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  • «Интер» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

«Интер» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

14 февраля, 21:35
Интер
14.02.2026, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
3 : 2
Завершен
Ювентус
17' А. Камбьясо (АГ) 76' Ф. Пио Эспозито 90' П. Зелински
26' А. Камбьясо 83' М. Локателли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
17
Анди Диуф
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
27
Жереми Бога
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Зоммер
32
Димарко
25
Аканджи
95
Бастони
31
Биссек
8
Сучич
23
Барелла
7
Зелински
11
Энрике
9
Тюрам
10
Мартинес
4-1-2-1-2
20
Ди Грегорио
15
Калюлю
3
Бремер
6
Келли
20
Камбьясо
5
Локателли
22
МакКенни
21
Миретти
7
Консейсау
10
Йылдыз
15
Дэвид
95
Бастони
30
Аугусто
30
Аугусто
95
Бастони
8
Сучич
17
Диуф
17
Диуф
8
Сучич
23
Барелла
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
23
Барелла
11
Энрике
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
11
Энрике
9
Тюрам
14
Бонни
14
Бонни
9
Тюрам
15
Дэвид
32
Кабаль
32
Кабаль
15
Дэвид
7
Консейсау
3
Хольм
3
Хольм
7
Консейсау
21
Миретти
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
21
Миретти
10
Йылдыз
27
Бога
27
Бога
10
Йылдыз
20
Камбьясо
17
Опенда
17
Опенда
20
Камбьясо
Остались в запасе
Интер
Ювентус
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
27
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
27
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Интер
Точно не сыграют
Дензел Дюмфрис
ПП
Ювентус
Точно не сыграют
Аркадиуш Милик
ЦФ
Душан Влахович
ЦФ
Кефрен Тюрам
ОП
Статистика матча Интер - Ювентус
4
1
1
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
9
8
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
15
7
Офсайды
1
1
Количество передач
599
403
Сейвы
6
5
Точность передач %
90
82
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
2.29
0.92
xGP (предотвращенные голы)
-0.24
-0.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Ювентуса», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Ювентус»

«Интер» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Интер
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