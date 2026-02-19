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  • «Лилль» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026

«Лилль» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026

19 февраля, 21:50
Лилль
19.02.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Црвена Звезда
45+1' Ф. Тебо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
32
Айюб Буадди
АП
3
Натан Нгой
ЦФ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Црвена Звезда
1
Матеус
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
30
Франклин Тебо
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
7
Ен-Во Соль
ПЗ
37
Владимир Лучич
ЛВ
20
Томаш Хандель
ОП
33
Раде Крунич
(К) ЦП
19
Бруно Дуарте
ЦФ
22
Джей Энем
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Лилль
16
Арно Бодар
ВР
40
Zadig Lanssade
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
38
Maxima Goffi
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
35
Сориба Диауне
ЛВ
33
Лилиан Баре
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
42
Saad Boussadia
ЦП
11
Ноа Эджума
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Црвена Звезда
31
Вук Драшкич
ВР
18
Омри Глазер
ВР
71
Adem Avdić
ЦЗ
45
Стефан Гудель
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
6
Махмуду Байо
ОП
24
Никола Станкович
ЦП
22
Василие Костов
ЦП
35
Дуглас Овусу
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
40
Luka Zarić
ЦФ
2-1-2-1-4
1
Эзер
15
Перро
2
Манди
17
Мукау
10
Харальдссон
21
Андре
32
Буадди
3
Нгой
28
Перрен
20
Фернандес-Пардо
20
Коррея
3-3-1-1-2
1
Матеус
5
Родригао
30
Тебо
16
Эракович
7
Соль
20
Хандель
71
Тикнизян
33
Крунич
37
Лучич
22
Энем
19
Дуарте
10
Харальдссон
22
Сантуш
22
Сантуш
10
Харальдссон
17
Мукау
6
Бенталеб
6
Бенталеб
17
Мукау
20
Фернандес-Пардо
35
Диауне
35
Диауне
20
Фернандес-Пардо
20
Коррея
11
Эджума
11
Эджума
20
Коррея
28
Перрен
9
Жиру
9
Жиру
28
Перрен
71
Тикнизян
71
71
71
Тикнизян
16
Эракович
13
Велькович
13
Велькович
16
Эракович
37
Лучич
24
Станкович
24
Станкович
37
Лучич
19
Дуарте
10
Катай
10
Катай
19
Дуарте
22
Энем
7
Арнаутович
7
Арнаутович
22
Энем
Остались в запасе
Лилль
Црвена Звезда
16
Арно Бодар
ВР
40
Zadig Lanssade
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
38
Maxima Goffi
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ОП
42
Saad Boussadia
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
31
Вук Драшкич
ВР
18
Омри Глазер
ВР
45
Стефан Гудель
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ОП
22
Василие Костов
ЦП
35
Дуглас Овусу
ЦП
40
Luka Zarić
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
40
Zadig Lanssade
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
38
Maxima Goffi
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ОП
42
Saad Boussadia
ЦП
Остались в запасе
31
Вук Драшкич
ВР
18
Омри Глазер
ВР
45
Стефан Гудель
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ОП
22
Василие Костов
ЦП
35
Дуглас Овусу
ЦП
40
Luka Zarić
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Деян Станкович
Лилль
Точно не сыграют
Хамза Игамане
ЦФ
Этан Мбаппе
ЦП
Тома Менье
ПЗ
Осаме Сахрауи
ЛВ
Усман Туре
ЦЗ
Александро
ЦЗ
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Марк-Орель Каяр
ВР
Црвена Звезда
Точно не сыграют
Тими Элшник
ЦФ
Мирко Иванич
АП
Неманья Радоньич
ЛВ
Статистика матча Лилль - Црвена Звезда
1
4
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
7
Нарушения
15
15
Офсайды
3
2
Количество передач
445
402
Сейвы
2
1
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
0.47
2.34
xGP (предотвращенные голы)
0.51
0.51

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Црвены Звезды», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Црвена Звезда»

«Лилль» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Црвена Звезда Лилль
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