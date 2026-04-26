26.04.2026, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 34 тур
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Торино
Торино
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
48
M. Mosconi
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
3-2-2-1-2
92
Палеари
23
Коко
44
Исмайли
33
Обрадор
77
Эбосс
19
Лазаро
6
Ильхан
66
Гинейтис
10
Влашич
19
Адамс
18
Симеоне
3-3-2-2
1
Зоммер
30
Аугусто
31
Биссек
25
Аканджи
3
Дармиан
8
Сучич
32
Димарко
23
Барелла
7
Зелински
14
Бонни
9
Тюрам
23
Коко
35
Мариануччи
35
Мариануччи
23
Коко
18
Симеоне
61
Тамез
61
Тамез
18
Симеоне
66
Гинейтис
22
Казадеи
22
Казадеи
66
Гинейтис
19
Лазаро
25
Нджи
25
Нджи
19
Лазаро
19
Адамс
91
Сапата
91
Сапата
19
Адамс
32
Димарко
17
Диуф
17
Диуф
32
Димарко
8
Сучич
22
Мхитарян
22
Мхитарян
8
Сучич
31
Биссек
16
Фраттези
16
Фраттези
31
Биссек
3
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
3
Дармиан
14
Бонни
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
14
Бонни
Остались в запасе
Торино
Интер
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
20
Иван Илич
ЦП
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
48
M. Mosconi
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
20
Иван Илич
ЦП
17
Сандро Куленович
ЦФ
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
48
M. Mosconi
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Кристиан Киву
Торино
Точно не сыграют
Интер
Точно не сыграют
Статистика матча Торино - Интер
1
2
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
8
Офсайды
1
1
Количество передач
343
596
Сейвы
3
1
Точность передач %
80
90
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
2.46
1.6
xGP (предотвращенные голы)
-0.73
-0.73
Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Интера», 34-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»