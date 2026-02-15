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  • «Мальорка» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

«Мальорка» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

15 февраля, 21:50
Мальорка
15.02.2026, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
1 : 2
Завершен
Бетис
66' В. Мурики
18' Э. Абде 45+2' С. Бакамбу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Мартин Вальент
(К) ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
11
Ян Вирджили
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
11
Саму Кошта
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
18
Матео Жозеф
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
15
Альваро Фидальго
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
(К) ПВ
7
Антони
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Мальорка
13
Лукас Бергстрем
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Бетис
13
Адриан
ВР
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
15
Пабло Гарсия
ПВ
29
Rodrigo Marina
ЦФ
4-2-1-1-2
13
Роман
22
Мохика
24
Вальент
4
Лопес
24
Маффео
8
Маскарель
11
Кошта
10
Дардер
11
Вирджили
19
Мурики
18
Жозеф
3-1-1-3-2
1
Вальес
4
Натан
3
Льоренте
13
Родригес
21
Рока
15
Фидальго
7
Антони
8
Форнальс
10
Эз Абде
94
Бакамбу
24
Руйбаль
22
Мохика
3
Латорре
3
Латорре
22
Мохика
11
Кошта
6
Санчес
6
Санчес
11
Кошта
8
Маскарель
8
Морланес
8
Морланес
8
Маскарель
10
Дардер
20
Торре
20
Торре
10
Дардер
18
Жозеф
11
Лувумбо
11
Лувумбо
18
Жозеф
3
Льоренте
5
Бартра
5
Бартра
3
Льоренте
24
Руйбаль
12
Ортис
12
Ортис
24
Руйбаль
15
Фидальго
5
Альтимира
5
Альтимира
15
Фидальго
94
Бакамбу
18
Деосса
18
Деосса
94
Бакамбу
Остались в запасе
Мальорка
Бетис
13
Лукас Бергстрем
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
21
Антонио Раильо
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Адриан
ВР
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
17
Родриго Рикельме
ПВ
15
Пабло Гарсия
ПВ
29
Rodrigo Marina
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
21
Антонио Раильо
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
17
Родриго Рикельме
ПВ
15
Пабло Гарсия
ПВ
29
Rodrigo Marina
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Мальорка
Точно не сыграют
Такума Асано
ПВ
Мараш Кумбула
ЦЗ
Ян Салас
ЦП
Бетис
Точно не сыграют
Софиан Амрабат
ЦП
Луис Авила
ЦФ
Эктор Бельерин
ПЗ
Кучо Эрнандес
ЦФ
Иско
АП
Джовани Ло Чельсо
АП
Статистика матча Мальорка - Бетис
4
3
Всего ударов по воротам
14
17
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
16
10
Офсайды
1
0
Количество передач
616
341
Сейвы
5
2
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.01
2.12
xGP (предотвращенные голы)
-0.45
-0.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Бетиса», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Бетис»

«Мальорка» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бетис Мальорка
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