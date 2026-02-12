12.02.2026, четверг, 23:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Брентфорд
Брентфорд
4-1-1-3-1
1
Келлехер
20
Айер
4
ван ден Берг
3
Генри
33
Кайоде
27
Янельт
8
Йенсен
23
Льюис-Поттер
6
Ярмолюк
11
Уаттара
9
Тиаго
4-1-1-3-1
1
Райя
3
Москера
6
Габриэль
5
Хинкапе
12
Тимбер
41
Райс
36
Субименди
20
Мадуэке
10
Эзе
19
Троссард
14
Дьекереш
3
Генри
2
Хики
2
Хики
3
Генри
6
Ярмолюк
14
Хендерсон
14
Хендерсон
6
Ярмолюк
23
Льюис-Поттер
24
Дамсгор
24
Дамсгор
23
Льюис-Поттер
5
Хинкапе
33
Калафьори
33
Калафьори
5
Хинкапе
10
Эзе
8
Эдегор
8
Эдегор
10
Эзе
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Троссард
20
Мадуэке
7
Сака
7
Сака
20
Мадуэке
Остались в запасе
Брентфорд
Арсенал
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
48
Luka Bentt
ЦП
11
A. Matnez
ЦП
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
48
Luka Bentt
ЦП
11
A. Matnez
ЦП
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Микель Артета
Брентфорд
Точно не сыграют
Арсенал
Точно не сыграют
Статистика матча Брентфорд - Арсенал
3
2
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
12
11
Количество передач
314
452
Сейвы
1
2
Точность передач %
74
84
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.51
0.6
xGP (предотвращенные голы)
0.87
0.87
Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Арсенала», 26-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»