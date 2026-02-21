21.02.2026, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 26 тур
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Лечче
Лечче
3-2-2-2-1
30
Фальконе
16
Гандельман
44
Габриэль
4
Гашпар
25
Галло
17
Вейга
20
Рамадани
29
Кулибали
23
Соттиль
50
Пьеротти
9
Чеддира
4-1-2-1-2
1
Зоммер
95
Бастони
6
де Врей
31
Биссек
32
Димарко
8
Сучич
7
Зелински
16
Фраттези
11
Энрике
9
Тюрам
94
Пио Эспозито
4
Гашпар
5
Зиберт
5
Зиберт
4
Гашпар
16
Гандельман
79
Нгом
79
Нгом
16
Гандельман
23
Соттиль
19
Банда
19
Банда
23
Соттиль
50
Пьеротти
11
Н'Дри
11
Н'Дри
50
Пьеротти
29
Кулибали
9
Штулич
9
Штулич
29
Кулибали
95
Бастони
30
Аугусто
30
Аугусто
95
Бастони
6
де Врей
25
Аканджи
25
Аканджи
6
де Врей
11
Энрике
17
Диуф
17
Диуф
11
Энрике
8
Сучич
22
Мхитарян
22
Мхитарян
8
Сучич
9
Тюрам
14
Бонни
14
Бонни
9
Тюрам
Остались в запасе
Лечче
Интер
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
7
Алекс Сала
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
57
Иво Качмарски
ЦП
17
Лука Топалович
АП
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
7
Алекс Сала
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
57
Иво Качмарски
ЦП
17
Лука Топалович
АП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Кристиан Киву
Лечче
Точно не сыграют
Интер
Точно не сыграют
Статистика матча Лечче - Интер
1
2
Всего ударов по воротам
3
24
Удары в створ
0
9
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
0
1
Угловые удары
2
10
Нарушения
10
8
Офсайды
3
3
Количество передач
285
592
Сейвы
6
0
Точность передач %
74
86
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
1
19
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.12
2.46
Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Интера», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»