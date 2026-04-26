26.04.2026, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 31 тур
Турция. Суперлига, 31 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
2-2-1-3-2
1
Чакир
6
Санчес
42
Бартакжи
34
Торрейра
99
Лемина
11
Акгюн
53
Йилмаз
4
Якобс
10
Сане
45
Осимхен
7
Салаи
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
24
Остерволде
27
Семеду
37
Шкриньяр
3
Браун
91
Канте
6
Гендузи
49
Шериф
94
Талиска
7
Актюркоглу
45
Нене
4
Якобс
17
Эльмали
17
Эльмали
4
Якобс
7
Салаи
90
Синго
90
Синго
7
Салаи
11
Акгюн
70
Ланг
70
Ланг
11
Акгюн
53
Йилмаз
20
Гюндоган
20
Гюндоган
53
Йилмаз
99
Лемина
9
Икарди
9
Икарди
99
Лемина
94
Талиска
34
Гюнок
34
Гюнок
94
Талиска
27
Семеду
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
27
Семеду
7
Актюркоглу
5
Юкшек
5
Юкшек
7
Актюркоглу
3
Браун
22
Мерджан
22
Мерджан
3
Браун
45
Нене
49
Мусаба
49
Мусаба
45
Нене
Остались в запасе
Галатасарай
Фенербахче
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
74
Renato Nhaga
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
7
Фред
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
74
Renato Nhaga
ЦП
Остались в запасе
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
7
Фред
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Доменико Тедеско
Галатасарай
Точно не сыграют
Фенербахче
Точно не сыграют
Статистика матча Галатасарай - Фенербахче
5
1
5
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
5
ВАР
1
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
16
13
Офсайды
4
3
Количество передач
454
266
Сейвы
1
5
Точность передач %
87
76
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.71
1.25
xGP (предотвращенные голы)
1.15
1.15
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Фенербахче», 31-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Фенербахче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»