03.05.2026, воскресенье, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Факел
Факел
4-1-2-1-2
1
Фролкин
20
Юрганов
5
Габараев
53
Журавлев
55
Тодорович
23
Якимов
18
Симонов
52
Нетфуллин
97
Магомедов
9
Гнапи
90
Турищев
3-1-3-3
50
Шамов
25
Эмерсон
3
Цесь
33
Масловский
8
Иванов
24
Погосов
6
Батырев
87
Мазурин
75
Окладников
25
Шершов
18
Надольский
97
Магомедов
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
97
Магомедов
5
Габараев
10
Альшин
10
Альшин
5
Габараев
90
Турищев
19
Пуси
19
Пуси
90
Турищев
9
Гнапи
25
Уридия
25
Уридия
9
Гнапи
18
Симонов
25
Беляев
25
Беляев
18
Симонов
25
Эмерсон
22
Гюрджан
22
Гюрджан
25
Эмерсон
6
Батырев
77
Огиенко
77
Огиенко
6
Батырев
18
Надольский
81
Печура
81
Печура
18
Надольский
24
Погосов
7
Чуканов
7
Чуканов
24
Погосов
8
Иванов
8
Канаплин
8
Канаплин
8
Иванов
Остались в запасе
Факел
Енисей
62
Vladislav Kalinichev
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
7
Никита Моцпан
АП
99
Нури Абдоков
АП
66
N. Patkovich
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
23
Станислав Антипин
ВР
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Азер Алиев
ПП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
27
Лука Раткович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
62
Vladislav Kalinichev
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
7
Никита Моцпан
АП
99
Нури Абдоков
АП
66
N. Patkovich
ЦФ
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Азер Алиев
ПП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
27
Лука Раткович
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Факел - Енисей
2
1
1
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Енисея», 32-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Енисей»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»