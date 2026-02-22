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  • «Милан» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

«Милан» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

22 февраля, 18:50
Милан
22.02.2026, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 1
Завершен
Парма
80' М. Тройло
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
27
Саша Бричги
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
80
Адриан Бернабе
ЦП
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Милан
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
30
Ардон Яшари
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Парма
66
Филиппо Ринальди
ВР
67
Габриэле Казентини
ВР
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
2
Марлон Мена Мартинес
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
4-3-3
16
Меньян
33
Бартезаги
23
Томори
5
Де Винтер
2
Эступиньян
20
Лофтус-Чик
14
Модрич
12
Рабьо
27
Леау
11
Пулишич
56
Салемакерс
3-3-2-1-1
40
Корви
37
Тройло
5
Валенти
27
Бричги
15
Дель Прато
16
Кейта
14
Валери
80
Бернабе
32
Ордоньес
7
Стрефецца
32
Пеллегрино
2
Эступиньян
31
Павлович
31
Павлович
2
Эступиньян
23
Томори
13
Атекаме
13
Атекаме
23
Томори
20
Лофтус-Чик
30
Яшари
30
Яшари
20
Лофтус-Чик
11
Пулишич
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
11
Пулишич
Яшари
28
Нкунку
28
Нкунку
Яшари
32
Ордоньес
18
Серенсен
18
Серенсен
32
Ордоньес
32
Пеллегрино
24
Эстевес
24
Эстевес
32
Пеллегрино
80
Бернабе
41
Кавилья
41
Кавилья
80
Бернабе
7
Стрефецца
11
Ондрейка
11
Ондрейка
7
Стрефецца
Остались в запасе
Милан
Парма
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
66
Филиппо Ринальди
ВР
67
Габриэле Казентини
ВР
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
2
Марлон Мена Мартинес
ЦЗ
8
Бенжа Кремаски
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Остались в запасе
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
67
Габриэле Казентини
ВР
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
2
Марлон Мена Мартинес
ЦЗ
8
Бенжа Кремаски
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Карлос Куэста
Милан
Точно не сыграют
Сантьяго Хименес
ЦФ
Парма
Точно не сыграют
Алессандро Циркати
ЦЗ
Матия Фриган
ЦФ
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
Зион Сузуки
ВР
Понтус Альмквист
ЦФ
Статистика матча Милан - Парма
2
1
Всего ударов по воротам
25
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
13
10
Офсайды
1
1
Количество передач
626
315
Сейвы
2
5
Точность передач %
92
80
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.54
0.46
xGP (предотвращенные голы)
0.77
0.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Пармы», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан»«Парма»

«Милан» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Парма Милан
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