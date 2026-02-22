22.02.2026, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
4-1-1-3-1
1
Ортега
34
Эйна
31
Миленкович
5
Мурильо
3
Уильямс
6
Сангаре
10
Гиббс-Уайт
20
Хатчинсон
5
Андерсон
7
Хадсон-Одои
11
Жезус
3-3-3-1
1
Алиссон
16
Конате
4
ван Дейк
6
Керкез
21
Джонс
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
18
Гакпо
22
Экитике
5
Андерсон
8
Домингес
8
Домингес
5
Андерсон
10
Гиббс-Уайт
24
Макэйти
24
Макэйти
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
14
Ндой
14
Ндой
7
Хадсон-Одои
20
Хатчинсон
7
Баква
7
Баква
20
Хатчинсон
11
Жезус
20
Лукка
20
Лукка
11
Жезус
6
Керкез
3
Робертсон
3
Робертсон
6
Керкез
21
Джонс
2
Гомес
2
Гомес
21
Джонс
10
Салах
73
Нгумоха
73
Нгумоха
10
Салах
18
Гакпо
14
Кьеза
14
Кьеза
18
Гакпо
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Ливерпуль
1
Ангус Ганн
ВР
23
Жаир Кунья
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
22
Райан Йетс
ЦП
Главный тренер
Витор Перейра
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
20
Киран Моррисон
АП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
23
Жаир Кунья
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
22
Райан Йетс
ЦП
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
20
Киран Моррисон
АП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Арне Слот
Ноттингем Форест
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Ноттингем Форест - Ливерпуль
2
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
ВАР
0
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
13
9
Офсайды
1
1
Количество передач
421
489
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
11
2
xG (ожидаемые голы)
1.19
1.73
xGP (предотвращенные голы)
0.65
0.65
Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Ливерпуля», 27-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Ливерпуль»
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Источник: «Бомбардир»