14.02.2026, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
Италия. Серия А, 25 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
4-1-2-1-2
1
Зоммер
32
Димарко
25
Аканджи
95
Бастони
31
Биссек
8
Сучич
23
Барелла
7
Зелински
11
Энрике
9
Тюрам
10
Мартинес
4-1-2-1-2
20
Ди Грегорио
15
Калюлю
3
Бремер
6
Келли
20
Камбьясо
5
Локателли
22
МакКенни
21
Миретти
7
Консейсау
10
Йылдыз
15
Дэвид
95
Бастони
30
Аугусто
30
Аугусто
95
Бастони
8
Сучич
17
Диуф
17
Диуф
8
Сучич
23
Барелла
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
23
Барелла
11
Энрике
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
11
Энрике
9
Тюрам
14
Бонни
14
Бонни
9
Тюрам
15
Дэвид
32
Кабаль
32
Кабаль
15
Дэвид
7
Консейсау
3
Хольм
3
Хольм
7
Консейсау
21
Миретти
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
21
Миретти
10
Йылдыз
27
Бога
27
Бога
10
Йылдыз
20
Камбьясо
17
Опенда
17
Опенда
20
Камбьясо
Остались в запасе
Интер
Ювентус
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
27
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
27
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Интер
Точно не сыграют
Ювентус
Точно не сыграют
Статистика матча Интер - Ювентус
4
1
1
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
9
8
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
15
7
Офсайды
1
1
Количество передач
599
403
Сейвы
6
5
Точность передач %
90
82
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
2.29
0.92
xGP (предотвращенные голы)
-0.24
-0.24
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Ювентуса», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»