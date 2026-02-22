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  • «Ноттингем Форест» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

«Ноттингем Форест» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

22 февраля, 15:50
Ноттингем Форест
22.02.2026, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
90+7' А. Мак Аллистер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ноттингем Форест
1
Стефан Ортега
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К) ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
5
Эллиот Андерсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
22
Уго Экитике
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Ноттингем Форест
1
Ангус Ганн
ВР
23
Жаир Кунья
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
8
Николас Домингес
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Дан Ндой
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
20
Киран Моррисон
АП
42
Трей Ньони
АП
4-1-1-3-1
1
Ортега
34
Эйна
31
Миленкович
5
Мурильо
3
Уильямс
6
Сангаре
10
Гиббс-Уайт
20
Хатчинсон
5
Андерсон
7
Хадсон-Одои
11
Жезус
3-3-3-1
1
Алиссон
16
Конате
4
ван Дейк
6
Керкез
21
Джонс
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
18
Гакпо
22
Экитике
5
Андерсон
8
Домингес
8
Домингес
5
Андерсон
10
Гиббс-Уайт
24
Макэйти
24
Макэйти
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
14
Ндой
14
Ндой
7
Хадсон-Одои
20
Хатчинсон
7
Баква
7
Баква
20
Хатчинсон
11
Жезус
20
Лукка
20
Лукка
11
Жезус
6
Керкез
3
Робертсон
3
Робертсон
6
Керкез
21
Джонс
2
Гомес
2
Гомес
21
Джонс
10
Салах
73
Нгумоха
73
Нгумоха
10
Салах
18
Гакпо
14
Кьеза
14
Кьеза
18
Гакпо
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Ливерпуль
1
Ангус Ганн
ВР
23
Жаир Кунья
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
22
Райан Йетс
ЦП
Главный тренер
Витор Перейра
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
20
Киран Моррисон
АП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
23
Жаир Кунья
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
22
Райан Йетс
ЦП
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
20
Киран Моррисон
АП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Арне Слот
Ноттингем Форест
Точно не сыграют
Вилли Боли
ЦЗ
Джон
ВР
Матс Селс
ВР
Крис Вуд
ЦФ
Под вопросом
Николо Савона
ПЗ
Ливерпуль
Точно не сыграют
Ватару Эндо
ОП
Стефан Байчетич
ОП
Конор Брэдли
ПЗ
Жереми Фримпонг
ПЗ
Александер Исак
ЦФ
Джованни Леони
ЦЗ
Статистика матча Ноттингем Форест - Ливерпуль
2
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
ВАР
0
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
13
9
Офсайды
1
1
Количество передач
421
489
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
11
2
xG (ожидаемые голы)
1.19
1.73
xGP (предотвращенные голы)
0.65
0.65

Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Ливерпуля», 27-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Ливерпуль»

«Ноттингем Форест» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Ноттингем Форест
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