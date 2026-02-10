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  • «Челси» – «Лидс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026

«Челси» – «Лидс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026

10 февраля, 21:20
Челси
10.02.2026, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Лидс
24' Ж. Педро 58' К. Палмер (П)
67' Л. Нмеча (П) 73' Н. Окафор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Андрей Сантос
ОП
17
Энцо Фернандес
(К) ОП
41
Эстевао
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
24
Яка Бийол
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Итан Ампаду
(К) ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
44
Илия Груев
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Челси
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
19
Лайам Делап
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Лидс
20
Лукас Перри
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
22
Ао Танака
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
4-3-2-1
97
Санчес
17
Кукурелья
27
Густо
99
Чалоба
34
Ачампонг
25
Кайседо
17
Сантос
17
Фернандес
41
Эстевао
10
Палмер
9
Педро
3-3-1-1
12
Дарлоу
24
Бийол
6
Родон
4
Ампаду
24
Джастин
44
Груев
3
Гудмундссон
11
Ааронсон
14
Нмеча
17
Кукурелья
21
Хато
21
Хато
17
Кукурелья
34
Ачампонг
3
Фофана
3
Фофана
34
Ачампонг
41
Эстевао
7
Нету
7
Нету
41
Эстевао
17
Сантос
19
Делап
19
Делап
17
Сантос
11
Ааронсон
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
11
Ааронсон
14
Нмеча
7
Джеймс
7
Джеймс
14
Нмеча
33
Борнау
19
Окафор
19
Окафор
33
Борнау
Остались в запасе
Челси
Лидс
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
20
Лукас Перри
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
22
Ао Танака
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
22
Ао Танака
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Даниэль Фарке
Челси
Точно не сыграют
Леви Колуилл
ЦЗ
Дариу Эссуго
ЦП
Джейми Гиттенс
ПВ
Ромео Лавиа
ОП
Михаил Мудрик
ЛВ
Под вопросом
Филип Йоргенсен
ВР
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
Лидс
Точно не сыграют
Антон Сташ
ОП
Паскаль Стрейк
ЦЗ
Статистика матча Челси - Лидс
4
5
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
4
1
Нарушения
9
13
Офсайды
4
1
Количество передач
644
336
Сейвы
0
2
Точность передач %
92
81
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
3.13
1.44
xGP (предотвращенные голы)
-0.55
-0.55

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Лидса», 26-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Лидс»

«Челси» – «Лидс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Лидс Челси
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