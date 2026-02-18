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  • «Милан» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2026

«Милан» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2026

18 февраля, 21:35
Милан
18.02.2026, среда, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 1
Завершен
Комо
64' Р. Леау
32' Н. Пас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
30
Ардон Яшари
ОП
21
Самуэле Риччи
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Комо
1
Жан Бутез
ВР
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
21
Максимо Перроне
ОП
6
Серджи Роберто
(К) ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Милан
96
Лоренцо Торриани
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
15
Adrian Lahdo
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
19
Николас Кюн
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
3-3-2-1-1
16
Меньян
23
Томори
5
Де Винтер
31
Павлович
33
Бартезаги
30
Яшари
13
Атекаме
21
Риччи
14
Модрич
27
Леау
28
Нкунку
3-3-4
1
Бутез
20
ван дер Бремпт
34
Карлос
2
Кемпф
23
Войвода
21
Перроне
4
Рамон
8
Какере
20
Батурина
10
Пас
6
Роберто
31
Павлович
46
Габбиа
46
Габбиа
31
Павлович
21
Риччи
24
Фофана
24
Фофана
21
Риччи
13
Атекаме
56
Салемакерс
56
Салемакерс
13
Атекаме
27
Леау
11
Пулишич
11
Пулишич
27
Леау
28
Нкунку
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
28
Нкунку
20
ван дер Бремпт
16
Валье
16
Валье
20
ван дер Бремпт
23
Войвода
27
Смольчич
27
Смольчич
23
Войвода
8
Какере
17
Родригес
17
Родригес
8
Какере
6
Роберто
7
Да Кунья
7
Да Кунья
6
Роберто
10
Пас
9
Дувикас
9
Дувикас
10
Пас
Остались в запасе
Милан
Комо
96
Лоренцо Торриани
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
22
Мауро Виджорито
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
15
Adrian Lahdo
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
19
Николас Кюн
ПВ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
15
Adrian Lahdo
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
19
Николас Кюн
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Милан
Точно не сыграют
Адриан Рабьо
ЦП
Сантьяго Хименес
ЦФ
Комо
Точно не сыграют
Ассане Диао
ЛВ
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
Альваро Мората
ЦФ
Статистика матча Милан - Комо
2
1
3
Всего ударов по воротам
6
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
12
Офсайды
5
1
Количество передач
509
443
Сейвы
3
3
Точность передач %
90
90
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.77
1.33
xGP (предотвращенные голы)
0.07
0.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Комо», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Комо»

«Милан» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Комо Милан
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