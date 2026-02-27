Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Урала», 22-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 февраля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Урал»