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  • «Лечче» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

«Лечче» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

21 февраля, 18:50
Лечче
21.02.2026, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 2
Завершен
Интер
75' Г. Мхитарян 82' М. Аканджи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лечче
30
Владимиро Фальконе
(К) ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
(К) ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Лечче
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
7
Алекс Сала
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
11
Конан Н'Дри
ПВ
9
Никола Штулич
ЦФ
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
57
Иво Качмарски
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Лука Топалович
АП
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
3-2-2-2-1
30
Фальконе
16
Гандельман
44
Габриэль
4
Гашпар
25
Галло
17
Вейга
20
Рамадани
29
Кулибали
23
Соттиль
50
Пьеротти
9
Чеддира
4-1-2-1-2
1
Зоммер
95
Бастони
6
де Врей
31
Биссек
32
Димарко
8
Сучич
7
Зелински
16
Фраттези
11
Энрике
9
Тюрам
94
Пио Эспозито
4
Гашпар
5
Зиберт
5
Зиберт
4
Гашпар
16
Гандельман
79
Нгом
79
Нгом
16
Гандельман
23
Соттиль
19
Банда
19
Банда
23
Соттиль
50
Пьеротти
11
Н'Дри
11
Н'Дри
50
Пьеротти
29
Кулибали
9
Штулич
9
Штулич
29
Кулибали
95
Бастони
30
Аугусто
30
Аугусто
95
Бастони
6
де Врей
25
Аканджи
25
Аканджи
6
де Врей
11
Энрике
17
Диуф
17
Диуф
11
Энрике
8
Сучич
22
Мхитарян
22
Мхитарян
8
Сучич
9
Тюрам
14
Бонни
14
Бонни
9
Тюрам
Остались в запасе
Лечче
Интер
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
7
Алекс Сала
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
57
Иво Качмарски
ЦП
17
Лука Топалович
АП
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
7
Алекс Сала
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
57
Иво Качмарски
ЦП
17
Лука Топалович
АП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Кристиан Киву
Лечче
Точно не сыграют
Медон Бериша
ЦП
Франческо Камарда
ЦФ
Интер
Точно не сыграют
Николо Барелла
ЦП
Хакан Чалханоглу
ЦП
Дензел Дюмфрис
ПП
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Статистика матча Лечче - Интер
1
2
Всего ударов по воротам
3
24
Удары в створ
0
9
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
0
1
Угловые удары
2
10
Нарушения
10
8
Офсайды
3
3
Количество передач
285
592
Сейвы
6
0
Точность передач %
74
86
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
1
19
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.12
2.46

Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Интера», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче»«Интер»

«Лечче» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Интер Лечче
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