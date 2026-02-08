08.02.2026, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 24 тур
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 5
Завершен
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
4-1-1-3-1
49
Мурич
3
Доиг
21
Идзес
5
Мухаремович
6
Валюкевич
18
Матич
8
Коне
10
Берарди
55
Торстведт
45
Лорьенте
9
Пинамонти
4-1-2-1-2
1
Зоммер
31
Биссек
25
Аканджи
95
Бастони
32
Димарко
8
Сучич
7
Зелински
22
Мхитарян
11
Энрике
10
Мартинес
9
Тюрам
3
Доиг
25
Гарсия
25
Гарсия
3
Доиг
10
Берарди
26
Кулибали
26
Кулибали
10
Берарди
45
Лорьенте
35
Липани
35
Липани
45
Лорьенте
9
Пинамонти
18
Нзола
18
Нзола
9
Пинамонти
95
Бастони
3
Дармиан
3
Дармиан
95
Бастони
7
Зелински
16
Фраттези
16
Фраттези
7
Зелински
22
Мхитарян
17
Диуф
17
Диуф
22
Мхитарян
9
Тюрам
14
Бонни
14
Бонни
9
Тюрам
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
10
Мартинес
Остались в запасе
Сассуоло
Интер
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
22
Педро Фелипе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
11
Даниэль Болока
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
7
Кристиан Вольпато
АП
39
Алие Фадера
ЛВ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
41
Иссиака Камате
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
22
Педро Фелипе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
11
Даниэль Болока
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
7
Кристиан Вольпато
АП
39
Алие Фадера
ЛВ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
41
Иссиака Камате
ЦП
Главный тренер
Фабио Гроссо
Главный тренер
Кристиан Киву
Сассуоло
Точно не сыграют
Интер
Точно не сыграют
Статистика матча Сассуоло - Интер
1
1
1
Всего ударов по воротам
7
23
Удары в створ
2
11
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
1
0
Угловые удары
5
6
Нарушения
6
10
Офсайды
3
1
Количество передач
320
530
Сейвы
4
1
Точность передач %
82
90
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
5
17
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.78
2.57
xGP (предотвращенные голы)
0.25
0.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Интера», 24-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»