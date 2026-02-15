15.02.2026, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
Испания. Примера, 24 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Мальорка
Мальорка
4-2-1-1-2
13
Роман
22
Мохика
24
Вальент
4
Лопес
24
Маффео
8
Маскарель
11
Кошта
10
Дардер
11
Вирджили
19
Мурики
18
Жозеф
3-1-1-3-2
1
Вальес
4
Натан
3
Льоренте
13
Родригес
21
Рока
15
Фидальго
7
Антони
8
Форнальс
10
Эз Абде
94
Бакамбу
24
Руйбаль
22
Мохика
3
Латорре
3
Латорре
22
Мохика
11
Кошта
6
Санчес
6
Санчес
11
Кошта
8
Маскарель
8
Морланес
8
Морланес
8
Маскарель
10
Дардер
20
Торре
20
Торре
10
Дардер
18
Жозеф
11
Лувумбо
11
Лувумбо
18
Жозеф
3
Льоренте
5
Бартра
5
Бартра
3
Льоренте
24
Руйбаль
12
Ортис
12
Ортис
24
Руйбаль
15
Фидальго
5
Альтимира
5
Альтимира
15
Фидальго
94
Бакамбу
18
Деосса
18
Деосса
94
Бакамбу
Остались в запасе
Мальорка
Бетис
13
Лукас Бергстрем
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
21
Антонио Раильо
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Адриан
ВР
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
17
Родриго Рикельме
ПВ
15
Пабло Гарсия
ПВ
29
Rodrigo Marina
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
21
Антонио Раильо
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
17
Родриго Рикельме
ПВ
15
Пабло Гарсия
ПВ
29
Rodrigo Marina
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Мальорка
Точно не сыграют
Статистика матча Мальорка - Бетис
4
3
Всего ударов по воротам
14
17
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
16
10
Офсайды
1
0
Количество передач
616
341
Сейвы
5
2
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.01
2.12
xGP (предотвращенные голы)
-0.45
-0.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Бетиса», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»