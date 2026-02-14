14.02.2026, суббота, 20:30
Испания. Примера, 24 тур
Испания. Примера, 24 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Севилья
Севилья
4-1-3-2
1
Влаходимос
17
Суасо
23
Ньянзу
4
Салас
3
Аспиликуэта
6
Агум
8
Гудель
24
Санчес
97
Соу
45
Адамс
11
Мопе
4-3-1-2
1
Сивера
14
Теналья
24
Гарсес
16
Пачеко
3
Энрикес
8
Бланко
10
Аленья
30
Калебе
4
Суарес
15
Бойе
11
Мартинес
6
Агум
32
Гаттони
32
Гаттони
6
Агум
3
Аспиликуэта
22
Кармона
22
Кармона
3
Аспиликуэта
97
Соу
3
Менди
3
Менди
97
Соу
23
Ньянзу
21
Эджуке
21
Эджуке
23
Ньянзу
11
Мопе
16
Ромеро
16
Ромеро
11
Мопе
45
Адамс
10
Фернандес
10
Фернандес
45
Адамс
30
Калебе
7
Перес
7
Перес
30
Калебе
8
Бланко
19
Ибаньес
19
Ибаньес
8
Бланко
4
Суарес
6
Гевара
6
Гевара
4
Суарес
10
Аленья
18
Гуриди
18
Гуриди
10
Аленья
Остались в запасе
Севилья
Алавес
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
30
Miguel Sierra
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
1
Рауль Фернандес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
20
Aitor Mañas
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
30
Miguel Sierra
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
20
Aitor Mañas
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Севилья
Точно не сыграют
Алавес
Точно не сыграют
Статистика матча Севилья - Алавес
4
2
Всего ударов по воротам
4
12
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
0
ВАР
0
1
Угловые удары
0
3
Нарушения
16
13
Офсайды
2
1
Количество передач
197
569
Сейвы
0
1
Точность передач %
61
86
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
2
10
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.27
1.13
xGP (предотвращенные голы)
-0.29
-0.29
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Алавеса», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Алавес»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»