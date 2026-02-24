24.02.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
Лига чемпионов, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
4-3-1-2
1
Зоммер
32
Димарко
25
Аканджи
95
Бастони
31
Биссек
16
Фраттези
7
Зелински
23
Барелла
11
Энрике
9
Тюрам
94
Пио Эспозито
3-1-3-2-1
12
Хайкин
4
Бьортуфт
6
Гундерсен
15
Бьоркан
7
Берг
26
Эвьен
19
Фет
20
Сьоволд
11
Бломберг
10
Хеуге
9
Хег
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
7
Зелински
8
Сучич
8
Сучич
7
Зелински
11
Энрике
17
Диуф
17
Диуф
11
Энрике
31
Биссек
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
31
Биссек
16
Фраттези
14
Бонни
14
Бонни
16
Фраттези
15
Бьоркан
5
Алеесами
5
Алеесами
15
Бьоркан
26
Эвьен
14
Салтнес
14
Салтнес
26
Эвьен
11
Бломберг
25
Мяяття
25
Мяяття
11
Бломберг
9
Хег
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
9
Хег
Остались в запасе
Интер
Буде-Глимт
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
53
Matteo Lavelli
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
1
Юлиан Лунд
ВР
45
Исак Сьонг
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
8
Сондре Аукленд
АП
22
Даниэл Басси
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
53
Matteo Lavelli
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
45
Исак Сьонг
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
8
Сондре Аукленд
АП
22
Даниэл Басси
ПВ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Интер
Точно не сыграют
Буде-Глимт
Точно не сыграют
Статистика матча Интер - Буде-Глимт
1
Всего ударов по воротам
30
7
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
16
1
Нарушения
11
9
Офсайды
1
2
Количество передач
602
261
Сейвы
3
4
Точность передач %
87
70
Удары мимо ворот
16
2
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
26
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.29
1.74
xGP (предотвращенные голы)
-0.01
-0.01
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Интер» против «Буде-Глимт», 1/16 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Буде-Глимт»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»