18.02.2026, среда, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
3-3-2-1-1
16
Меньян
23
Томори
5
Де Винтер
31
Павлович
33
Бартезаги
30
Яшари
13
Атекаме
21
Риччи
14
Модрич
27
Леау
28
Нкунку
3-3-4
1
Бутез
20
ван дер Бремпт
34
Карлос
2
Кемпф
23
Войвода
21
Перроне
4
Рамон
8
Какере
20
Батурина
10
Пас
6
Роберто
31
Павлович
46
Габбиа
46
Габбиа
31
Павлович
21
Риччи
24
Фофана
24
Фофана
21
Риччи
13
Атекаме
56
Салемакерс
56
Салемакерс
13
Атекаме
27
Леау
11
Пулишич
11
Пулишич
27
Леау
28
Нкунку
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
28
Нкунку
20
ван дер Бремпт
16
Валье
16
Валье
20
ван дер Бремпт
23
Войвода
27
Смольчич
27
Смольчич
23
Войвода
8
Какере
17
Родригес
17
Родригес
8
Какере
6
Роберто
7
Да Кунья
7
Да Кунья
6
Роберто
10
Пас
9
Дувикас
9
Дувикас
10
Пас
Остались в запасе
Милан
Комо
96
Лоренцо Торриани
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
22
Мауро Виджорито
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
15
Adrian Lahdo
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
19
Николас Кюн
ПВ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
15
Adrian Lahdo
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
19
Николас Кюн
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Милан
Точно не сыграют
Комо
Точно не сыграют
Статистика матча Милан - Комо
2
1
3
Всего ударов по воротам
6
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
12
Офсайды
5
1
Количество передач
509
443
Сейвы
3
3
Точность передач %
90
90
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.77
1.33
xGP (предотвращенные голы)
0.07
0.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Комо», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Комо»
- Матч можно посмотреть в сервисе «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»