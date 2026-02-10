10.02.2026, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Англия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
4-3-2-1
97
Санчес
17
Кукурелья
27
Густо
99
Чалоба
34
Ачампонг
25
Кайседо
17
Сантос
17
Фернандес
41
Эстевао
10
Палмер
9
Педро
3-3-1-1
12
Дарлоу
24
Бийол
6
Родон
4
Ампаду
24
Джастин
44
Груев
3
Гудмундссон
11
Ааронсон
14
Нмеча
17
Кукурелья
21
Хато
21
Хато
17
Кукурелья
34
Ачампонг
3
Фофана
3
Фофана
34
Ачампонг
41
Эстевао
7
Нету
7
Нету
41
Эстевао
17
Сантос
19
Делап
19
Делап
17
Сантос
11
Ааронсон
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
11
Ааронсон
14
Нмеча
7
Джеймс
7
Джеймс
14
Нмеча
33
Борнау
19
Окафор
19
Окафор
33
Борнау
Остались в запасе
Челси
Лидс
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
20
Лукас Перри
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
22
Ао Танака
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
22
Ао Танака
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Даниэль Фарке
Челси
Точно не сыграют
Под вопросом
Лидс
Точно не сыграют
Статистика матча Челси - Лидс
4
5
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
4
1
Нарушения
9
13
Офсайды
4
1
Количество передач
644
336
Сейвы
0
2
Точность передач %
92
81
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
3.13
1.44
xGP (предотвращенные голы)
-0.55
-0.55
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Лидса», 26-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Лидс»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»