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  • «Севилья» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

«Севилья» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

14 февраля, 19:20
Севилья
14.02.2026, суббота, 20:30
Испания. Примера, 24 тур
1 : 1
Завершен
Алавес
42' Д. Соу
60' Т. Мартинес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Неманья Гудель
(К) ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
8
Антонио Бланко
(К) ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
30
Калебе
ЦП
4
Денис Суарес
АП
11
Тони Мартинес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
14
Ману Буэно
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
30
Miguel Sierra
ЦФ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Алавес
1
Рауль Фернандес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
7
Анхель Перес
ЦЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
20
Aitor Mañas
ЦФ
4-1-3-2
1
Влаходимос
17
Суасо
23
Ньянзу
4
Салас
3
Аспиликуэта
6
Агум
8
Гудель
24
Санчес
97
Соу
45
Адамс
11
Мопе
4-3-1-2
1
Сивера
14
Теналья
24
Гарсес
16
Пачеко
3
Энрикес
8
Бланко
10
Аленья
30
Калебе
4
Суарес
15
Бойе
11
Мартинес
6
Агум
32
Гаттони
32
Гаттони
6
Агум
3
Аспиликуэта
22
Кармона
22
Кармона
3
Аспиликуэта
97
Соу
3
Менди
3
Менди
97
Соу
23
Ньянзу
21
Эджуке
21
Эджуке
23
Ньянзу
11
Мопе
16
Ромеро
16
Ромеро
11
Мопе
45
Адамс
10
Фернандес
10
Фернандес
45
Адамс
30
Калебе
7
Перес
7
Перес
30
Калебе
8
Бланко
19
Ибаньес
19
Ибаньес
8
Бланко
4
Суарес
6
Гевара
6
Гевара
4
Суарес
10
Аленья
18
Гуриди
18
Гуриди
10
Аленья
Остались в запасе
Севилья
Алавес
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
30
Miguel Sierra
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
1
Рауль Фернандес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
20
Aitor Mañas
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
30
Miguel Sierra
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
20
Aitor Mañas
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Севилья
Точно не сыграют
Андрес Кастрин
ЦЗ
Аднан Янузай
ПВ
Маркао
ЦЗ
Рубен Варгас
ЛВ
Осо
ЛЗ
Алавес
Точно не сыграют
Мариано Диас
ЦФ
Хонни Кастро
ЛЗ
Карлос Бенавидес
ОП
Статистика матча Севилья - Алавес
4
2
Всего ударов по воротам
4
12
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
0
ВАР
0
1
Угловые удары
0
3
Нарушения
16
13
Офсайды
2
1
Количество передач
197
569
Сейвы
0
1
Точность передач %
61
86
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
2
10
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.27
1.13
xGP (предотвращенные голы)
-0.29
-0.29

Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Алавеса», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Алавес»

«Севилья» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Алавес Севилья
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