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  • «Ротор» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

«Ротор» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

22 апреля, 17:50
Ротор
22.04.2026, среда, 19:00
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Родина
73' С. Алиев 90+3' Д. Давидян
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
10
Артем Симонян
АП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Родина
13
Сергей Волков
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
75
Артем Мещанинов
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
9
Артем Максименко
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Ротор
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
50
Томислав Дадич
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
18
Илья Родионов
АП
9
Давид Давидян
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
9
Саид Алиев
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
11
Теодоро Арсе
ЛВ
5
Андрей Егорычев
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
77
Аршак Корян
ПВ
77
Артур Гарибян
ЦФ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Чагров
13
Бардыбахин
24
Коротков
15
Данилкин
17
Покидышев
6
Макаров
5
Трошечкин
21
Макаров
73
Азнауров
10
Симонян
11
Эльдарушев
4-1-1-2-2
13
Волков
75
Мещанинов
55
Крижан
88
Сокол
49
Дятлов
50
Фищенко
38
Мусаев
9
Максименко
17
Бакаев
99
Тимошенко
10
Рейна
73
Азнауров
18
Родионов
18
Родионов
73
Азнауров
10
Симонян
9
Давидян
9
Давидян
10
Симонян
11
Эльдарушев
9
Алиев
9
Алиев
11
Эльдарушев
88
Сокол
80
Бессмертный
80
Бессмертный
88
Сокол
38
Мусаев
5
Егорычев
5
Егорычев
38
Мусаев
99
Тимошенко
77
Гарибян
77
Гарибян
99
Тимошенко
9
Максименко
18
Абдусаламов
18
Абдусаламов
9
Максименко
Остались в запасе
Ротор
Родина
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
50
Томислав Дадич
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
7
Илья Сафронов
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
23
Кирилл Ушатов
АП
11
Теодоро Арсе
ЛВ
77
Аршак Корян
ПВ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
50
Томислав Дадич
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
7
Илья Сафронов
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
23
Кирилл Ушатов
АП
11
Теодоро Арсе
ЛВ
77
Аршак Корян
ПВ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Хуан Диас
Статистика матча Ротор - Родина
4
2
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Родины», 30-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Родина»

«Ротор» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Родина Ротор
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