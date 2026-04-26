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  • «Галатасарай» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

«Галатасарай» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

26 апреля, 18:50
Галатасарай
26.04.2026, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 31 тур
3 : 0
Завершен
Фенербахче
40' В. Осимхен 67' Б. Йилмаз (П) 83' Л. Торрейра
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Галатасарай
1
Угурчан Чакир
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
(К) ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
99
Марио Лемина
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
49
Сидики Шериф
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
94
Талиска
АП
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
74
Renato Nhaga
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Фред
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
49
Антони Мусаба
ПВ
2-2-1-3-2
1
Чакир
6
Санчес
42
Бартакжи
34
Торрейра
99
Лемина
11
Акгюн
53
Йилмаз
4
Якобс
10
Сане
45
Осимхен
7
Салаи
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
24
Остерволде
27
Семеду
37
Шкриньяр
3
Браун
91
Канте
6
Гендузи
49
Шериф
94
Талиска
7
Актюркоглу
45
Нене
4
Якобс
17
Эльмали
17
Эльмали
4
Якобс
7
Салаи
90
Синго
90
Синго
7
Салаи
11
Акгюн
70
Ланг
70
Ланг
11
Акгюн
53
Йилмаз
20
Гюндоган
20
Гюндоган
53
Йилмаз
99
Лемина
9
Икарди
9
Икарди
99
Лемина
94
Талиска
34
Гюнок
34
Гюнок
94
Талиска
27
Семеду
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
27
Семеду
7
Актюркоглу
5
Юкшек
5
Юкшек
7
Актюркоглу
3
Браун
22
Мерджан
22
Мерджан
3
Браун
45
Нене
49
Мусаба
49
Мусаба
45
Нене
Остались в запасе
Галатасарай
Фенербахче
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
74
Renato Nhaga
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
7
Фред
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
74
Renato Nhaga
ЦП
Остались в запасе
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
7
Фред
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Доменико Тедеско
Галатасарай
Точно не сыграют
Ясер Асприлья
АП
Метехан Балтаджи
ЦЗ
Фенербахче
Точно не сыграют
Эдсон Альварес
ОП
Статистика матча Галатасарай - Фенербахче
5
1
5
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
5
ВАР
1
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
16
13
Офсайды
4
3
Количество передач
454
266
Сейвы
1
5
Точность передач %
87
76
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.71
1.25
xGP (предотвращенные голы)
1.15
1.15

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Фенербахче», 31-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Фенербахче»

«Галатасарай» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Фенербахче Галатасарай
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