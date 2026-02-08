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  • «Сассуоло» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

«Сассуоло» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

8 февраля, 19:20
Сассуоло
08.02.2026, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 5
Завершен
Интер
11' Я. Биссек 28' М. Тюрам 50' Л. Мартинес 54' М. Аканджи 89' Л. Энрике
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сассуоло
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
5
Тарик Мухаремович
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
55
Кристиан Торстведт
АП
10
Доменико Берарди
(К) ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Сассуоло
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
35
Лука Липани
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
11
Даниэль Болока
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
7
Кристиан Вольпато
АП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
41
Иссиака Камате
ЦП
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
4-1-1-3-1
49
Мурич
3
Доиг
21
Идзес
5
Мухаремович
6
Валюкевич
18
Матич
8
Коне
10
Берарди
55
Торстведт
45
Лорьенте
9
Пинамонти
4-1-2-1-2
1
Зоммер
31
Биссек
25
Аканджи
95
Бастони
32
Димарко
8
Сучич
7
Зелински
22
Мхитарян
11
Энрике
10
Мартинес
9
Тюрам
3
Доиг
25
Гарсия
25
Гарсия
3
Доиг
10
Берарди
26
Кулибали
26
Кулибали
10
Берарди
45
Лорьенте
35
Липани
35
Липани
45
Лорьенте
9
Пинамонти
18
Нзола
18
Нзола
9
Пинамонти
95
Бастони
3
Дармиан
3
Дармиан
95
Бастони
7
Зелински
16
Фраттези
16
Фраттези
7
Зелински
22
Мхитарян
17
Диуф
17
Диуф
22
Мхитарян
9
Тюрам
14
Бонни
14
Бонни
9
Тюрам
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
10
Мартинес
Остались в запасе
Сассуоло
Интер
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
22
Педро Фелипе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
11
Даниэль Болока
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
7
Кристиан Вольпато
АП
39
Алие Фадера
ЛВ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
41
Иссиака Камате
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
22
Педро Фелипе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
11
Даниэль Болока
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
7
Кристиан Вольпато
АП
39
Алие Фадера
ЛВ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
41
Иссиака Камате
ЦП
Главный тренер
Фабио Гроссо
Главный тренер
Кристиан Киву
Сассуоло
Точно не сыграют
Фали Канде
ЛЗ
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
Стефано Турати
ВР
Интер
Точно не сыграют
Николо Барелла
ЦП
Хакан Чалханоглу
ЦП
Дензел Дюмфрис
ПП
Статистика матча Сассуоло - Интер
1
1
1
Всего ударов по воротам
7
23
Удары в створ
2
11
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
1
0
Угловые удары
5
6
Нарушения
6
10
Офсайды
3
1
Количество передач
320
530
Сейвы
4
1
Точность передач %
82
90
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
5
17
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.78
2.57
xGP (предотвращенные голы)
0.25
0.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Интера», 24-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло»«Интер»

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Интер Сассуоло
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