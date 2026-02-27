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  • «Факел» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2026

«Факел» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2026

27 февраля, 15:50
Факел
27.02.2026, пятница, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Урал
43' Б. Пуси
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
96
Игорь Обухов
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
9
Аксель Гнапи
ЦФ
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Урал
57
Александр Селихов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
19
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Василий Березуцкий
Факел
1
Даниил Фролкин
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Никита Моцпан
АП
99
Нури Абдоков
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
25
Александр Беляев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
97
Илья Ишков
АП
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
90
Тигран Арабачян
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
10
Мартин Секулич
ЦФ
4-1-1-2-2
96
Обухов
20
Юрганов
53
Журавлев
5
Габараев
55
Тодорович
23
Якимов
52
Нетфуллин
97
Магомедов
8
Багамаев
19
Пуси
9
Гнапи
3-3-2-1-1
57
Селихов
14
Мосин
53
Бардачев
2
Бегич
34
Маргасов
6
Сунгатулин
44
Малькевич
21
Иванисеня
99
Акбашев
17
Карапузов
19
Богомольский
9
Гнапи
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
9
Гнапи
19
Пуси
7
Моцпан
7
Моцпан
19
Пуси
55
Тодорович
10
Альшин
10
Альшин
55
Тодорович
97
Магомедов
25
Уридия
25
Уридия
97
Магомедов
34
Маргасов
16
Итало
16
Итало
34
Маргасов
17
Карапузов
97
Ишков
97
Ишков
17
Карапузов
14
Мосин
14
Железнов
14
Железнов
14
Мосин
44
Малькевич
59
Харин
59
Харин
44
Малькевич
99
Акбашев
10
Секулич
10
Секулич
99
Акбашев
Остались в запасе
Факел
Урал
1
Даниил Фролкин
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
25
Александр Беляев
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
86
Иван Кузнецов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
90
Тигран Арабачян
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Василий Березуцкий
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
25
Александр Беляев
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
90
Тигран Арабачян
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Василий Березуцкий
Статистика матча Факел - Урал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Урала», 22-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 февраля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел»«Урал»

«Факел» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Урал Факел
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