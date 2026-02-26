Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Црвена Звезда» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

«Црвена Звезда» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

26 февраля, 19:35
Црвена Звезда
26.02.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 2
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Лилль
4' О. Жиру 99' Н. Нгой
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Црвена Звезда
1
Матеус
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
30
Франклин Тебо
ЦЗ
7
Ен-Во Соль
ПЗ
20
Томаш Хандель
ОП
33
Раде Крунич
(К) ЦП
22
Василие Костов
АП
22
Джей Энем
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Црвена Звезда
31
Вук Драшкич
ВР
18
Омри Глазер
ВР
45
Стефан Гудель
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
71
Adem Avdić
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
6
Махмуду Байо
ОП
35
Дуглас Овусу
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
21
Тими Элшник
ЦФ
40
Luka Zarić
ЦФ
Лилль
16
Арно Бодар
ВР
40
Zadig Lanssade
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
38
Maxima Goffi
ЦЗ
35
Сориба Диауне
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
42
Saad Boussadia
ЦП
11
Ноа Эджума
ПВ
3
Натан Нгой
ЦФ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Матеус
16
Эракович
5
Родригао
30
Тебо
71
Тикнизян
20
Хандель
7
Соль
33
Крунич
22
Костов
19
Дуарте
22
Энем
4-2-1-3
1
Эзер
22
Сантуш
99
Мбемба
2
Манди
15
Перро
21
Андре
10
Харальдссон
32
Буадди
9
Жиру
28
Перрен
20
Фернандес-Пардо
30
Тебо
13
Велькович
13
Велькович
30
Тебо
71
Тикнизян
71
71
71
Тикнизян
5
Родригао
35
Овусу
35
Овусу
5
Родригао
22
Костов
10
Катай
10
Катай
22
Костов
22
Энем
7
Арнаутович
7
Арнаутович
22
Энем
20
Хандель
21
Элшник
21
Элшник
20
Хандель
15
Перро
24
Вердонк
24
Вердонк
15
Перро
10
Харальдссон
17
Мукау
17
Мукау
10
Харальдссон
22
Сантуш
3
Нгой
3
Нгой
22
Сантуш
28
Перрен
20
Коррея
20
Коррея
28
Перрен
Остались в запасе
Црвена Звезда
Лилль
31
Вук Драшкич
ВР
18
Омри Глазер
ВР
45
Стефан Гудель
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ОП
40
Luka Zarić
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
16
Арно Бодар
ВР
40
Zadig Lanssade
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
42
Saad Boussadia
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
11
Ноа Эджума
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
31
Вук Драшкич
ВР
18
Омри Глазер
ВР
45
Стефан Гудель
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ОП
40
Luka Zarić
ЦФ
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
40
Zadig Lanssade
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
42
Saad Boussadia
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
11
Ноа Эджума
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Бруно Женезио
Црвена Звезда
Точно не сыграют
Мирко Иванич
АП
Владимир Лучич
ЛВ
Лилль
Точно не сыграют
Александро
ЦЗ
Марк-Орель Каяр
ВР
Хамза Игамане
ЦФ
Этан Мбаппе
ЦП
Тома Менье
ПЗ
Осаме Сахрауи
ЛВ
Усман Туре
ЦЗ
Статистика матча Црвена Звезда - Лилль
3
1
Всего ударов по воротам
15
16
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
8
Нарушения
17
13
Офсайды
4
2
Количество передач
582
474
Сейвы
6
3
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
0.9
1.18
xGP (предотвращенные голы)
0.54
0.54

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Црвена Звезда» против «Лилля», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда» – «Лилль»

«Црвена Звезда» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Лилль Црвена Звезда
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
11
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
2
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
7
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+