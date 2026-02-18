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  • «Буде-Глимт» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2026

«Буде-Глимт» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2026

18 февраля, 21:50
Буде-Глимт
18.02.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
3 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Интер
20' С. Фет 61' Й. Хеуге 64' К. Хег
30' Ф. Пио Эспозито
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
9
Каспер Хег
(К) ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Петар Сучич
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Буде-Глимт
45
Исак Сьонг
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
8
Сондре Аукленд
АП
94
Аугуст Миккельсен
АП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
22
Даниэл Басси
ПВ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
7
Петр Зелински
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
45
Leonardo Bovo
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
4
Бьортуфт
6
Гундерсен
7
Берг
20
Сьоволд
26
Эвьен
19
Фет
10
Хеуге
11
Бломберг
9
Хег
3-3-2-2
1
Зоммер
95
Бастони
15
Ачерби
25
Аканджи
3
Дармиан
8
Сучич
30
Аугусто
22
Мхитарян
23
Барелла
94
Пио Эспозито
10
Мартинес
6
Гундерсен
5
Алеесами
5
Алеесами
6
Гундерсен
11
Бломберг
8
Аукленд
8
Аукленд
11
Бломберг
19
Фет
25
Мяяття
25
Мяяття
19
Фет
9
Хег
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
9
Хег
22
Мхитарян
7
Зелински
7
Зелински
22
Мхитарян
23
Барелла
17
Диуф
17
Диуф
23
Барелла
3
Дармиан
11
Энрике
11
Энрике
3
Дармиан
10
Мартинес
9
Тюрам
9
Тюрам
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
14
Бонни
14
Бонни
94
Пио Эспозито
Остались в запасе
Буде-Глимт
Интер
45
Исак Сьонг
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
22
Даниэл Басси
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
45
Leonardo Bovo
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
45
Исак Сьонг
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
22
Даниэл Басси
ПВ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
45
Leonardo Bovo
ЦП
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Кристиан Киву
Буде-Глимт
Точно не сыграют
Миккель Бро Хансен
ЦФ
G. Sunday
Интер
Точно не сыграют
Дензел Дюмфрис
ПП
Хакан Чалханоглу
ЦП
Давиде Фраттези
ЦП
Статистика матча Буде-Глимт - Интер
1
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
12
6
Офсайды
0
3
Количество передач
452
607
Сейвы
3
3
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
1.19
1.56
xGP (предотвращенные голы)
-0.15
-0.15

Смотреть прямую трансляцию матча «Буде-Глимт» против «Интера», 1/16 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Буде-Глимт»«Интер»

«Буде-Глимт» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Интер Буде-Глимт
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