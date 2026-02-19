19.02.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Составы команд
Лилль
Лилль
2-1-2-1-4
1
Эзер
15
Перро
2
Манди
17
Мукау
10
Харальдссон
21
Андре
32
Буадди
3
Нгой
28
Перрен
20
Фернандес-Пардо
20
Коррея
3-3-1-1-2
1
Матеус
5
Родригао
30
Тебо
16
Эракович
7
Соль
20
Хандель
71
Тикнизян
33
Крунич
37
Лучич
22
Энем
19
Дуарте
10
Харальдссон
22
Сантуш
22
Сантуш
10
Харальдссон
17
Мукау
6
Бенталеб
6
Бенталеб
17
Мукау
20
Фернандес-Пардо
35
Диауне
35
Диауне
20
Фернандес-Пардо
20
Коррея
11
Эджума
11
Эджума
20
Коррея
28
Перрен
9
Жиру
9
Жиру
28
Перрен
71
Тикнизян
71
71
71
Тикнизян
16
Эракович
13
Велькович
13
Велькович
16
Эракович
37
Лучич
24
Станкович
24
Станкович
37
Лучич
19
Дуарте
10
Катай
10
Катай
19
Дуарте
22
Энем
7
Арнаутович
7
Арнаутович
22
Энем
Остались в запасе
Лилль
Црвена Звезда
16
Арно Бодар
ВР
40
Zadig Lanssade
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
38
Maxima Goffi
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ОП
42
Saad Boussadia
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
31
Вук Драшкич
ВР
18
Омри Глазер
ВР
45
Стефан Гудель
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ОП
22
Василие Костов
ЦП
35
Дуглас Овусу
ЦП
40
Luka Zarić
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
40
Zadig Lanssade
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
38
Maxima Goffi
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ОП
42
Saad Boussadia
ЦП
Остались в запасе
31
Вук Драшкич
ВР
18
Омри Глазер
ВР
45
Стефан Гудель
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ОП
22
Василие Костов
ЦП
35
Дуглас Овусу
ЦП
40
Luka Zarić
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Лилль - Црвена Звезда
1
4
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
7
Нарушения
15
15
Офсайды
3
2
Количество передач
445
402
Сейвы
2
1
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
0.47
2.34
xGP (предотвращенные голы)
0.51
0.51
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Црвены Звезды», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Црвена Звезда»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»