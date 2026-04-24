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  • «Бетис» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2026

«Бетис» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2026

24 апреля, 20:50
Бетис
24.04.2026, пятница, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
1 : 1
Завершен
Реал
90+4' Э. Бельерин
17' Винисиус
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
(К) ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
15
Альваро Фидальго
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Антони
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Федерико Вальверде
(К) ЦП
27
Тиаго Питарч
ЦП
21
Браим Диас
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
5
Серджи Альтимира
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
22
Иско
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Реал
31
Javier Navarro Jimenez
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
20
Мануэль Анхель
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
29
Хорхе Кестеро
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
4-2-3-1
1
Вальес
13
Родригес
5
Бартра
4
Натан
2
Бельерин
4
Амрабат
15
Фидальго
10
Эз Абде
8
Форнальс
7
Антони
94
Бакамбу
4-3-2-1
13
Лунин
12
Александер-Арнольд
22
Рюдигер
4
Хейсен
23
Менди
5
Беллингем
8
Вальверде
27
Питарч
21
Диас
7
Винисиус
10
Мбаппе
5
Бартра
3
Льоренте
3
Льоренте
5
Бартра
15
Фидальго
21
Рока
21
Рока
15
Фидальго
8
Форнальс
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
8
Форнальс
4
Амрабат
22
Иско
22
Иско
4
Амрабат
94
Бакамбу
9
Эрнандес
9
Эрнандес
94
Бакамбу
4
Хейсен
5
Алаба
5
Алаба
4
Хейсен
21
Диас
20
Анхель
20
Анхель
21
Диас
27
Питарч
6
Камавинга
6
Камавинга
27
Питарч
10
Мбаппе
7
Гарсия
7
Гарсия
10
Мбаппе
Остались в запасе
Бетис
Реал
13
Пау Лопес
ВР
16
Валентин Гомес
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
31
Javier Navarro Jimenez
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
11
Фран Гарсия
ЛЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
29
Хорхе Кестеро
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
16
Валентин Гомес
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
Остались в запасе
31
Javier Navarro Jimenez
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
11
Фран Гарсия
ЛЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
29
Хорхе Кестеро
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Бетис
Точно не сыграют
Хуниор Фирпо
ЛЗ
Анхель Ортис
ПЗ
Реал
Точно не сыграют
Тибо Куртуа
ВР
Родриго
ПВ
Эдер Милитао
ЦЗ
Арда Гюлер
АП
Орельен Чуамени
ОП
Статистика матча Бетис - Реал
1
2
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
10
8
Офсайды
1
3
Количество передач
573
536
Сейвы
7
3
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.08
1.19
xGP (предотвращенные голы)
0.74
0.74

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Реала», 32-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Реал»

«Бетис» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Бетис
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