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  • «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

25 апреля, 15:50
Ливерпуль
25.04.2026, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
3 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
35' А. Исак 40' Э. Робертсон 90+6' Ф. Вирц
71' Д. Муньос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ливерпуль
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
7
Флориан Вирц
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
(К) ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
20
Адам Уортон
ЦП
18
Даичи Камада
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Ливерпуль
91
Ármin Pécsi
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
79
Will Wright
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
42
Трей Ньони
АП
Кристал Пэлас
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
5
Жефферсон Лерма
ЦП
13
Джастин Девенни
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
3-2-3-2
28
Вудман
3
Робертсон
4
ван Дейк
16
Конате
21
Джонс
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
7
Вирц
10
Салах
9
Исак
8
Собослаи
3-2-1-3-1
1
Хендерсон
5
Лакруа
6
Канвот
26
Ричардс
27
Муньос
3
Митчелл
20
Уортон
7
Сарр
18
Камада
22
Джонсон
14
Матета
3
Робертсон
6
Керкез
6
Керкез
3
Робертсон
21
Джонс
2
Гомес
2
Гомес
21
Джонс
10
Салах
30
Фримпонг
30
Фримпонг
10
Салах
9
Исак
38
Гравенберх
38
Гравенберх
9
Исак
3
Митчелл
3
Соса
3
Соса
3
Митчелл
22
Джонсон
10
Пино
10
Пино
22
Джонсон
14
Матета
22
Ларсен
22
Ларсен
14
Матета
Остались в запасе
Ливерпуль
Кристал Пэлас
91
Ármin Pécsi
ВР
79
Will Wright
ЦЗ
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
5
Жефферсон Лерма
ЦП
13
Джастин Девенни
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
91
Ármin Pécsi
ВР
79
Will Wright
ЦЗ
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
5
Жефферсон Лерма
ЦП
13
Джастин Девенни
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Оливер Глазнер
Ливерпуль
Точно не сыграют
Георгий Мамардашвили
ВР
Стефан Байчетич
ОП
Конор Брэдли
ПЗ
Уго Экитике
ПВ
Ватару Эндо
ОП
Джованни Леони
ЦЗ
Алиссон
ВР
Кристал Пэлас
Точно не сыграют
Шейк Дукур
ОП
Эванн Гессан
ЦФ
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Статистика матча Ливерпуль - Кристал Пэлас
1
3
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
8
Нарушения
10
10
Офсайды
1
4
Количество передач
465
400
Сейвы
5
0
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.15
2.26
xGP (предотвращенные голы)
-1.07
-1.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Кристал Пэлас», 34-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»

  • Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
  • Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».

«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Ливерпуль
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