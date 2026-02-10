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  • «Тоттенхэм» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026

«Тоттенхэм» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026

10 февраля, 21:20
Тоттенхэм
10.02.2026, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Ньюкасл
64' А. Грей
45+5' М. Тиав 68' Д. Рэмзи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
(К) ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
22
Конор Галлахер
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
19
Энтони Эланга
ЛВ
17
Энтони Гордон
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
(К) ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
33
Соуза
ЛЗ
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
36
Жоау Палинья
ОП
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
11
Матис Тель
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Ньюкасл
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
3-3-2-2
25
Викарио
3
Дрэгушин
37
ван де Вен
99
Спенс
22
Галлахер
28
Биссума
29
Сарр
28
Одобер
7
Симонс
14
Грей
19
Соланке
4-3-3
1
Поуп
2
Триппьер
4
Ботман
33
Берн
12
Тиав
28
Уиллок
39
Гимарайнс
11
Барнс
19
Эланга
41
Рэмзи
17
Гордон
28
Биссума
36
Палинья
36
Палинья
28
Биссума
28
Одобер
11
Тель
11
Тель
28
Одобер
22
Галлахер
9
Муани
9
Муани
22
Галлахер
41
Рэмзи
16
Тонали
16
Тонали
41
Рэмзи
39
Гимарайнс
3
Холл
3
Холл
39
Гимарайнс
19
Эланга
23
Мерфи
23
Мерфи
19
Эланга
28
Уиллок
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
28
Уиллок
17
Гордон
10
Осула
10
Осула
17
Гордон
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ньюкасл
31
Антонин Кински
ВР
33
Соуза
ЛЗ
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
Главный тренер
Томас Франк
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
33
Соуза
ЛЗ
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Эдди Хау
Тоттенхэм
Точно не сыграют
Ийенома Удогие
ЛЗ
Родриго Бентанкур
ЦП
Лукас Бергвалл
АП
Кевин Дансо
ЦЗ
Бен Дэвис
ЛЗ
Мохаммед Кудус
АП
Деян Кулушевски
ПВ
Джеймс Мэддисон
АП
Педро Порро
ПЗ
Ришарлисон
ЦФ
Кристиан Ромеро
ЦЗ
Ньюкасл
Точно не сыграют
Жоэлинтон
АП
Эмиль Крафт
ПЗ
Валентино Ливраменто
ПЗ
Фабиан Шер
ЦЗ
Под вопросом
Льюис Майли
АП
Статистика матча Тоттенхэм - Ньюкасл
3
2
Всего ударов по воротам
16
21
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
ВАР
0
1
Угловые удары
2
12
Нарушения
15
11
Офсайды
0
2
Количество передач
407
339
Сейвы
3
1
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
8
9
Удары из пределов штрафной
10
17
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.85
2.48
xGP (предотвращенные голы)
-0.27
-0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Ньюкасла», 26-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Ньюкасл»

«Тоттенхэм» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Тоттенхэм
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