турищев
3-1-3-3
50
Шамов
25
Эмерсон
3
Цесь
33
Масловский
8
Иванов
24
Погосов
6
Батырев
87
Мазурин
75
Окладников
25
Шершов
18
Надольский
97
Магомедов
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
97
Магомедов
5
Габараев
10
Альшин
10
Альшин
5
Габараев
90
Турищев
19
Пуси
19
Пуси
90
Турищев
9
Гнапи
25
Уридия
25
Уридия
9
Гнапи
18
Симонов
25
Беляев
25
Беляев
18
Симонов
25
Эмерсон
22
Гюрджан
22
Гюрджан
25
Эмерсон
6
Батырев
77
Огиенко
77
Огиенко
6
Батырев
18
Надольский
81
Печура
81
Печура
18
Надольский
24
Погосов
7
Чуканов
7
Чуканов
24
Погосов
8
Иванов
8
Канаплин
8
Канаплин
8
Иванов
Остались в запасе
Факел
Енисей
62
Vladislav Kalinichev
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
7
Никита Моцпан
АП
99
Нури Абдоков
АП
66
N. Patkovich
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
23
Станислав Антипин
ВР
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Азер Алиев
ПП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
27
Лука Раткович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
62
Vladislav Kalinichev
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
7
Никита Моцпан
АП
99
Нури Абдоков
АП
66
N. Patkovich
ЦФ
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Азер Алиев
ПП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
27
Лука Раткович
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Факел - Енисей
2
1
1
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Енисея», 32-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Енисей»

«Факел» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Енисей Факел
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