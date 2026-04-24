24.04.2026, пятница, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
Испания. Примера, 32 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
4-2-3-1
1
Вальес
13
Родригес
5
Бартра
4
Натан
2
Бельерин
4
Амрабат
15
Фидальго
10
Эз Абде
8
Форнальс
7
Антони
94
Бакамбу
4-3-2-1
13
Лунин
12
Александер-Арнольд
22
Рюдигер
4
Хейсен
23
Менди
5
Беллингем
8
Вальверде
27
Питарч
21
Диас
7
Винисиус
10
Мбаппе
5
Бартра
3
Льоренте
3
Льоренте
5
Бартра
15
Фидальго
21
Рока
21
Рока
15
Фидальго
8
Форнальс
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
8
Форнальс
4
Амрабат
22
Иско
22
Иско
4
Амрабат
94
Бакамбу
9
Эрнандес
9
Эрнандес
94
Бакамбу
4
Хейсен
5
Алаба
5
Алаба
4
Хейсен
21
Диас
20
Анхель
20
Анхель
21
Диас
27
Питарч
6
Камавинга
6
Камавинга
27
Питарч
10
Мбаппе
7
Гарсия
7
Гарсия
10
Мбаппе
Остались в запасе
Бетис
Реал
13
Пау Лопес
ВР
16
Валентин Гомес
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
31
Javier Navarro Jimenez
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
11
Фран Гарсия
ЛЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
29
Хорхе Кестеро
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
16
Валентин Гомес
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
Остались в запасе
31
Javier Navarro Jimenez
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
11
Фран Гарсия
ЛЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
29
Хорхе Кестеро
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Бетис
Точно не сыграют
Реал
Точно не сыграют
Статистика матча Бетис - Реал
1
2
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
10
8
Офсайды
1
3
Количество передач
573
536
Сейвы
7
3
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.08
1.19
xGP (предотвращенные голы)
0.74
0.74
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Реала», 32-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»