26.02.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Составы команд
Црвена Звезда
Црвена Звезда
3-3-1-1-2
1
Матеус
16
Эракович
5
Родригао
30
Тебо
71
Тикнизян
20
Хандель
7
Соль
33
Крунич
22
Костов
19
Дуарте
22
Энем
4-2-1-3
1
Эзер
22
Сантуш
99
Мбемба
2
Манди
15
Перро
21
Андре
10
Харальдссон
32
Буадди
9
Жиру
28
Перрен
20
Фернандес-Пардо
30
Тебо
13
Велькович
13
Велькович
30
Тебо
71
Тикнизян
71
71
71
Тикнизян
5
Родригао
35
Овусу
35
Овусу
5
Родригао
22
Костов
10
Катай
10
Катай
22
Костов
22
Энем
7
Арнаутович
7
Арнаутович
22
Энем
20
Хандель
21
Элшник
21
Элшник
20
Хандель
15
Перро
24
Вердонк
24
Вердонк
15
Перро
10
Харальдссон
17
Мукау
17
Мукау
10
Харальдссон
22
Сантуш
3
Нгой
3
Нгой
22
Сантуш
28
Перрен
20
Коррея
20
Коррея
28
Перрен
Остались в запасе
Црвена Звезда
Лилль
31
Вук Драшкич
ВР
18
Омри Глазер
ВР
45
Стефан Гудель
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ОП
40
Luka Zarić
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
16
Арно Бодар
ВР
40
Zadig Lanssade
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
42
Saad Boussadia
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
11
Ноа Эджума
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
31
Вук Драшкич
ВР
18
Омри Глазер
ВР
45
Стефан Гудель
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ОП
40
Luka Zarić
ЦФ
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
40
Zadig Lanssade
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
42
Saad Boussadia
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
11
Ноа Эджума
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Бруно Женезио
Црвена Звезда
Точно не сыграют
Статистика матча Црвена Звезда - Лилль
3
1
Всего ударов по воротам
15
16
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
8
Нарушения
17
13
Офсайды
4
2
Количество передач
582
474
Сейвы
6
3
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
0.9
1.18
xGP (предотвращенные голы)
0.54
0.54
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Црвена Звезда» против «Лилля», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда» – «Лилль»
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Источник: «Бомбардир»