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  • «Торино» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

«Торино» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

26 апреля, 17:50
Торино
26.04.2026, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 2
Завершен
Интер
70' Д. Симеоне 79' Н. Влашич (П)
23' М. Тюрам 61' Я. Биссек
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
10
Никола Влашич
(К) АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Петар Сучич
ОП
23
Николо Барелла
(К) ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Торино
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
25
Алиу Нджи
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
18
Маттео Прати
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
17
Сандро Куленович
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
48
M. Mosconi
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
3-2-2-1-2
92
Палеари
23
Коко
44
Исмайли
33
Обрадор
77
Эбосс
19
Лазаро
6
Ильхан
66
Гинейтис
10
Влашич
19
Адамс
18
Симеоне
3-3-2-2
1
Зоммер
30
Аугусто
31
Биссек
25
Аканджи
3
Дармиан
8
Сучич
32
Димарко
23
Барелла
7
Зелински
14
Бонни
9
Тюрам
23
Коко
35
Мариануччи
35
Мариануччи
23
Коко
18
Симеоне
61
Тамез
61
Тамез
18
Симеоне
66
Гинейтис
22
Казадеи
22
Казадеи
66
Гинейтис
19
Лазаро
25
Нджи
25
Нджи
19
Лазаро
19
Адамс
91
Сапата
91
Сапата
19
Адамс
32
Димарко
17
Диуф
17
Диуф
32
Димарко
8
Сучич
22
Мхитарян
22
Мхитарян
8
Сучич
31
Биссек
16
Фраттези
16
Фраттези
31
Биссек
3
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
3
Дармиан
14
Бонни
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
14
Бонни
Остались в запасе
Торино
Интер
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
20
Иван Илич
ЦП
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
48
M. Mosconi
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
20
Иван Илич
ЦП
17
Сандро Куленович
ЦФ
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
48
M. Mosconi
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Кристиан Киву
Торино
Точно не сыграют
Закария Абухляль
ПВ
Занос Савва
ПВ
Фаустино Анджорин
РФ
Интер
Точно не сыграют
Луис Энрике
ЛВ
Статистика матча Торино - Интер
1
2
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
8
Офсайды
1
1
Количество передач
343
596
Сейвы
3
1
Точность передач %
80
90
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
2.46
1.6
xGP (предотвращенные голы)
-0.73
-0.73

Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Интера», 34-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Интер»

«Торино» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Интер Торино
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