08.02.2026, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
3-2-3-2
1
Алиссон
6
Керкез
4
ван Дейк
16
Конате
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
7
Вирц
22
Экитике
8
Собослаи
10
Салах
3-1-1-2-3
1
Доннарумма
45
Хусанов
6
Гехи
21
Айт Нури
16
Родри
27
Нуньес
20
Силва
33
О'Райли
42
Семеньо
9
Холанд
22
Мармуш
18
Гакпо
21
Джонс
21
Джонс
18
Гакпо
6
Керкез
14
Кьеза
14
Кьеза
6
Керкез
45
Хусанов
3
Диаш
3
Диаш
45
Хусанов
42
Семеньо
15
Аке
15
Аке
42
Семеньо
22
Мармуш
10
Шерки
10
Шерки
22
Мармуш
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Сити
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
1
Джеймс Траффорд
ВР
3
Макс Аллейн
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
47
Фил Фоден
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
3
Макс Аллейн
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
47
Фил Фоден
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ливерпуль
Точно не сыграют
Под вопросом
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Сити
2
1
4
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
16
Офсайды
6
2
Количество передач
390
465
Сейвы
5
3
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
1.21
2.75
xGP (предотвращенные голы)
-0.66
-0.66
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Манчестера Сити», 25-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
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Источник: «Бомбардир»