10.02.2026, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Тоттенхэм
Тоттенхэм
3-3-2-2
25
Викарио
3
Дрэгушин
37
ван де Вен
99
Спенс
22
Галлахер
28
Биссума
29
Сарр
28
Одобер
7
Симонс
14
Грей
19
Соланке
4-3-3
1
Поуп
2
Триппьер
4
Ботман
33
Берн
12
Тиав
28
Уиллок
39
Гимарайнс
11
Барнс
19
Эланга
41
Рэмзи
17
Гордон
28
Биссума
36
Палинья
36
Палинья
28
Биссума
28
Одобер
11
Тель
11
Тель
28
Одобер
22
Галлахер
9
Муани
9
Муани
22
Галлахер
41
Рэмзи
16
Тонали
16
Тонали
41
Рэмзи
39
Гимарайнс
3
Холл
3
Холл
39
Гимарайнс
19
Эланга
23
Мерфи
23
Мерфи
19
Эланга
28
Уиллок
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
28
Уиллок
17
Гордон
10
Осула
10
Осула
17
Гордон
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ньюкасл
31
Антонин Кински
ВР
33
Соуза
ЛЗ
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
Главный тренер
Томас Франк
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
33
Соуза
ЛЗ
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Эдди Хау
Тоттенхэм
Точно не сыграют
Ньюкасл
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Тоттенхэм - Ньюкасл
3
2
Всего ударов по воротам
16
21
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
ВАР
0
1
Угловые удары
2
12
Нарушения
15
11
Офсайды
0
2
Количество передач
407
339
Сейвы
3
1
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
8
9
Удары из пределов штрафной
10
17
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.85
2.48
xGP (предотвращенные голы)
-0.27
-0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Ньюкасла», 26-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Ньюкасл»
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Источник: «Бомбардир»