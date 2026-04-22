22.04.2026, среда, 19:00
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ротор
Ротор
4-2-1-2-1
13
Чагров
13
Бардыбахин
24
Коротков
15
Данилкин
17
Покидышев
6
Макаров
5
Трошечкин
21
Макаров
73
Азнауров
10
Симонян
11
Эльдарушев
4-1-1-2-2
13
Волков
75
Мещанинов
55
Крижан
88
Сокол
49
Дятлов
50
Фищенко
38
Мусаев
9
Максименко
17
Бакаев
99
Тимошенко
10
Рейна
73
Азнауров
18
Родионов
18
Родионов
73
Азнауров
10
Симонян
9
Давидян
9
Давидян
10
Симонян
11
Эльдарушев
9
Алиев
9
Алиев
11
Эльдарушев
88
Сокол
80
Бессмертный
80
Бессмертный
88
Сокол
38
Мусаев
5
Егорычев
5
Егорычев
38
Мусаев
99
Тимошенко
77
Гарибян
77
Гарибян
99
Тимошенко
9
Максименко
18
Абдусаламов
18
Абдусаламов
9
Максименко
Остались в запасе
Ротор
Родина
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
50
Томислав Дадич
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
7
Илья Сафронов
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
23
Кирилл Ушатов
АП
11
Теодоро Арсе
ЛВ
77
Аршак Корян
ПВ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
50
Томислав Дадич
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
7
Илья Сафронов
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
23
Кирилл Ушатов
АП
11
Теодоро Арсе
ЛВ
77
Аршак Корян
ПВ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Хуан Диас
Статистика матча Ротор - Родина
4
2
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Родины», 30-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»