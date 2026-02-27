27.02.2026, пятница, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Факел
Факел
4-1-1-2-2
96
Обухов
20
Юрганов
53
Журавлев
5
Габараев
55
Тодорович
23
Якимов
52
Нетфуллин
97
Магомедов
8
Багамаев
19
Пуси
9
Гнапи
3-3-2-1-1
57
Селихов
14
Мосин
53
Бардачев
2
Бегич
34
Маргасов
6
Сунгатулин
44
Малькевич
21
Иванисеня
99
Акбашев
17
Карапузов
19
Богомольский
9
Гнапи
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
9
Гнапи
19
Пуси
7
Моцпан
7
Моцпан
19
Пуси
55
Тодорович
10
Альшин
10
Альшин
55
Тодорович
97
Магомедов
25
Уридия
25
Уридия
97
Магомедов
34
Маргасов
16
Итало
16
Итало
34
Маргасов
17
Карапузов
97
Ишков
97
Ишков
17
Карапузов
14
Мосин
14
Железнов
14
Железнов
14
Мосин
44
Малькевич
59
Харин
59
Харин
44
Малькевич
99
Акбашев
10
Секулич
10
Секулич
99
Акбашев
Остались в запасе
Факел
Урал
1
Даниил Фролкин
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
25
Александр Беляев
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
86
Иван Кузнецов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
90
Тигран Арабачян
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Василий Березуцкий
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
25
Александр Беляев
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
90
Тигран Арабачян
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Василий Березуцкий
Статистика матча Факел - Урал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Урала», 22-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 февраля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Урал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»