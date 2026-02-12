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  • «Брентфорд» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 февраля 2026

«Брентфорд» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 февраля 2026

12 февраля, 21:50
Брентфорд
12.02.2026, четверг, 23:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
71' К. Льюис-Поттер
61' Н. Мадуэке
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Брентфорд
1
Куивин Келлехер
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
3
Рико Генри
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
(К) ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
6
Габриэль
(К) ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
48
Luka Bentt
ЦП
11
A. Matnez
ЦП
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
Арсенал
13
Кепа
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Келлехер
20
Айер
4
ван ден Берг
3
Генри
33
Кайоде
27
Янельт
8
Йенсен
23
Льюис-Поттер
6
Ярмолюк
11
Уаттара
9
Тиаго
4-1-1-3-1
1
Райя
3
Москера
6
Габриэль
5
Хинкапе
12
Тимбер
41
Райс
36
Субименди
20
Мадуэке
10
Эзе
19
Троссард
14
Дьекереш
3
Генри
2
Хики
2
Хики
3
Генри
6
Ярмолюк
14
Хендерсон
14
Хендерсон
6
Ярмолюк
23
Льюис-Поттер
24
Дамсгор
24
Дамсгор
23
Льюис-Поттер
5
Хинкапе
33
Калафьори
33
Калафьори
5
Хинкапе
10
Эзе
8
Эдегор
8
Эдегор
10
Эзе
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Троссард
20
Мадуэке
7
Сака
7
Сака
20
Мадуэке
Остались в запасе
Брентфорд
Арсенал
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
48
Luka Bentt
ЦП
11
A. Matnez
ЦП
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
48
Luka Bentt
ЦП
11
A. Matnez
ЦП
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Микель Артета
Брентфорд
Точно не сыграют
Фабиу Карвалью
АП
Джошуа Да Силва
ЦП
Антони Миламбо
АП
Рис Нелсон
ПВ
Кевин Шаде
ПВ
Арсенал
Точно не сыграют
Макс Доумэн
АП
Микель Мерино
ЦП
Кай Хаверц
ЦФ
Статистика матча Брентфорд - Арсенал
3
2
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
12
11
Количество передач
314
452
Сейвы
1
2
Точность передач %
74
84
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.51
0.6
xGP (предотвращенные голы)
0.87
0.87

Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Арсенала», 26-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд»«Арсенал»

«Брентфорд» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Брентфорд
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