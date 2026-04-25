25.04.2026, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Англия. Премьер-лига, 34 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
3-2-3-2
28
Вудман
3
Робертсон
4
ван Дейк
16
Конате
21
Джонс
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
7
Вирц
10
Салах
9
Исак
8
Собослаи
3-2-1-3-1
1
Хендерсон
5
Лакруа
6
Канвот
26
Ричардс
27
Муньос
3
Митчелл
20
Уортон
7
Сарр
18
Камада
22
Джонсон
14
Матета
3
Робертсон
6
Керкез
6
Керкез
3
Робертсон
21
Джонс
2
Гомес
2
Гомес
21
Джонс
10
Салах
30
Фримпонг
30
Фримпонг
10
Салах
9
Исак
38
Гравенберх
38
Гравенберх
9
Исак
3
Митчелл
3
Соса
3
Соса
3
Митчелл
22
Джонсон
10
Пино
10
Пино
22
Джонсон
14
Матета
22
Ларсен
22
Ларсен
14
Матета
Остались в запасе
Ливерпуль
Кристал Пэлас
91
Ármin Pécsi
ВР
79
Will Wright
ЦЗ
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
5
Жефферсон Лерма
ЦП
13
Джастин Девенни
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
91
Ármin Pécsi
ВР
79
Will Wright
ЦЗ
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
5
Жефферсон Лерма
ЦП
13
Джастин Девенни
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Оливер Глазнер
Ливерпуль
Точно не сыграют
Кристал Пэлас
Точно не сыграют
Статистика матча Ливерпуль - Кристал Пэлас
1
3
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
8
Нарушения
10
10
Офсайды
1
4
Количество передач
465
400
Сейвы
5
0
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.15
2.26
xGP (предотвращенные голы)
-1.07
-1.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Кристал Пэлас», 34-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»