22.04.2026, среда, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Уфа
Уфа
3-1-2-3-1
31
Беленов
55
Шляков
77
Агапов
5
Кутин
11
Якуев
22
Юсупов
18
Камилов
9
Липовой
8
Исаев
15
Хабалов
70
Ортис
3-1-1-3-2
31
Анисимов
3
Маругин
19
Тананеев
28
Семенов
83
Лайкин
7
Аюкин
12
Ревазов
11
Абдуллаев
8
Шамкин
10
Защепкин
22
Солодухин
8
Исаев
22
Хомуха
22
Хомуха
8
Исаев
9
Липовой
23
Ахатов
23
Ахатов
9
Липовой
11
Якуев
88
Агеян
88
Агеян
11
Якуев
15
Хабалов
17
Минатулаев
17
Минатулаев
15
Хабалов
83
Лайкин
45
Давыдов
45
Давыдов
83
Лайкин
8
Шамкин
17
Абдуллахи
17
Абдуллахи
8
Шамкин
7
Аюкин
7
Рощин
7
Рощин
7
Аюкин
12
Ревазов
28
Султонов
28
Султонов
12
Ревазов
22
Солодухин
10
Караев
10
Караев
22
Солодухин
Остались в запасе
Уфа
КАМАЗ
1
Иван Ломаев
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
97
Артём Иванов
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
7
Александр Перченок
ПВ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
53
Вячеслав Коробов
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
97
Артём Иванов
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
7
Александр Перченок
ПВ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Остались в запасе
53
Вячеслав Коробов
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Антон Хазов
Статистика матча Уфа - КАМАЗ
2
Всего ударов по воротам
5
4
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
9
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «КАМАЗа», 30-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «КАМАЗ»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»