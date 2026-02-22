22.02.2026, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 26 тур
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
4-3-3
16
Меньян
33
Бартезаги
23
Томори
5
Де Винтер
2
Эступиньян
20
Лофтус-Чик
14
Модрич
12
Рабьо
27
Леау
11
Пулишич
56
Салемакерс
3-3-2-1-1
40
Корви
37
Тройло
5
Валенти
27
Бричги
15
Дель Прато
16
Кейта
14
Валери
80
Бернабе
32
Ордоньес
7
Стрефецца
32
Пеллегрино
2
Эступиньян
31
Павлович
31
Павлович
2
Эступиньян
23
Томори
13
Атекаме
13
Атекаме
23
Томори
20
Лофтус-Чик
30
Яшари
30
Яшари
20
Лофтус-Чик
11
Пулишич
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
11
Пулишич
Яшари
28
Нкунку
28
Нкунку
Яшари
32
Ордоньес
18
Серенсен
18
Серенсен
32
Ордоньес
32
Пеллегрино
24
Эстевес
24
Эстевес
32
Пеллегрино
80
Бернабе
41
Кавилья
41
Кавилья
80
Бернабе
7
Стрефецца
11
Ондрейка
11
Ондрейка
7
Стрефецца
Остались в запасе
Милан
Парма
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
66
Филиппо Ринальди
ВР
67
Габриэле Казентини
ВР
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
2
Марлон Мена Мартинес
ЦЗ
8
Бенжа Кремаски
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Остались в запасе
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
67
Габриэле Казентини
ВР
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
2
Марлон Мена Мартинес
ЦЗ
8
Бенжа Кремаски
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Карлос Куэста
Милан
Точно не сыграют
Статистика матча Милан - Парма
2
1
Всего ударов по воротам
25
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
13
10
Офсайды
1
1
Количество передач
626
315
Сейвы
2
5
Точность передач %
92
80
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.54
0.46
xGP (предотвращенные голы)
0.77
0.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Пармы», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Парма»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»