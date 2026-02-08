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  • «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

8 февраля, 18:20
Ливерпуль
08.02.2026, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Сити
74' Д. Собослаи
84' Б. Силва 90+3' Э. Холанд (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
7
Флориан Вирц
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
16
Родри
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
33
Нико О'Райли
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
42
Трей Ньони
АП
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Макс Аллейн
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
10
Райан Шерки
АП
3-2-3-2
1
Алиссон
6
Керкез
4
ван Дейк
16
Конате
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
7
Вирц
22
Экитике
8
Собослаи
10
Салах
3-1-1-2-3
1
Доннарумма
45
Хусанов
6
Гехи
21
Айт Нури
16
Родри
27
Нуньес
20
Силва
33
О'Райли
42
Семеньо
9
Холанд
22
Мармуш
18
Гакпо
21
Джонс
21
Джонс
18
Гакпо
6
Керкез
14
Кьеза
14
Кьеза
6
Керкез
45
Хусанов
3
Диаш
3
Диаш
45
Хусанов
42
Семеньо
15
Аке
15
Аке
42
Семеньо
22
Мармуш
10
Шерки
10
Шерки
22
Мармуш
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Сити
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
1
Джеймс Траффорд
ВР
3
Макс Аллейн
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
47
Фил Фоден
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
3
Макс Аллейн
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
47
Фил Фоден
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ливерпуль
Точно не сыграют
Стефан Байчетич
ОП
Конор Брэдли
ПЗ
Жереми Фримпонг
ПЗ
Александер Исак
ЦФ
Джованни Леони
ЦЗ
Под вопросом
Джо Гомес
ЦЗ
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Жереми Доку
ЦФ
Йошко Гвардиол
ЦЗ
Матео Ковачич
ЦП
Савиньо
ПВ
Джон Стоунз
ЦЗ
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Сити
2
1
4
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
16
Офсайды
6
2
Количество передач
390
465
Сейвы
5
3
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
1.21
2.75
xGP (предотвращенные голы)
-0.66
-0.66

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Манчестера Сити», 25-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Ливерпуль
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