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  • «Уфа» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

«Уфа» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

22 апреля, 15:50
Уфа
22.04.2026, среда, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
КАМАЗ
54' С. Абдуллаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
9
Данил Липовой
ЛВ
11
Магомед Якуев
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
22
Андрей Солодухин
АП
10
Роман Защепкин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
Главный тренер
Антон Хазов
Уфа
1
Иван Ломаев
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
97
Артём Иванов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
88
Мигран Агеян
АП
96
Алексей Барановский
АП
7
Александр Перченок
ПВ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
17
Осман Минатулаев
ЦФ
КАМАЗ
53
Вячеслав Коробов
ВР
45
Владислав Давыдов
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
7
Антон Рощин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
3-1-2-3-1
31
Беленов
55
Шляков
77
Агапов
5
Кутин
11
Якуев
22
Юсупов
18
Камилов
9
Липовой
8
Исаев
15
Хабалов
70
Ортис
3-1-1-3-2
31
Анисимов
3
Маругин
19
Тананеев
28
Семенов
83
Лайкин
7
Аюкин
12
Ревазов
11
Абдуллаев
8
Шамкин
10
Защепкин
22
Солодухин
8
Исаев
22
Хомуха
22
Хомуха
8
Исаев
9
Липовой
23
Ахатов
23
Ахатов
9
Липовой
11
Якуев
88
Агеян
88
Агеян
11
Якуев
15
Хабалов
17
Минатулаев
17
Минатулаев
15
Хабалов
83
Лайкин
45
Давыдов
45
Давыдов
83
Лайкин
8
Шамкин
17
Абдуллахи
17
Абдуллахи
8
Шамкин
7
Аюкин
7
Рощин
7
Рощин
7
Аюкин
12
Ревазов
28
Султонов
28
Султонов
12
Ревазов
22
Солодухин
10
Караев
10
Караев
22
Солодухин
Остались в запасе
Уфа
КАМАЗ
1
Иван Ломаев
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
97
Артём Иванов
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
7
Александр Перченок
ПВ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
53
Вячеслав Коробов
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
97
Артём Иванов
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
7
Александр Перченок
ПВ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Остались в запасе
53
Вячеслав Коробов
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Антон Хазов
Статистика матча Уфа - КАМАЗ
2
Всего ударов по воротам
5
4
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
9
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «КАМАЗа», 30-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа»«КАМАЗ»

«Уфа» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига КАМАЗ Уфа
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