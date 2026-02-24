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  • «Интер» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2026

«Интер» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2026

24 февраля, 21:50
Интер
24.02.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
1 : 2
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Буде-Глимт
76' А. Бастони
58' Й. Хеуге 72' Х. Эвьен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
23
Николо Барелла
(К) ЦП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
(К) ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Петар Сучич
ОП
17
Анди Диуф
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
53
Matteo Lavelli
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
45
Исак Сьонг
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
8
Сондре Аукленд
АП
22
Даниэл Басси
ПВ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
4-3-1-2
1
Зоммер
32
Димарко
25
Аканджи
95
Бастони
31
Биссек
16
Фраттези
7
Зелински
23
Барелла
11
Энрике
9
Тюрам
94
Пио Эспозито
3-1-3-2-1
12
Хайкин
4
Бьортуфт
6
Гундерсен
15
Бьоркан
7
Берг
26
Эвьен
19
Фет
20
Сьоволд
11
Бломберг
10
Хеуге
9
Хег
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
7
Зелински
8
Сучич
8
Сучич
7
Зелински
11
Энрике
17
Диуф
17
Диуф
11
Энрике
31
Биссек
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
31
Биссек
16
Фраттези
14
Бонни
14
Бонни
16
Фраттези
15
Бьоркан
5
Алеесами
5
Алеесами
15
Бьоркан
26
Эвьен
14
Салтнес
14
Салтнес
26
Эвьен
11
Бломберг
25
Мяяття
25
Мяяття
11
Бломберг
9
Хег
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
9
Хег
Остались в запасе
Интер
Буде-Глимт
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
53
Matteo Lavelli
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
1
Юлиан Лунд
ВР
45
Исак Сьонг
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
8
Сондре Аукленд
АП
22
Даниэл Басси
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
53
Matteo Lavelli
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
45
Исак Сьонг
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
8
Сондре Аукленд
АП
22
Даниэл Басси
ПВ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Интер
Точно не сыграют
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Хакан Чалханоглу
ЦП
Буде-Глимт
Точно не сыграют
Миккель Бро Хансен
ЦФ
G. Sunday
Статистика матча Интер - Буде-Глимт
1
Всего ударов по воротам
30
7
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
16
1
Нарушения
11
9
Офсайды
1
2
Количество передач
602
261
Сейвы
3
4
Точность передач %
87
70
Удары мимо ворот
16
2
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
26
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.29
1.74
xGP (предотвращенные голы)
-0.01
-0.01

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Интер» против «Буде-Глимт», 1/16 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Буде-Глимт»

«Интер» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Буде-Глимт Интер
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